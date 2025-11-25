https://noticiaslatam.lat/20251125/se-necesita-balance-en-la-comision-de-la-verdad-bolivia-investiga-presunto-desfalco-millonario-en-1168814633.html

"Se necesita balance en la Comisión de la Verdad": Bolivia investiga presunto desfalco millonario en gobiernos del MAS

"Se necesita balance en la Comisión de la Verdad": Bolivia investiga presunto desfalco millonario en gobiernos del MAS

El nuevo Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, anunció una agrupación especial para investigar el presunto desfalco de 15.000 millones...

Aunque aún no fueron presentados sus miembros, desde el Ejecutivo adelantaron que la Comisión por la Verdad de los Hidrocarburos estará conformada por representantes de tres de las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, autoridades del área hidrocarburífera y funcionarios gubernamentales.Con ese mismo propósito, Yamil García rindió protesta como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos boliviano."Uno de los objetivos de este Viceministerio es encabezar la comisión. Queremos que haya participación plural, que haya participación de los diferentes actores políticos, de las diferentes fuerzas políticas, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Procuraduría, Contraloría y demás instituciones", dijo al programa televisivo Que No Me Pierda (QNMP).García advirtió que esta es la primera de varias comisiones que investigarán casos puntuales de las dos décadas gobernadas por el MAS. El viceministro solicitó informes detallados a las unidades de transparencia de todas las entidades públicas para conocer "qué han hecho los últimos 20 años, qué han investigado, qué informes han emitido, dónde está la plata de los bolivianos. A partir de ello, veremos si esta unidad era de transparencia o de oscuridad".La nueva autoridad sostuvo que no se usará a la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos para perseguir a opositores. "Como política institucional, nosotros vamos a investigar hechos, no personas. Serán responsables todas las personas partícipes de estos hechos".El 22 de noviembre, Paz inauguró un frigorífico privado en el departamento de Santa Cruz. Allí explicó que "la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos es la primera, pero van a haber diversas comisiones de la verdad. Son cerca de 15.000 millones de dólares y el país tiene que saber adónde fueron [esos recursos]".Desde el viceministerio de Transparencia adelantaron que, próximamente, se formarán comisiones para investigar casos como el de BOA —la estatal Boliviana de Aviación— por supuestos "pagos millonarios" injustificados; el del satélite Túpac Katari, puntualmente su proceso de financiamiento, así como sus actuales funciones; y el de varios proyectos de obras públicas paralizados, así como otros que fueron ejecutados, pero "no están cumpliendo su finalidad".Los puntos a detallarEl analista Ricardo Cardona realizó varias investigaciones sobre la política de hidrocarburos desarrollada en las últimas dos décadas. Entre los faltantes, Cardona contabilizó: "Hay tres refinerías en Bolivia, pero se necesitarían cinco para hacer diésel y gasolina con el petróleo boliviano. Y si no hay suficiente, se importa petróleo, que es barato en comparación al diésel y la gasolina. El Gobierno actual tiene que hacer lo que hasta ahora no se ha hecho".El especialista, quien también es integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal) enumeró una lista de obras impulsadas por los gobiernos del MAS, incluida la planta separadora de líquidos de Yacuiba (departamento de Tarija, al sur) que permite rescatar gases como metano, propano y butano para utilizarlos en el país o venderlos a privados.Mencionó la Planta de Amoniaco y Urea instalada en Bulo Bulo (en el Trópico de Cochabamba, centro del país) donde se producen miles de toneladas de fertilizantes usados en Bolivia y exportados mayormente a Brasil, que opera con gas extraído por la cuestionada estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).Para el analista no se debe dejar de lado un dato importante. En 2005, previo al Gobierno del MAS, el producto interno bruto (PIB) era de 9.000 millones de dólares. "Para una población de 10 millones de personas, eran menos de 1.000 dólares por persona. Actualmente, el PIB es de 50.000 millones de dólares, lo cual demuestra que el país ha crecido más de cinco veces en los últimos 20 años. Ahora el ingreso per cápita es de alrededor de 4.500 dólares anuales", afirmó.En tiempo de vacas gordasEn diálogo con Sputnik, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos comentó que, en el lapso a investigar, el país recibió 67.000 millones de dólares por venta de gas. "Había una renta muy elevada que, principalmente se destinaba al Gobierno central, a la empresa estatal de petróleo, a las gobernaciones y a las alcaldías. En ese período ha ingresado mucho dinero", destacó.Mencionó que, con esos recursos, "se han construido una serie de infraestructuras que, a nuestro juicio, no eran necesarias, ni adecuadas. Es vox populi que mucha de esta obra pública tenía sobreprecios (...). Se construía por construir".Ríos fue ministro de Hidrocarburos durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 2003 y 2004. Fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) entre 2006 y 2007.La vocera presidencial, Carla Faval, dijo que la nueva comisión incluirá a tres representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional: uno de la Alianza Unidad, otro de la Alianza Libre y uno más del partido Súmate. También contará con integrantes de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

