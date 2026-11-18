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¿Qué escenario tiene ante sí Cuba frente a las nuevas amenazas de EEUU?

¿Qué escenario tiene ante sí Cuba frente a las nuevas amenazas de EEUU?

Sputnik Mundo

Las recientes declaraciones desde Washington sobre la intención de "dejar resuelto lo de Cuba" antes de concluir el actual Gobierno, en un escenario donde no... 18.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-18T01:33+0000

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Tras lo expresado en Estados Unidos, el presidente de la mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la nación caribeña se alista para enfrentar un eventual ataque: "Tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando".El jefe de Estado explicó que la actual situación ha llevado a "activar las estructuras de tiempo de guerra para trabajar en tiempo de paz" y a intensificar la preparación de la sociedad en el marco de la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo. Mencionó el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, realizado recientemente, y las jornadas semanales del Día Nacional de la Defensa.Diseño de planes contra la islaPara Pavel Alemán, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, desde que EEUU lanzó su operación contra Venezuela, "exitosa por los resultados, no porque fuera legítima, ni legal", lleva meses entrenando personal militar en unidades consideradas de avanzada y de despliegue rápido."Son efectivos que pueden movilizarse de ocho a 24 horas, tanto en Puerto Rico, donde habilitaron una de las mayores bases que tenían, como en Panamá, donde acondicionaron una de las antiguas bases emplazadas en el canal. Ensayaron desembarcos anfibios, desplazaron medios aéreos y navales, y reforzaron su destacamento en la base naval de Guantánamo", declaró a Sputnik.Aseguró, asimismo, que el Departamento de Guerra de EEUU ha estado durante estos meses diseñando planes en relación con la isla. "Creo que han valorado diferentes opciones, lo mismo un ataque quirúrgico, con el uso de medios aéreos, drones o cohetes de crucero para neutralizar instalaciones que son vitales para Cuba, desde el punto de vista político y militar".En ese sentido, señaló que se ha barajado el intento de secuestro de algún alto dirigente o exdirigente cubano, así como otra posibilidad más costosa, que sería la incursión con el empleo de tropas que harían desembarcos aéreos o anfibios y tomarían determinadas posiciones dentro del país para derrocar al Gobierno.El investigador atribuyó un papel relevante al asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, Marco Rubio, y a su trayectoria política entre los sectores del electorado cubano-estadounidense partidarios de aumentar la presión sobre La Habana.En opinión del experto, esa comunidad considera además que "tienen la posibilidad de contar con un presidente que quizás sienta algún tipo de deuda con ellos, pues consistentemente han votado por el Partido Republicano, tanto por él en su candidatura como incluso en las últimas elecciones legislativas".Alemán reconoció la existencia de una crisis interna que abarca distintas dimensiones de la vida nacional y apreció que Washington podría interpretar el desánimo de una parte de la población como una circunstancia favorable para intervenir.Capacidad militar y margen políticoEn diálogo con este medio, Fabio Fernández, profesor de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Históricas, consideró que la pregunta central no es si la Casa Blanca dispone de medios para atacar, sino si el actual Gobierno podría encargarse de las consecuencias. A su juicio, una acción contra el país antillano sería difícil de justificar ante una parte de la opinión pública y entraría en tensión con la imagen de un presidente que prometió cerrar guerras, no abrirlas. "Tiene la guerra de Irán empantanada, no llegó a ningún lugar allí, en ese ámbito no obtuvo victoria y ahora no debería meterse o enredarse en el tema Cuba", afirma.Recordó que, con cierta periodicidad, Trump realiza una declaración de "carácter prepotente" durante la cual señala a la isla como un objetivo de su Administración, sin descartar la vía militar. "Todo esto es parte indudablemente de un mecanismo de coacción psicológica y de querer colocar de manera permanente al Gobierno cubano en un terreno de inseguridad".Fernández coincidió en que todas esas acciones tienen un componente de política doméstica: "Hablar con ese electorado de Miami, la emigración cubana en EEUU que continúa como un caladero electoral para los republicanos, más allá del desgaste percibido en las últimas elecciones de medio término, y que sigue articulada con lógicas de presión contra Cuba".En este sentido, "varios analistas han señalado que, en este mes de noviembre, en diciembre y hasta comienzos de enero, son días peligrosos porque Trump (...) tiene capacidad de acción todavía en una lógica de plenos poderes. Entonces, ¿qué puede pasar? Eso es objeto de duda".Sin embargo, agregó que para los militares y políticos estadounidenses "la idea de atacar a la isla no es tan sencilla". A su juicio, existen varias preocupaciones sobre la mesa. "Cuba no es Venezuela y lo que salió bien allí no tiene por qué salir bien aquí. Además, debe haberse preparado mucho mejor después de las acciones del 3 de enero".Por tanto, "hay gente que debe decirle a Trump todos los días: 'cuidado con ese país que puede ser un avispero, un paso en falso'". Unido a ello, La Habana tiene dos peculiaridades: la cercanía con Florida y la base naval de Guantánamo, un territorio ocupado por Washington donde "en el marco de una agresión tiene todas las papeletas para que en su entorno pasen cosas".La posible respuesta de CubaFernández subrayó que el Gobierno cubano lleva meses en la dinámica de incentivar las lógicas de preparación combativa.El académico puntualizó que dentro de la población cubana no existe hoy una percepción conectada con una situación de riesgo de intervención militar. "La gente vivió ese momento de mayor tensión en los primeros meses de 2026", si bien "no se puede sacar del juego, de la ecuación, esa variable que es el nacionalismo y el patriotismo de los cubanos"."Con que haya 1% de la sociedad no desdeñable, dispuesto y abocado a resistir, eso es una complejidad que los americanos tienen que pensarse mucho si van a asumir o no. Una guerra para Cuba en cualquier escala sería terrible", agregó.Señaló que los canales diplomáticos para un acuerdo entre La Habana y Washington existen e, incluso, han permanecido en las épocas más hostiles. No obstante, "todo parece indicar que EEUU no ha tenido la voluntad de abrir ese juego negociador con Cuba y que han apostado por una política de máxima presión".

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