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"Pueden existir algunos matices": ¿Qué cambiaría para Cuba tras los comicios intermedios en EEUU?

"Pueden existir algunos matices": ¿Qué cambiaría para Cuba tras los comicios intermedios en EEUU?

Sputnik Mundo

Las elecciones de medio término en territorio estadounidense, previstas para el 3 de noviembre, podrían modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso del... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T23:35+0000

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En declaraciones a este medio, el doctor en Ciencias José Ramón Cabañas Rodríguez refirió que la incertidumbre no se limita solo a quién obtendrá la mayoría en la Cámara de Representantes (cámara baja) o el Senado (cámara alta). También comprende la respuesta del mandatario Donald Trump y su equipo ante resultados adversos, la capacidad del Partido Demócrata para renovar su liderazgo y la futura agenda legislativa.Para el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), las declaraciones del presidente estadounidense obligan a considerar distintos escenarios, desde impugnaciones jurídicas o políticas en estados, ciudades y distritos específicos hasta una controversia más amplia sobre el proceso electoral. Como antecedente, recordó el asalto al Congreso en enero de 2021."Automáticamente no se pueden esperar cambios en ningún tema de política exterior", aseguró el investigador, quien también es exviceministro de Relaciones Exteriores de la isla.En este sentido, apuntó que una derrota republicana en ambas cámaras deja a Trump con ciertas limitaciones. No obstante, el experto consideró que esta Administración ha demostrado que no le interesa, muchas veces, lo que opina ese órgano. "Ha gozado de una mayoría en la Cámara que ha utilizado para detener discusiones y, prácticamente, congelar el debate legislativo", afirmó.El debate sobre la islaDe acuerdo con Cabañas Rodríguez, las acciones hacia la mayor de las Antillas han obviado, incluso, la opinión de la mayoría de la sociedad estadounidense. "El canciller cubano, Bruno Rodríguez, y otras autoridades [de la nación caribeña] han referido resultados de encuestas en los cuales consistentemente el ciudadano de EEUU se opone a acciones agresivas y está a favor de relaciones más favorables con La Habana".De igual modo, consideró que existen importantes sectores demócratas que conocen bien la época de normalización de las relaciones, y la firma de acuerdos que todavía están vigentes."Existe un conocimiento práctico de los resultados que han traído para EEUU muchos de estos convenios, y hay un grupo de funcionarios a distintos niveles que apuestan más por preservar eso", ahondó.En su opinión, muchos en EEUU estarían dispuestos, al día siguiente de un posible cambio de política, a retomar los temas de conversación donde se dejaron tras la salida del poder de Barack Obama (2009-2017). "No debemos prestarnos a las campañas que pretenden olvidar lo sucedido en 2015, 2016, 2017, e incluso en 2018 y 2019, cuando esos acuerdos mostraron los efectos más tangibles".El también profesor titular del Instituto de Relaciones Internacionales (ISRI) expresó que "podríamos fácilmente regresar a ese escenario si hubiera sentido común y deseos de la otra parte de discutir los temas asociados a Cuba, desde la reciprocidad y el respeto común; muchas de esas decisiones son de carácter ejecutivo y no necesariamente dependen del Congreso".¿Un giro de la política exterior?Una posible victoria demócrata en las votaciones intermedias en EEUU podría limitar algunas iniciativas de Trump y, a su vez, abrir oportunidades para aliviar la presión sobre la isla. No obstante, si esa fuerza política conquistara ambas cámaras del Congreso, el resultado no garantizaría un giro sustancial en la relación bilateral, según aseguró a Sputnik Luis René Fernández Tabío.Para el profesor titular y doctor en Ciencias Económicas, "pueden existir algunos matices", aunque advirtió que, aun en un escenario electoral más favorable para la mayor de las Antillas, "tampoco puede esperarse nada extraordinario".A juicio del académico, un revés electoral para la actual Administración estadounidense podría reducir su margen de maniobra, pero no modificaría por sí solo los objetivos hacia la nación caribeña. A ello se suman, según el experto, la profundidad de la actual crisis cubana, un entorno regional adverso y la influencia de sectores de derecha que respaldan una política de mayor presión.En este sentido, Fernández Tabío no descarta que una mayoría demócrata pueda frenar determinadas medidas o promover decisiones que restrinjan algunas acciones del Ejecutivo, sobre todo aquellas con consecuencias directas sobre las condiciones humanitarias de la población en la mayor de las Antillas."Sí puede esperarse algún alivio, pero el escenario regional es muy negativo", expresó. En su opinión, una derrota del oficialismo sería un tanto favorable para La Habana porque podría introducir determinados contrapesos, pero subrayó que ese efecto debe distinguirse de una normalización de los vínculos o de un desmontaje definitivo de las sanciones estadounidenses.¿Qué evidencian las nuevas restricciones?El 30 de septiembre, la administración estadounidense endureció las restricciones sobre la isla y retiró la autorización que permitía a emprendedores privados cubanos abrir y mantener cuentas en bancos bajo jurisdicción de Washington. También prohibió las llamadas U-turn, transacciones que comienzan y terminan fuera de su territorio, pero pasan por su sistema financiero.Las modificaciones restringieron, además, los viajes para reuniones o conferencias profesionales y eliminaron los viajes educativos grupales de intercambio "pueblo a pueblo" bajo patrocinio estadounidense.Sobre este tema, Fernández Tabío aseguró que esas medidas contra los negocios privados contradicen la política que describe como de "dos carriles". Por un lado, presiona al Estado cubano, mientras se presenta al sector privado como destinatario de apoyo.El especialista consideró que esas decisiones podrían generar rechazo entre algunos electores de origen cubano asociados a estos negocios o a los intercambios con la isla. "Aunque tendrán un apoyo mayoritario porque esos grupos de derecha son fieles a Trump, así como a la posibilidad de que EEUU ponga sus manos en Cuba".Recordó, igualmente, que, tras la derrota de los demócratas en el Congreso, Obama impulsó un acercamiento con el país antillano. El anuncio de aproximación aconteció el 17 de diciembre de 2014, después de las elecciones legislativas que dieron a los republicanos el control de ambas cámaras para el período siguiente.El mandatario norteamericano promovió cambios en las restricciones comerciales y de viajes mediante facultades presidenciales, si bien otras modificaciones requerían de la intervención del Congreso. Ello demuestra, en consideración del profesor titular, que la voluntad del Ejecutivo conserva un peso decisivo."Vamos a mirar este proceso con objetividad y realismo, porque a veces las expectativas no se corresponden con la realidad. Se espera algo que, al final, no resulta como cuando se pensó que Joe Biden retomaría la política de Obama y no fue así, o como cuando se pensó que Trump no sería elegido en el primer mandato", sentenció.

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