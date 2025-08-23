"América Latina más en disputa que nunca": ¿Es la derrota del MAS un retroceso del progresismo?

https://noticiaslatam.lat/20250823/america-latina-mas-en-disputa-que-nunca-es-la-derrota-del-mas-un-retroceso-del-progresismo-1165762663.html

Tras dos décadas de hegemonía, el MAS perdió el poder en las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia. Serán Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga quienes disputen la presidencia en el balotaje del 19 de octubre.Con la totalidad de los sufragios escrutados, la autoridad electoral confirmó que Paz se impuso con el 32% de los votos válidos. Quiroga se ubicó detrás de él, con 26,7%.A decir de Mauricio Prado Jaimes, doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Rodrigo Paz "dio la sorpresa en las elecciones" y se perfila para ser el próximo presidente del país andino. Además, ya sumó el apoyo del millonario Samuel Doria Medina, quien quedó en tercer lugar de los comicios, con el 16% de los votos."Paz es un candidato difícil de clasificar ideológicamente. Desde la izquierda, claramente lo situaríamos a la derecha. Pero en la interna se presentó como una opción de centro para las personas que no querían votar al MAS ni a la izquierda, pero tampoco a la vieja derecha tradicional elitista representada por Jorge Tuto Quiroga", pondera en entrevista con Sputnik.Así, considera que es difícil definir qué tipo de gestión será la de Paz, sobre todo en materia de política exterior. "No lo veo tan metido en esta ola de nuevas derechas, lo veo como un candidato con un discurso muy ambiguo", reconoce Prado Jaimes.No obstante, admite que podría alinearse con Javier Milei, presidente de Argentina —en términos de libertad de mercado, pero sin el fragor del libertario—, y con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con quien Paz ha mostrado algunos indicios de afinidad.Un revés para el progresismoAnte el ascenso de las derechas en la región y en el mundo, crisis económicas, la volatilidad del electorado y el rechazo a los partidos y políticos tradicionales; y de cara a las elecciones presidenciales que se aproximan en Honduras y Chile este año, así como en Brasil y Colombia en 2026, ¿puede la derrota del MAS y el progresismo boliviano ser un signo de agotamiento de las izquierdas latinoamericanas y del denominado nuevo giro a la izquierda? ¿Qué lecciones quedan?Y añade que toda derrota de las izquierdas en la región le sirve a la derecha para manufacturar el consenso de que son modelos fracasados, "una especie de mal ejemplo" que no hay que seguir. Sin embargo, para Pulgar, no es posible interpretar el fracaso del MAS como el preludio de un efecto dominó en la región, en el que "los demás [proyectos progresistas] van a empezar a caer".En otras palabras, explica el experto, existen dinámicas particulares, propias de cada país, que han ido configurando el triunfo o la derrota del progresismo, por lo que es necesario analizar caso por caso, para corroborar hasta qué punto se puede hablar o no de una tendencia.Dinámicas diferenciadasEn ese sentido, indica el analista, la derrota del MAS se relaciona con la forma en que los dirigentes del partido y las fuerzas que administraron la victoria de Luis Arce, tras el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, manejaron "ese aliento que les dio el pueblo y, prácticamente, entraron en un juego fratricida".En el caso de Chile, Pulgar pondera que la Administración de Gabriel Boric es una fuerza de izquierda que nunca ha querido romper con el estatus quo. Además, señala que es un proyecto que llegó al poder presentándose como reformista, pero que no se ha planteado una ruptura "ni siquiera en lo superficial con respecto a la herencia del pinochetismo, todavía presente en el mundo chileno".En relación con Chile, Prado Jaimes observa que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, tiene buenas posibilidades de suceder a Boric. Sin embargo, las encuestas perfilan a los candidatos de la derecha pinochetista, radical y libertaria —Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser— como los grandes favoritos para ocupar el Palacio de la Moneda.Segundo giro a la izquierdaPor consiguiente, el doctorante en Estudios Latinoamericanos destaca que, si la ciudadanía opta por la derecha, se consolidaría un nuevo revés al progresismo latinoamericano. No obstante, aclara que estas dinámicas son propias del denominado segundo giro a la izquierda que, a diferencia del primer ciclo —que comenzó en 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela—, se ha distinguido por retrocesos y avances, así como disputas y ciclos muy cortos tanto de izquierda como de derecha.Y ahonda que, en este segundo ciclo, no ha sido tan sencillo realizar reformas redistributivas o plantear iniciativas tributarias por la falta de estabilidad macroeconómica. "Se puede ver también en Colombia, con Gustavo Petro, ya que la economía, si bien no ha estado mal, tampoco ha sido un piso firme en el cual sostenerse", pondera.Sobre Honduras, Prado Jaimes señala que la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, viene a la baja en las encuestas, al tiempo que se anticipa un regreso de la derecha tradicional. Mientras que, en Brasil, no hay un candidato que pueda "llenar las botas de Lula".No existe una tendencia definitivaAsí, el experto menciona que la salida de Bolivia del bloque progresista configura un nuevo escenario en el que no existe una tendencia definitiva. Sin embargo, observa una "América Latina más en disputa que nunca"."Incluso a Lula no lo veo seguro en Brasil, en las elecciones del próximo año. No hay un sucesor claro para [él] (...). Se va a intentar reelegir y tiene buenas condiciones, pero tampoco hay que subestimar a la derecha brasileña y, en todo caso, serían elecciones cerradas, con pocos puntos porcentuales" de diferencia, sostiene Prado Jaimes.Necesidad de un cambio profundoEn tanto, Martín Pulgar señala que, al estudiar la primera ola progresista —en la cual figuran personajes como Hugo Chávez; Rafael Correa; Evo Morales; Manuel Zelaya; Lula da Silva; Néstor Kirchner y Cristina Fernández; Fernando Lugo, y José Mujica— se observan proyectos más radicales, que propiciaron cambios profundos a favor de las clases trabajadoras y, por lo mismo, derivaron en reacciones muy virulentas por parte de Estados Unidos, como, por ejemplo, los golpes de Estado contra Zelaya y Lugo.De esa manera, el analista internacional argumenta que, de alguna manera, los gobiernos progresistas de la segunda ola parecen haber comprendido ese escenario y, en consecuencia, han sido dubitativos y moderados.Y sostiene que esa postura ha fracasado rotundamente porque Washington no apoya posiciones sistémicas ni antisistémicas, "solo acepta posiciones que sean blandengues y asumidas desde las exigencias que Estados Unidos plantea".En consecuencia, las derrotas del progresismo, señala Pulgar, se relacionan con la exigencia por parte de la sociedad de un cambio profundo y la incapacidad de los líderes de dar respuesta a dicha necesidad.Sin embargo, el analista remarca que aún queda "mucha tela que cortar en torno a lo que ha sucedido en Bolivia", aunado a la "fortaleza de un pueblo que, sobre la adversidad, ha luchado y se ha reimpuesto" en pro de un cambio profundo "en esa tierra boliviana que, cada vez que ha intentado un cambio profundo, arremeten contra ella en forma muy violenta y despiadada".

