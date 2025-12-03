https://noticiaslatam.lat/20251203/nada-se-concreta-todavia-gobierno-de-bolivia-busca-enjuiciar-al-expresidente-arce-y-otros-1169054733.html

"Nada se concreta todavía": Gobierno de Bolivia busca enjuiciar al expresidente Arce y otros exfuncionarios

"Nada se concreta todavía": Gobierno de Bolivia busca enjuiciar al expresidente Arce y otros exfuncionarios

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, instruyó al equipo jurídico de la Asamblea Legislativa Plurinacional a encaminar un juicio de responsabilidades... 03.12.2025

En sintonía con el posicionamiento del presidente Rodrigo Paz, Lara sostuvo que en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se cometieron millonarios actos de corrupción y se persiguió a los opositores, entre otros delitos. Más allá del mensaje vicepresidencial, transmitido por redes sociales, ¿podrán los asambleístas enjuiciar al exmandatario?Con casi un mes en el poder, el Gobierno de Paz inició varias investigaciones por presuntos casos de corrupción durante el mandato del exjefe de Estado Luis Arce (2020-2025). La supuesta compra irregular de combustibles y la malversación de fondos en la producción estatal de alimentos, están entre los casos más fuertes denunciados por el nuevo presidente, quien aseguró que el presunto desfalco al Estado en las últimas dos décadas gobernadas por el MAS supera los 15.000 millones de dólares.Poco después de asumir la nueva Administración boliviana, se hicieron públicas las diferencias entre el presidente y el vicepresidente, quienes todavía están distanciados por desavenencias políticas. Pero ambos están de acuerdo en repudiar a diario los presuntos actos de corrupción de los gobiernos de Arce y Evo Morales (2006-2019)."Quiero anunciar que he instruido al Departamento Jurídico iniciar procesos penales al expresidente Luis Arce. Va a responder por todo el daño que le ha hecho al país. También vamos a promover un juicio de responsabilidades, porque no se va a salvar. Así como no se van a salvar todos los corruptos de este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata y nos han dejado económicamente, mal", dijo Lara en el video difundido en sus redes sociales."Se van a presentar denuncias contra Eduardo del Castillo (exministro de Gobierno y candidato del MAS en las últimas elecciones), Jhonny Aguilera (exviceministro de Régimen Interior), y el general Augusto Russo (excomandante de la Policía) y todos aquellos corruptos que le han hecho daño a la patria. Se acaba la impunidad", añadió.Actualmente, Paz cuenta con los apoyos necesarios, surgidos a partir de acercamientos con Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, líderes de los partidos políticos Alianza Unidad y Alianza Libre, los cuales junto al oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) abarcan la gran mayoría de asientos en el Legislativo.La imagen de anticorruptibleEn diálogo con Sputnik, el analista Marcelo Arequipa destacó que Lara, excapitán de la Policía, se hizo conocido por su lucha contra la corrupción al interior de la institución. Su aura de incorruptible redundó en una importante oleada de votos, que llevó a Paz a la Presidencia de Bolivia con el 54% de los sufragios.La esposa de Lara, la ahora diputada Diana Romero, estuvo internada en terapia intensiva, aquejada por un tumor cerebral. Por ello, hubo una tregua en el enfrentamiento mediático con el mandatario, quien le expresó su apoyo en un comunicado oficial.Como trasfondo del enfrentamiento entre Lara y Paz están las votaciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes y concejales para los nueve departamentos, entre otras autoridades locales.Será la oportunidad de Paz para ganar apoyo territorial, más allá del Ejecutivo. Pero Lara, consciente de su popularidad, tiene el mismo objetivo. Por ello, ya anunció que se presentará a las subnacionales con su propia agrupación política, Nuevas Ideas con Libertad, al margen del oficialista PDC.El enemigo comúnMás allá de sus diferencias, las tendencias políticas más fuertes de Bolivia están de acuerdo en un punto fundamental: su repudio a los gobiernos del MAS. "Hoy día los vientos soplan a favor de la iniciativa del vicepresidente, teniendo en cuenta que la actual Asamblea es mayoritariamente antimasista", dijo Arequipa, quien también es profesor universitario.Pero, más allá de la ventaja política, un juicio por responsabilidades tiene un procedimiento: "Una cosa es plantear la idea [de este plan], otra es poner en funcionamiento el procedimiento como tal. Será muy complicado, porque no solamente se necesitan los dos tercios en el Legislativo para impulsar este proceso", que además requiere de coordinación con el Órgano Judicial, ponderó el experto.En años anteriores, la Asamblea intentó impulsar juicios contra los expresidentes Morales y Jeanine Áñez (2019-2020), pero no llegaron a buen puerto.Menos anuncios, más gestiónPara el analista político Álex Contreras, en este primer mes de Gobierno de Paz abundaron los anuncios de comisiones e investigaciones, que todavía no tocaron tierra. "Pienso que el Gobierno debe dejar las redes sociales y dedicarse más a la gestión", dijo a Sputnik, y evaluó que falta coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.Para Contreras, si Lara realmente desea impulsar el juicio por responsabilidades debe, antes que nada, convocar a una reunión con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea. "Posteriormente, debería llamar a los legisladores a debatir la realización de este juicio por responsabilidades. Mientras tanto, el equipo jurídico del vicepresidente debe trabajar en la investigación y recopilación de pruebas (...). Si las fuerzas mayoritarias del PDC, Unidad y Libre se unen, suman tranquilamente más de dos tercios para convocar a este juicio", dijo el especialista.Según el experto, es posible que el nuevo Gobierno boliviano no pase de los anuncios porque prefiere ir con cautela, considerando las elecciones subnacionales de marzo del siguiente año, a las cuales Paz espera llegar con su capital político intacto. Por ello, se estarían retrasando la asunción de medidas políticas y económicas profundas, que podrían causar afectación y descontento en la población."Al ingresar a la campaña por las elecciones subnacionales, va a ser muy difícil que el Gobierno adopte medidas de carácter económico. Ahora el Gobierno quiere ir paso a paso para mejorar la situación de las mayorías nacionales", observó.

