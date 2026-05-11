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Israel buscará prescindir de la ayuda financiera militar de EEUU, dice Netanyahu
Israel buscará prescindir de la ayuda financiera militar de EEUU, dice Netanyahu
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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que quiere reducir a cero el componente financiero de la cooperación militar con Estados Unidos, además... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Israel buscará prescindir de la ayuda financiera militar de EEUU, dice Netanyahu

02:41 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Ronen ZvulunBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que quiere reducir a cero el componente financiero de la cooperación militar con Estados Unidos, además, ofreció un estimado de cuánto tiempo podría tardar.
"Recibimos 3.800 millones de dólares al año y creo que es hora de que nos independicemos del apoyo militar restante. Quiero empezar ahora y hacerlo en los próximos 10 años", declaró a CBS News.
Netanyahu asegura haber planteado la propuesta al presidente estadounidense Donald Trump.
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