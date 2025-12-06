https://noticiaslatam.lat/20251206/ruptura-generacional-y-problemas-internos-que-llevo-a-la-poblacion-de-bolivia-a-alejarse-del-mas-1169152547.html

Ruptura generacional y problemas internos: ¿Qué llevó a la población de Bolivia a alejarse del MAS?

En las últimas elecciones, la mayoría de la población del país sudamericano volcó su apoyo al Partido Demócrata Cristiano (PDC), hoy a cargo del Ejecutivo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística boliviano (INE), desde 2006 más de dos millones de personas dejaron de estar bajo la línea de la pobreza. A pesar de las evidentes mejoras económicas que atravesó la nación, en este momento, sus logros son cuestionados por denuncias de supuestos casos de corrupción bajo investigación. ¿Qué pasó en el Estado Plurinacional en este 2025 para que su electorado cambiara radicalmente el rumbo político y económico?Entre 2006 y 2025, la hegemonía política del MAS en Bolivia fue incuestionable. Hubo una interrupción en el orden democrático entre 2019 y 2020, cuando asumió el cuestionado Gobierno de Jeanine Áñez, quien recientemente fue liberada de culpa y cargo por la justicia, acusada de varios delitos durante su mandato, que dejó más de 30 muertes en protestas contra su Presidencia. Finalmente, las movilizaciones de organizaciones sociales determinaron su salida de la Casa Grande del Pueblo.Pero el bloque popular que mantuvo al MAS en el Gobierno finalmente se derrumbó. Esto quedó patente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el partido socialista supo tener más del 50% de legisladores. Pero en las elecciones generales del 17 de agosto, el movimiento obtuvo apenas el 3% de apoyo, lo suficiente para mantener la sigla con vida.Hoy, la que anteriormente era la fuerza política más grande de Bolivia, es apenas una sombra de lo que fue. El Gobierno y más de dos tercios de la Asamblea están en manos de la oposición tradicional, de vuelta en el poder para redireccionar la relación del Estado Plurinacional con el resto del mundo.Analistas consultados por Sputnik compartieron su análisis sobre el inesperado nuevo panorama político de Bolivia.Varios factores incidieron en la debacle de los gobiernos del MAS. El principal: la pelea interna entre el expresidente Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Este enfrentamiento político desembocó en la crisis económica con la que hoy Paz intenta lidiar, pero que se podría haber evitado si se hubieran puesto por delante los intereses del país antes que los deseos personales, según los expertos.Mejoras evidentesCarlos Macusaya es uno de los pensadores destacados de la actualidad boliviana. Nacido y criado en la ciudad de El Alto, pudo observar en detalle los eventos que atravesaron al Estado Plurinacional en las últimas décadas."En primer lugar, pondría los cambios sociales observados durante el proceso de cambio. Más de dos millones de personas que antes eran pobres, pasaron a la clase media. Es muy significativo, considerando que la población boliviana en ese momento rondaba los 10 millones de habitantes", recordó.Pero, según Macusaya, aquí se generó una paradoja cultural que hoy es evidente: "Al cambiar las condiciones de vida de los individuos, en este caso, de una mayoría de procedencia indígena, con antecedentes familiares de pobreza, cambiaron también sus perspectivas y sus expectativas".Y explicó: "Ese proceso de ascenso social implicó un proceso de individualización, este es el terreno general. Sobre ese terreno han pasado otras cosas, como la escasez de dólares, la falta de combustibles, el alza de los precios de distintos productos. Así se ha ido generando un desencanto", que desembocó en la nueva administración gubernamental.Un componente determinante en la pérdida de la hegemonía del MAS reside en la pelea entre Morales y Arce. Para Macusaya, la postulación de Eduardo del Castillo, hasta entonces ministro de Gobierno, como candidato del oficialismo también restó votos, porque no era una figura conocida en el ámbito nacional, más allá de su buena relación con las dirigencias de las organizaciones sociales.Otra parte de las bases del MAS se fue con Andrónico Rodríguez, quien llegó a la presidencia del Senado (cámara alta) por el oficialismo pero, para las últimas elecciones, se escindió con su propia sigla, Alianza Popular.¿Qué pasa con los casos de corrupción?En un mes de Gobierno, Paz ordenó investigaciones por supuestos casos de corrupción en la compra de combustibles, así como la subvención de harina para fabricar pan, como maíz para alimentar a pollos y cerdos, entre otras denuncias.Días atrás, el presidente boliviano dijo que "subvención es corrupción" para respaldar su decisión de ya no dar harina subvencionada a los panificadores, lo que causó un aumento inmediato en el precio del bolillo, principalmente. Macusaya, de origen Aymara, es autor de varios libros, como El indianismo katarista: un análisis, escrito junto a Pedro Portugal Mollinedo, Del indianismo al pensamiento amáutico: la decadencia de Fausto Reinaga, entre otros.Muchas de sus reflexiones provienen de lo que observa al caminar por la ciudad de El Alto. "Estaba leyendo un estudio que contaba que, entre 1750 y 1780, la población francesa había perdido entre 15 a 20 centímetros de estatura por la hambruna generalizada. Menciono esto porque en la calle veo a muchos niños que ya son más altos que sus padres, porque han tenido una mejor alimentación, lo mismo las mujeres. Según mi hipótesis, esto ocurre porque las familias mejoraron sus condiciones de vida", analizó.Qué será de la wiphalaLa forma en que las autoridades se relacionan con los símbolos patrios da información determinante sobre su posicionamiento sociopolítico. Durante el golpe de Estado de 2019, en varias instituciones públicas se retiraron las wiphalas, la enseña de las naciones ancestrales de los Andes. En ese momento, los policías amotinados se cortaban esta bandera de sus uniformes, incluida por la Constitución de 2009.Durante el efímero Gobierno de Áñez, la wiphala fue invisibilizada y sustituida por la bandera del patujú, una flor amazónica convertida en emblema de lucha de los pueblos indígenas del oriente boliviano en sus reclamos por respeto a sus derechos.El Gobierno de Paz mantiene la presencia de la enseña en los actos públicos, pero días atrás eliminó la simbología indígena que abundaba en el logo de las Fuerzas Armadas, para volver a una estrella similar a la utilizada en varios países.Macusaya observó que gran parte del electorado del MAS apoyó a Paz en las últimas elecciones, "pero está claro que el Gobierno tiene la intención de desentenderse de esta simbología".El factor generacionalCuando Morales asumió la presidencia, en 2006, muchos jóvenes que hoy votan tenían pocos años o todavía no habían nacido. Con el Gobierno del MAS como su única experiencia política, no es de extrañar que perciban a este partido como una estructura vieja, anquilosada, incluso con sesgos dictatoriales.Macusaya detectó una ambigüedad discursiva, que se evidenció durante la campaña previa al balotaje del 19 de octubre. "Se proponía aumentar los bonos sociales, castigar la corrupción (...). No es un discurso plenamente de derecha, es más bien una salsa que convenció a la mayoría del electorado", añadió.El próximo 22 de marzo en Bolivia se realizarán las elecciones subnacionales, para elegir gobernadores, alcaldes y concejales en los nueve departamentos, entre otras autoridades locales. Para Macusaya, el nuevo Gobierno todavía posterga el anuncio de políticas económicas radicales, que podrían restarle apoyo en el electorado. A la vez, el investigador y docente de la UPEA (Universidad Popular de El Alto) consideró que el bloque de izquierda representado por el MAS puede rearticularse y tomar nuevos bríos.Errores de MoralesHumberto Claros es un dirigente campesino que acompañó a Morales en los últimos años, hasta el bloqueo nacional realizado a finales de 2023 durante más de un mes, que generó serias afectaciones a la economía boliviana.Claros fue detenido y estuvo seis meses en prisión. Cuando fue liberado se alejó del exmandatario y se sumó a Fuerza Popular. En diálogo con Sputnik, recordó que, en las últimas elecciones, la mayoría de los votantes se inclinó por un sufragio de castigo hacia el MAS.Y sostuvo que Morales apoyó de manera indirecta al ahora oficialismo, cuando convocó al voto nulo, en repudio a la decisión judicial que no le permitió volver a postularse a un cuarto mandato presidencial.

