Bolivia tendrá "una relación carnal" con EEUU bajo el Gobierno de Paz, estima experto

Bolivia tendrá "una relación carnal" con EEUU bajo el Gobierno de Paz, estima experto

El fin de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) también implica dejar de lado el distanciamiento con Estados Unidos, con quien Bolivia no comparte embajador desde 2008. El presidente electo Rodrigo Paz anunció que el vínculo entre las naciones volverá a fortalecerse, en una primera instancia, para garantizar la provisión de combustibles en el país, una de las tareas más urgentes que debe atender el nuevo mandatario.El Departamento de Estado de EEUU anunció, mediante un comunicado, que este país junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago "están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la Administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión", según la declaración conjunta.La elección de Paz como nuevo presidente "refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas", declararon.Tradicionalmente, EEUU y Bolivia tuvieron una relación muy estrecha, prácticamente de "subordinación", según indicaron analistas consultados por Sputnik. Luego de este lapso de dos décadas bajo el Gobierno del MAS ¿se refrescará el antiguo vínculo entre ambas naciones?Bolivia, hacia una "geopolítica de dominación imperial"El analista Gabriel Villalba dijo a Sputnik que con la caída del Gobierno del MAS "las relaciones diplomáticas entre Bolivia y el resto del mundo indudablemente van a virar a un sentido proimperialista, mucho más ligado a países que históricamente fueron patrones de América Latina".Según el experto, Bolivia se abrirá "a una geopolítica de dominación imperial vinculada a recursos nacionales estratégicos, como la explotación del litio, fundamentalmente, de tierras raras y hierro. Hablamos también de la biodiversidad de la cuenca del Amazonas, las reservas de agua dulce. Se trata de un cúmulo de recursos naturales estratégicos que van a ser negociados a cambio de cierto apoyo financiero que tanto urge al país".Para Villalba, la supuesta "guerra contra el narcoterrorismo" impulsada por el Gobierno de Donald Trump, es una excusa para revitalizar el intervencionismo de la nación norteamericana en la región. En esta línea, señaló que la estrategia de Washington "pasa por dejar de pelear guerras fuera de sus fronteras para ocuparse de lo que consideran su seguridad interna".Para el analista, la declaración de EEUU y sus ocho aliados referida a Bolivia pretende "mostrar cierta pluralidad, musculatura, a nivel internacional con países que responden indudablemente a intereses de EEUU. Pero el mensaje fundamental es: 'Miren, todos estos me responden. Lo mismo les conviene a ustedes si quieren mejorar su economía'".Relación carnalEn diálogo con Sputnik, el analista Hugo Moldiz consideró que el Estado Plurinacional tendrá "una relación carnal con la Administración de EEUU". En ese sentido, recordó que históricamente ambas naciones mantuvieron "una relación de subordinación, pero con algunos ruidos".Mencionó que el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del presidente electo, "al mismo tiempo que firmaba el Anexo 3, que ordenaba la militarización de la lucha contra el narcotráfico, también expresaba algo de autonomía al decir que 'coca no es cocaína', así como que invitó a Fidel Castro a la posesión del nuevo presidente".Pero, más allá de lo simbólico, "no cambiaba lo sustancial. Bolivia aplicaba la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y seguía los mandatos de la política exterior de EEUU hacia América Latina", dijo.El analista, quien fue ministro de Gobierno durante el mandato de Morales (2006-2019), explicó que la incidencia de EEUU sobre la región, tal como se conoce ahora, fue inaugurada en la década de 1960 con la aplicación de la llamada doctrina de seguridad nacional.En ese contexto, las fuerzas armadas y agencias de inteligencia de EEUU intervinieron en Bolivia activamente para capturar y lograr el fusilamiento del líder guerrillero Ernesto "Che" Guevara, en octubre de 1967.Desde ese entonces, hasta el advenimiento de la presidencia de Morales, en 2006, "el Ejército boliviano estuvo subordinado a la doctrina de seguridad nacional norteamericana, según la cual las fuerzas del aparato estatal concebían al enemigo como un actor interno, no externo. Bajo ese paraguas, desde un tímido dirigente sindical hasta una militante marxista eran permanente perseguidos y reprimidos", aseguró Moldiz.Moldiz acentuó: "Recolonizar no es una palabra abstracta. Es un retorno a las formas originarias de acumulación de capital, donde la violencia, el derramamiento de sangre y el desplazamiento de comunidades define la estrategia de EEUU hacia la región. Por eso Trump amenaza con la intervención militar en Venezuela".El analista advirtió que también podría volver a Bolivia la DEA (la agencia antidrogas de EEUU), expulsada en 2008 junto al embajador Philip Goldberg, por su supuesta participación en actos de desestabilización al Gobierno de Morales.Para que esto ocurra "existen algunas trabas constitucionales. Pero la nueva Asamblea perfectamente puede reformar la Constitución, porque entre los legisladores de Paz (del Partido Demócrata Cristiano), de Jorge "Tuto" Quiroga (de la Alianza Libre), y de Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) tienen más de dos tercios de la Asamblea".

