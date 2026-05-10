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Irán promete abrir "nuevos frentes de batalla" si se repite la agresión de EEUU e Israel
Irán promete abrir "nuevos frentes de batalla" si se repite la agresión de EEUU e Israel
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Teherán ampliará las hostilidades a nuevos campos de batalla si Washington y Tel Aviv vuelven a lanzar ataques su contra, declaró el portavoz oficial del... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Se trata del uso de "equipos más modernos y avanzados, nuevos métodos de combate y campos de batalla", detalló. "En otras palabras, la guerra llegará a lugares que el enemigo no podría haber previsto ni tenido en cuenta en sus planes", sostuvo.Con ello, el vocero recalcó que, durante el alto el fuego con EEUU, el país persa reforzó su poderío militar, actualizó la lista de objetivos, adaptó el entrenamiento de combate a las nuevas condiciones, reparó su armamento defensivo y ofensivo, al mismo tiempo que realizó redespliegues necesarios.El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una campaña militar a gran escala contra el Estado persa. Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel, así como contra bases militares estadounidenses ubicadas en toda la región de Oriente Medio. El 8 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas. El 21 de abril, Trump extendió la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". Sin embargo, una nueva ronda de las conversaciones entre Teherán y Washington no se llevó a cabo. El 1 de mayo, el mandatario de EEUU informó en una carta al Congreso del país que los ataques contra Irán habían terminado.
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Irán promete abrir "nuevos frentes de batalla" si se repite la agresión de EEUU e Israel

13:09 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Vahid SalemiSoldado iraní con un misil de fondo
Soldado iraní con un misil de fondo - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Teherán ampliará las hostilidades a nuevos campos de batalla si Washington y Tel Aviv vuelven a lanzar ataques su contra, declaró el portavoz oficial del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, a medios locales. Además, especificó que su país fomentó sus capacidades militares durante la tregua con EEUU.

"Si el enemigo vuelve a cometer un error en sus cálculos e inicia una agresión contra nuestro país, se enfrentará sin duda a otras formas inesperadas [de llevar a cabo las operaciones militares]", advirtió.

Se trata del uso de "equipos más modernos y avanzados, nuevos métodos de combate y campos de batalla", detalló.
"En otras palabras, la guerra llegará a lugares que el enemigo no podría haber previsto ni tenido en cuenta en sus planes", sostuvo.
Con ello, el vocero recalcó que, durante el alto el fuego con EEUU, el país persa reforzó su poderío militar, actualizó la lista de objetivos, adaptó el entrenamiento de combate a las nuevas condiciones, reparó su armamento defensivo y ofensivo, al mismo tiempo que realizó redespliegues necesarios.
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El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una campaña militar a gran escala contra el Estado persa. Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel, así como contra bases militares estadounidenses ubicadas en toda la región de Oriente Medio.
El 8 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas. El 21 de abril, Trump extendió la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". Sin embargo, una nueva ronda de las conversaciones entre Teherán y Washington no se llevó a cabo. El 1 de mayo, el mandatario de EEUU informó en una carta al Congreso del país que los ataques contra Irán habían terminado.
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