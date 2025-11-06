https://noticiaslatam.lat/20251106/liberacion-de-anez-en-bolivia-evidencia-un-proceso-de-judicializacion-de-la-politica-dice-experto-1168213642.html

Liberación de Áñez en Bolivia evidencia "un proceso de judicialización de la política", dice experto

Liberación de Áñez en Bolivia evidencia "un proceso de judicialización de la política", dice experto

06.11.2025

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la libertad inmediata de la expresidenta Jeanine Áñez, cuya sentencia a 10 años de prisión por su participación en el golpe de Estado de 2019 fue anulada en esta misma instancia. Luego de pasar en prisión los últimos cuatro años, anunció en sus redes sociales que dejará el penal este 6 de noviembre por la mañana. Familiares de las víctimas de las masacres cometidas durante su mandato sostuvieron que continuarán con el reclamo de justicia en cortes internacionales.Con la liberación de Áñez (2019-2020), quedaron en libertad los principales acusados por el golpe de 2019: semanas atrás ya habían dejado la cárcel el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el expresidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. Los abogados de la expresidenta adelantaron que iniciarían acciones legales contra los funcionarios del Ejecutivo y del Órgano Judicial implicados en los juicios por la asunción irregular de la exmandataria, así como sus decisiones en ese periodo.Áñez y su gabinete firmaron el decreto 4078, según el cual las fuerzas policiales y militares no serían juzgadas por la vía ordinaria en caso de abrir fuego contra la población movilizada en esos días, quienes exigían el retorno al orden constitucional y que se respetara el mandato de Evo Morales, derrocado en noviembre de 2019.Luego de la aprobación de este decreto se cometieron las masacres de Sacaba (en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019) y de Senkata (en La Paz, el 19 de noviembre del mismo año). Sumadas las muertes en otros hechos en otras partes del país, 38 personas perdieron la vida en dicho mes, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó las vulneraciones de derechos humanos ocurridos en ese lapso. Este equipo fue creado por el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Justicia y política"Estamos en un proceso de judicialización de la política. Es decir, que los operadores de justicia intentan inmiscuirse en el curso de la política. No es nada nuevo lo que estamos viviendo, pero sí es triste para las víctimas de las masacres ocurridas durante el Gobierno de la señora Áñez", dijo a Sputnik el analista Marcelo Arequipa.El analista señaló que la actual coyuntura aleja la posibilidad de alcanzar justicia para las víctimas de 2019 y sus familias: "Probablemente la señora Áñez y quienes han ordenado la represión y las masacres estarán libres, y las víctimas van a tener que impulsar un juicio internacional ya no contra Áñez, sino contra el Estado boliviano para que se haga justicia. Pierde el país, porque esto ya tendría que estar resuelto de manera interna".El próximo 8 de noviembre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejará el Gobierno luego de 19 años en el poder: "Soplan aires distintos a los que predominaban hasta ahora, pero no creo que sean nuevos. Soplan aires de la década del 1990".Voces por justiciaEl periodista Sebastián Moro se desempeñaba como corresponsal del diario argentino Página 12, también trabajaba en Prensa Rural, un periódico de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones fundadoras del MAS.En la tarde del 10 de noviembre de 2019, día del derrocamiento de Morales, Moro dejó la sede de la CSUTCB minutos antes de que fuera saqueada por grupos civiles que apoyaban la interrupción del orden democrático.Al día siguiente, Moro fue encontrado en coma en su departamento. Según su familia, tenía golpes en el cuerpo. El periodista falleció en La Paz a la semana siguiente, sin poder contar qué le ocurrió. El informe del GIEI solicitó que se investigara su caso y especialmente las condiciones que lo llevaron a su muerte, pero hasta ahora no se pudo avanzar con solidez en esta causa.Penélope Moro, hermana del periodista, continuó el diálogo con este medio. "Para mi mamá es por supuesto un golpe muy grande. Es una situación que nos revictimiza. A lo largo de estos años solamente tuvimos permanentes retrocesos o mesetas en la investigación por el caso de Sebastián".Indicó que junto a las familias de los otros 37 muertos en el marco del decreto 4078 prima la sensación de que "se impuso la impunidad. Esto nos trae muchísimo dolor. Y ese dolor, en el caso de mi mamá, también afecta a la salud. Pero si de algo tenemos certeza es que nuestra lucha por justicia no va a continuar, vamos a seguir".Adelantó que, de continuar el actual panorama judicial, las familias de las víctimas recurrirán a mecanismos de justicia internacional.

