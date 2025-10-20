https://noticiaslatam.lat/20251020/rodrigo-paz-se-impone-en-las-presidenciales-de-bolivia-hemos-dado-nuestro-primer-paso-de-1167732395.html

Rodrigo Paz se impone en las presidenciales de Bolivia: "Hemos dado nuestro primer paso de transformación"

Con más del 95% de los votos contados, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se consagra como próximo presidente de Bolivia

Luego de 19 años de Gobiernos liderados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia eligió el 19 de octubre a su nuevo mandatario: Rodrigo Paz, economista, exdiputado, exalcalde de la ciudad de Tarija y senador por Comunidad Ciudadana. También es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien lo acompañó durante la campaña hasta el momento en que se anunció su triunfo frente a Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre.Durante su primer discurso, tras darse a conocer las cifras del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE) del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), Paz sentenció que, con estas elecciones, la nación sudamericana entra en un proceso de cambio para dejar atrás al Gobierno del MAS.El triunfo de Paz fue reconocido por su contrincante, el expresidente Quiroga (2001-2002), quien dijo a la prensa que ya había hablado por teléfono con él para felicitarlo. Lo mismo hizo el todavía mandatario, Luis Arce, quien le deseó "el mejor de los éxitos" a quien será su sucesor. Y declaró que su Gobierno está listo para iniciar una "transición ordenada", tal como se había comprometido previamente.Paz habló en el Hotel Presidente, situado en el centro paceño. Al dirigirse al pueblo boliviano, hizo un llamado a los nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional a trabajar conjuntamente "para transformar" al país.Por eso, sostuvo, "este será un Gobierno para gobernar con todos los hombres y mujeres, los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria. Este es su Gobierno, aquí está este Gobierno para poder llevar adelante las soluciones de Bolivia". Paz habló acompañado de su esposa, sus tres hijas y su hijo.En su discurso hizo constantes referencias al valor de la familia, así como la creencia en Dios, que fundamenta el nombre de su partido político.La invitación a sumarse a otros sectores tiene un trasfondo especial. A partir del 8 de noviembre, la Asamblea no tendrá una fuerza mayoritaria, que supere el 50% de votos, como hizo gala el MAS desde 2006, cuando Evo Morales llegó a la presidencia.Ante un escenario político fragmentado, necesitará sumar fuerzas para que los legisladores puedan aprobar leyes. Algo que se volvió casi imposible en los dos últimos años, desde que la pelea al interior del MAS dejó al oficialismo sin el apoyo necesario para motorizar leyes.FelicitacionesAunque el conteo de votos aún no llegó al 100%, el TSE aseguró que la actual tendencia es irreversible. Paz recibió felicitaciones de mandatarios de la región, como el presidente chileno, Gabriel Boric, quien le expresó el compromiso de su país "con el fortalecimiento de la cooperación"; el de Perú, José Jerí, quien en una llamada telefónica le "expresó interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel en la relación bilateral".Lo mismo el argentino, Javier Milei, quien consideró que "Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica".Estados Unidos no quedó fuera de las congratulaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a Paz "por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país".Paz evaluó que durante los casi 20 años de Gobierno del MAS, Bolivia "ha quedado fuera de la geoeconomía y la geopolítica". Por ello, "tenemos que generar mucho trabajo", postuló."Capitalismo para todos"Durante su campaña, Paz insistió en que —de llegar a la presidencia— implementaría un "capitalismo para todos", que implica liberalizar la economía y restar presencia del Estado en este ámbito, así como redistribuir los ingresos a favor de las clases populares.Aunque en el terreno económico las plataformas de Paz y Quiroga no estaban del todo alejadas, el referente del PDC aseguró que estabilizará la economía con recursos ya existentes.Esta fue la principal diferencia con Quiroga, quien había recalcado la necesidad de obtener apoyo económico externo, concretamente a través de un crédito de 12.000 millones de dólares que venía hablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Según Paz, Bolivia ya tiene créditos por más de 3.500 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberán aprobarse luego del 8 de noviembre, cuando asuman Paz y los nuevos legisladores. Asimismo, sostuvo que reducirá gastos superfluos del Estado para ahorrar otros 2.000 millones de dólares anuales, que destinará a reactivar la alicaída economía boliviana.En su primera intervención como presidente electo, Paz reconoció que recibirá ayuda de EEUU para proveer combustibles a Bolivia.El prolongado bloqueo en la Asamblea, impidió el ingreso de divisas de créditos internacionales, las cuales habrían ayudado al Gobierno saliente de Arce a garantizar la provisión de gasolina y diésel. Pero ante la falta de carburantes, desde 2024 se hicieron recurrentes las largas filas de vehículos ante las estaciones de servicio.Esta situación afectó negativamente a la imagen del MAS, que el pasado 17 de agosto obtuvo apenas el 3% de apoyo, luego de que en 2020 llegara Arce a la presidencia con el 55% de votos.Ante esta coyuntura, Paz contó que habló con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau.Y se mostró esperanzado en que la nación del norte "sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre, para que a Bolivia no le falten sus hidrocarburos. Y ellos [el Gobierno de Trump] están en pleno respaldo junto a otras naciones".Según el SIREPRE, Paz ganó en seis departamentos: Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca; mientras que Quiroga se impuso en Beni, Santa Cruz y Tarija.

