https://noticiaslatam.lat/20251205/tiene-repercusion-directa-en-la-poblacion-bolivia-retira-subsidios-a-productos-ante-supuesta-1169142535.html

"Tiene repercusión directa en la población": Bolivia retira subsidios a productos ante supuesta corrupción

"Tiene repercusión directa en la población": Bolivia retira subsidios a productos ante supuesta corrupción

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció diversos casos de corrupción en tres áreas del Estado, supuestamente cometidos durante las dos últimas décadas... 05.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-05T20:30+0000

2025-12-05T20:30+0000

2025-12-05T20:30+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

rodrigo paz

bolivia

la paz

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/05/1169144024_0:55:1024:632_1920x0_80_0_0_6f3b9953cf8f1d0eb5c4894610ebd00b.jpg

Uno de los primeros impactos en el retiro de los apoyos fue a la harina entregada a los panificadores, por lo cual, el costo del pan aumentó de 50 centavos de peso boliviano (0,07 centavos de dólar) a 80 centavos (0,12 centavos de dólar).Mientras algunos sindicatos de panificadores aumentaron el precio de sus productos, otros entraron en huelga en reclamo del restablecimiento de la subvención. En varias ciudades, el gremio enfrentó a quienes seguían vendiendo a 50 centavos la unidad de este alimento esencial. ¿Cómo repercutirán las medidas del Gobierno en la canasta básica familiar? Analistas consultados por Sputnik compartieron sus opiniones.Paz habló sobre esta situación. "Hemos estado tomando acciones legales porque son miles y miles de millones de bolivianos que se fueron en subvención para abaratar la vida de los bolivianos y era para hacer ricos a unos cuantos. Era una mentira", aseveró. Según el Gobierno, se develó un esquema de corrupción que implicaba la compra y recompra de harina subsidiada para venderla a precio de mercado a EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), que la revendía a un costo subsidiado a los panaderos imputados.Los presuntos casos en EMAPA no se habrían limitado a la harina. El mismo esquema se habría repetido en la distribución de trigo y maíz subvencionado a los criadores de cerdos y pollos. Por ello, tiene orden de aprehensión el exgerente de la empresa estatal, Franklin Flores.Por la causa de la harina, ya fue detenido Rubén Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), también uno de sus hijos y su exesposa. Los dos primeros ya obtuvieron la prisión domiciliaria.El Gobierno boliviano denunció malos manejos económicos en otros dos sectores del Estado. El 3 de diciembre, la Policía y la Fiscalía intervinieron la sede del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) por presunto incumplimiento de contratos en ocho proyectos productivos que nunca se ejecutaron. Por este caso fue detenida este 5 de diciembre Lidia Patty, exdiputada del MAS, acusada de haber recibido en su cuenta personal al menos 700.000 pesos bolivianos (unos 100.000 dólares).En estos días también se realizaron allanamientos en las sedes de la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro por varias denuncias, entre ellas las referidas a presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles.El expresidente de YPFB Armin Dorgathen, implicado en esta causa, se habría fugado en las últimas horas a Brasil, según el Ministerio de Gobierno.Las posibles secuelasEl empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina es uno de los principales aliados políticos de Paz. Dos de sus ministerios más importantes, el de Economía y el de la Presidencia, están ocupados por hombres cercanos al líder de la Alianza Unidad, la tercera fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional.A través de sus redes sociales, Doria Medina solicitó el restablecimiento del financiamiento estatal a la harina."Hay subvenciones y subvenciones. Las hay focalizadas en los más pobres, que son necesarias en países como el nuestro", aseguró. Y remarcó que se debe eliminar el presunto esquema de corrupción institucional para continuar con el apoyo que beneficia a las familias bolivianas.En diálogo con Sputnik, la economista Cecilia Fernández consideró que el precio de los combustibles y los alimentos subvencionados "tienen una repercusión directa en la calidad de vida de las personas. Con este aumento de 30 centavos en el precio de cada pan (de 60 gramos) ya se empezó a registrar escasez en varias ciudades".El incremento en cada pan "podría parecer poco, pero repercute en familias numerosas y que consumen [este producto] a diario. Además, con esta medida no se está atacando el problema de origen, que sería la corrupción. Esto implicaría iniciar procesos judiciales serios, también generar mecanismos de mayor transparencia".La economista explicó que la política de subsidios fue instaurada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), con la finalidad de que la ciudadanía tuviera seguridad alimentaria.Un sistema obsoletoEl experto en energías e hidrocarburos, Raúl Velásquez, detalló en una charla para este medio que el actual sistema de subvención a los hidrocarburos es perjudicial para las arcas del Estado boliviano.Tan solo en 2024 gastó 2.400 millones de dólares en mantener la gasolina y el diésel, a precios que no condicen con la realidad.El Gobierno de Paz enfrenta, sin duda, "un panorama complejo, porque la subvención a los carburantes lleva 20 años de vigencia, con los mismos precios de hace 20 años. Es complicado retirar la subvención, que ha distorsionado el sistema de precios de bienes de toda la economía. Quitarla tendrá un efecto en la economía de la población en general", resaltó el analista.Recientemente, la Fundación Jubileo, a la que pertenece Velásquez, publicó el informe Subvención a los hidrocarburos, una reforma necesaria, el cual explica que, entre 2014 y 2025, la producción nacional de hidrocarburos líquidos se redujo en 62%. Asimismo, la producción de gas natural cayó en 54% desde 2015.Esto quiere decir que, si en 2016 Bolivia importaba apenas el 12% de la gasolina que consumía, para 2024 esta cifra subió hasta 58%. En cuanto al diésel, el combustible más usado por la agroindustria y el transporte pesado, la importación pasó del 50% al 90% del total consumido.Actualmente, en Bolivia el litro de gasolina cuesta 3,74 pesos bolivianos y el de diésel 3,72 (unos 50 centavos de dólar). Para Velásquez, este precio se mantiene desde hace dos décadas, cuando en el resto del mundo aumentó notablemente.Según su estudio, el precio real de un litro de gasolina debería rondar los14,5 pesos bolivianos (2,1 dólares), y el del diésel está en alrededor de 13,7 pesos bolivianos (1,98 dólares). Entonces, el Estado boliviano cubre el 74% del costo de los combustibles.En la óptica de Velásquez, el Gobierno de Paz tiene dos opciones: quitar el subsidio de manera escalonada o de un día para el otro. En ambos casos, conllevará un desajuste grande para la economía de las familias."El Gobierno, por lo tanto, debe generar necesariamente mecanismos de contención social para que la población más vulnerable no vea su economía afectada por este incremento, posiblemente mediante el mantenimiento de la subvención para el sector del transporte público", indicó el investigador.Mientras tanto, Fernández evaluó que el Gobierno de Paz podría posponer el anuncio de medidas radicales, como la quita de subvenciones, luego de las elecciones subnacionales de marzo de 2026, cuando el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) intentará ganar poder territorial en los nueve departamentos y las alcaldías del país.Según la economista, "se puede estar postergando esta decisión hasta después de las subnacionales. El Gobierno necesita tener respaldo a nivel departamental y municipal que le den legitimidad y gobernabilidad para aplicar ciertas medidas económicas".

https://noticiaslatam.lat/20251125/se-necesita-balance-en-la-comision-de-la-verdad-bolivia-investiga-presunto-desfalco-millonario-en-1168814633.html

https://noticiaslatam.lat/20251110/rodrigo-paz-presenta-a-su-gabinete-y-promete-un-capitalismo-para-todos-en-bolivia-1168326919.html

https://noticiaslatam.lat/20251107/bendicion-o-maldicion-el-proximo-gobierno-de-bolivia-cosecha-el-apoyo-de-organismos-de-credito-1168261617.html

bolivia

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

💬 opinión y análisis, política, rodrigo paz, bolivia, la paz, movimiento al socialismo (mas)