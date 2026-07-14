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"EEUU defiende el inducir más miedo": ¿Qué significan las nuevas sanciones contra el Ministerio de Turismo cubano?

"EEUU defiende el inducir más miedo": ¿Qué significan las nuevas sanciones contra el Ministerio de Turismo cubano?

Sputnik Mundo

Apenas dos semanas después de anunciadas las últimas sanciones de Washington contra la nación caribeña, Estados Unidos aprobó un nuevo paquete contra 10... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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Este sector es considerado como uno de los motores económicos de la isla, pero ha sido fuertemente golpeado este año por el cerco petrolero, el cierre de inmuebles y la cancelación de vuelos.Luego de este anuncio, el canciller de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, denunció que la administración estadounidense refuerza la ofensiva contra el pueblo, sus condiciones de vida y fuentes de sustento. De igual modo, calificó las medidas como una manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida, con el cual los gobernantes de EEUU castigan a la sociedad cubana.Mayor presión sobre inversores foráneosEl escritor, investigador y analista internacional Hedelberto López Blanch mencionó a Sputnik que estas medidas buscan reducir aún más la entrada de divisas a la mayor de las Antillas. "Esto, como es lógico, tendrá un fuerte impacto en la economía nacional a corto plazo, ya incluso varias cadenas hoteleras extranjeras se han ido o han reducido sus operaciones".Para el académico, ello forma parte de la histórica postura de la Casa Blanca referida a un cambio de régimen en la isla "con el propósito de controlar América Latina". Asimismo, valoró que "Cuba es el faro de la región, ya que ha mantenido su independencia y soberanía por encima de sanciones, bloqueos, agresiones y actos de terrorismo organizados desde EEUU".El experto, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana, consideró que estas determinaciones podrían frenar la llegada de inversión foránea al país, "máxime ahora cuando La Habana se abre al capital extranjero y le otorga muchas más facilidades al sector privado", tras la aprobación de 176 medidas en una veintena de ejes fundamentales.Medidas para hacer frente a EEUULuis René Fernández Tabío, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, resaltó en charla para este medio que esta última lista "insiste en la guerra económica y evidencia que ellos estudian detalladamente cuáles son las fuentes principales de ingresos de Cuba".Sin embargo, en su opinión, en este grupo aparecen otros elementos estrechamente relacionados con ámbitos políticos y comunicacionales, dado que "se designan instituciones que ellos consideran vinculadas al gobierno y los supuestos problemas de seguridad y amenaza que representa la isla para EEUU, el hemisferio occidental y el mundo".Lo anterior, a juicio del académico, no tiene objetivamente ningún fundamento, pero se trata de una de las líneas de propaganda y comunicación de la guerra cognoscitiva contra la mayor de las Antillas. Sumado a ello, acontece luego de la victoria de La Habana en Naciones Unidas, el 7 de julio, donde una vez más la mayoría de los países del orbe se opusieron el bloqueo.Independientemente de las justificaciones empleadas por la Casa Blanca, "la línea estratégica es propiciar una situación de asfixia y desesperación, golpear la economía de manera más profunda, obstaculizar todos los esfuerzos económicos anunciados y, por tanto, desencadenar protestas y una explosión social contra el gobierno cubano", ahondó Fernández Tabío.El verdadero impactoPor su parte, David Rodríguez Fernández, miembro de la asociación valenciana de amistad con Cuba "José Martí" y del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba de España, recordó a Sputnik que el turismo—especialmente golpeado en los paquetes sancionatorios estadounidenses— ha sido una locomotora de la economía cubana durante décadas.El desarrollo del sector permitió, según Rodríguez Fernández, que la isla superara, en cierta medida, la crisis económica de la década de 1990, conocida como Período Especial, y alcanzara cifras históricas de visitantes durante la época de normalización de las relaciones bilaterales durante el segundo mandato de Barack Obama.Por tanto, "saben que atacar al turismo tiene un impacto real, no solo para las cadenas hoteleras estatales con capital extranjero, también para los negocios locales, desde el alquiler de habitaciones hasta los emprendimientos asociados al transporte o alimentación, afecta a muchísima gente y tiene un costo elevado a corto plazo".Agregó que, desde la década de 1990, la denominada industria sin humo ha sido un blanco central de la política de máxima presión de Washington sobre La Habana, no solamente por las disposiciones relacionadas con el bloqueo económico, comercial y financiero de más de 60 años, también los atentados terroristas que incluían bombas en los hoteles.Incluso, en los últimos tiempos, "vemos cómo a los ciudadanos europeos se les aplica una visa especial si viajan a Cuba y luego a Estados Unidos, y recordemos que la población de ese país tiene prohibido viajar a la isla. Asimismo, expulsaron del país caribeño a cadenas turísticas de muchísimos años que aparentemente estaban consolidadas y han tenido que ceder".De igual manera, "impiden el mantenimiento del comercio internacional con La Habana mediante presiones diplomáticas, económicas y aranceles, y adoptan medidas quirúrgicas para perseguir cualquier alternativa del país. Pretenden generar algún tipo de estallido para así justificar una intervención humanitaria que sería destructiva e injerencista", puntualizó.Aunque la isla se encamina a la actualización de su modelo económico y social con resultados medibles a mediano y largo plazo, "también hace falta que la comunidad internacional acompañe a Cuba en la transición energética, en la profundización de los acuerdos comerciales y de cooperación, y vaya en la línea del apoyo político para la denuncia a este criminal bloqueo", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260713/eeuu-sanciona-al-ministerio-de-turismo-de-cuba-en-el-nuevo-paquete-de-restricciones-contra-el-pais-1174267185.html

https://noticiaslatam.lat/20260701/cuba-enfrenta-nuevos-retos-economicos-ante-viejos-desafios-1174127328.html

https://noticiaslatam.lat/20260627/podra-cuba-recuperar-su-sector-turistico-con-las-nuevas-medidas-anunciadas-por-el-gobierno-1174077115.html

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