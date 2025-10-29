https://noticiaslatam.lat/20251029/el-sector-privado-podra-importar-combustibles-en-bolivia-esto-se-va-a-reflejar-en-la-canasta-1168015476.html

El sector privado podrá importar combustibles en Bolivia: "Esto se va a reflejar en la canasta familiar y los precios", dice analista

El sector privado podrá importar combustibles en Bolivia: "Esto se va a reflejar en la canasta familiar y los precios", dice analista

Sputnik Mundo

La Asamblea de Bolivia aprobó una ley que habilita a empresas privadas a comprar gasolina y diésel con menos requisitos de parte del Estado. De acuerdo con... 29.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-29T22:46+0000

2025-10-29T22:46+0000

2025-10-29T22:46+0000

américa latina

rodrigo paz

luis arce

eeuu

política

bolivia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

juan carlos i

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1d/1168018078_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_8dde637432f0624291c93d3668848767.jpg

La Asamblea Legislativa, dominada por la oposición, sancionó la "Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia", que habilita al sector privado a importar combustibles con menos controles de parte del Estado. Ante presiones de sectores empresariales, el presidente Luis Arce promulgó la nueva ley, que ya está en vigencia. Sin embargo, el todavía mandatario advirtió que el combustible a importar bajo la nueva ley se venderá en las gasolineras a un precio más alto, lo cual afectaría a la economía de las familias bolivianas.Desde hace dos años, el Gobierno de Arce tiene dificultades para garantizar la provisión de combustibles en el país. El presidente lo atribuye al bloqueo legislativo que padece también desde 2023 por parte de la mayoría de diputados y senadores de oposición, quienes rechazaron una decena de créditos internacionales, los cuales sumaban miles de millones de dólares que habrían servido para paliar la crisis de los carburantes.A días de la asunción del presidente electo, Rodrigo Paz, los mismos asambleístas revisan los créditos para esta vez aprobarlos y facilitar el trabajo de los primeros meses del nuevo Gobierno.En este momento, Paz se reúne en Estados Unidos con sectores empresariales y del Gobierno de Donald Trump. Según el inminente mandatario, estas charlas avanzadas servirán para que a partir del 8 de noviembre haya diésel y gasolina a disposición del Estado Plurinacional. Pero ¿qué costo tendrá este acuerdo para Bolivia?El rechazo En diálogo con Sputnik, la economista Cecilia Fernández se mostró sorprendida por la repentina actividad asamblearia: "Están liberando millones de dólares para darle solvencia y margen de acción al Gobierno entrante, ya no al actual".Además de la advertencia de Arce sobre el aumento de precios, desde la Confederación de Choferes de Bolivia rechazaron la nueva ley y avisaron que no permitirán la venta de combustibles más caros. "Sabemos que esta ley que está dando a solicitud del Comité Cívico pro Santa Cruz para las empresas privadas afectará al pueblo boliviano. Es un ensayo para que exista un gasolinazo. No vamos a permitir que se reglamente, que se venda en todos los surtidores del país", dijo a la prensa Lucio Gómez, líder de la confederación.Los choferes advirtieron que los pasajes pasarían de los actuales 2,50 pesos bolivianos a 5 (unos 70 centavos de dólar), de aplicarse la nueva normativa.Fernández coincidió con los choferes: "Se va a ver cómo toma la gente este aumento. Porque es verdad que la población ya está al límite, haciendo filas en las gasolineras y sin poder conseguir. Habrá que ver cómo reciben esta alternativa y cómo el mercado se va equilibrando".Un globo de ensayoPara el analista económico Martín Moreira, la nueva ley representa "un globo de ensayo para ver si pueden quitar la subvención. Estamos hablando de subir el costo del litro de gasolina a 12 o 13 bolivianos (alrededor de 1,74 dólares), con la devaluación de la moneda", dijo a Sputnik.Actualmente, la cotización oficial del peso boliviano es de 6,96 por un dólar. En el mercado paralelo, se consiguen por 12 o 13 bolivianos. Paz adelantó que el precio de esta divisa se determinará por el juego del libre mercado, de ahí la especulación de Moreira sobre el precio futuro de la gasolina, devaluación mediante.Para Moreira, de esta manera "poco a poco se va a quitar la subvención en el país. Eso pasa con este primer globo de ensayo que tendrá tres meses de duración", hasta inicios de 2026.La nueva normativa establece la reducción de documentos necesarios para realizar la importación. De aquí en adelante, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) otorgará la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a estaciones de servicio vía ventanilla digital única en un plazo máximo de 48 horas.En el mismo sentido, la importación quedará libre del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).Según Moreira hay otro punto que se debe resolver. Posiblemente en los próximos días estarán los combustibles disponibles en puertos de países vecinos. Pero ¿cómo llegarán a Bolivia? "Habrá que ver si los privados tienen la capacidad logística. Por eso dijo clarito Rodrigo Paz: 'Nosotros tendremos gasolina y diésel disponible a partir del 8 de noviembre (cuando asuma la presidencia), pero hay que ver la logística'".

https://noticiaslatam.lat/20251024/luis-arce-tras-las-elecciones-en-bolivia-nuestro-trabajo-de-tantos-anos-por-el-pueblo-hoy-esta-en-1167849497.html

https://noticiaslatam.lat/20251023/bolivia-tendra-una-relacion-carnal-con-eeuu-bajo-el-gobierno-de-paz-estima-experto-1167820093.html

https://noticiaslatam.lat/20250410/continuar-o-finalizar-la-subvencion-de-combustibles-el-gran-dilema-que-enfrenta-bolivia-1161972143.html

https://noticiaslatam.lat/20250709/1164272611.html

https://noticiaslatam.lat/20251028/bolivia-se-despega-de-los-paises-de-la-alba-mientras-se-acerca-al-gobierno-de-donald-trump--1167987812.html

eeuu

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

rodrigo paz, luis arce, eeuu, política, bolivia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, juan carlos i, 💬 opinión y análisis