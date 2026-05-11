Israel buscará prescindir de la ayuda financiera militar de EEUU, dice Netanyahu
© AP Photo / Ronen ZvulunBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel
© AP Photo / Ronen Zvulun
Síguenos en
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que quiere reducir a cero el componente financiero de la cooperación militar con Estados Unidos, además, ofreció un estimado de cuánto tiempo podría tardar.
"Recibimos 3.800 millones de dólares al año y creo que es hora de que nos independicemos del apoyo militar restante. Quiero empezar ahora y hacerlo en los próximos 10 años", declaró a CBS News.
🪙 🇮🇱🇺🇸 Israel buscará prescindir de la ayuda financiera militar de EEUU, dice Netanyahu— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 11, 2026
💰 Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que quiere reducir a cero el componente financiero de la cooperación militar con Estados Unidos, además, ofreció un estimado de cuánto… pic.twitter.com/cqCuLnKbb5
Netanyahu asegura haber planteado la propuesta al presidente estadounidense Donald Trump.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.