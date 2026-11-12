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"Falsos argumentos": Cuba critica la declaración del G7 por omitir el impacto del bloqueo de EEUU
"Falsos argumentos": Cuba critica la declaración del G7 por omitir el impacto del bloqueo de EEUU
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó una reciente declaración del Grupo de los Siete (G7) por omitir el "cruel impacto" del bloqueo y la "guerra... 12.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-12T17:33+0000
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El G7, añadió el canciller, optó por repetir los "falsos argumentos" fabricados por Washington para justificar el bloqueo contra Cuba, política que fue condenada por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU.Tras una reunión de dos días en París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7, integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, publicaron una declaración en la que expresaron su "inquietud por la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" en Cuba.Además, en los dos párrafos dedicados a la isla, solicitaron "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación" e hicieron un llamado al "diálogo constructivo e inclusivo".A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"Falsos argumentos": Cuba critica la declaración del G7 por omitir el impacto del bloqueo de EEUU
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó una reciente declaración del Grupo de los Siete (G7) por omitir el "cruel impacto" del bloqueo y la "guerra económica" impuesta por EEUU contra la isla. En sus palabras, la asociación opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el embargo.
"Reciente declaración de reunión de Cancilleres G7 omite realidad del cruel impacto del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético del Gobierno de EEUU contra Cuba, que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados", apuntó el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.
El G7, añadió el canciller, optó por repetir los "falsos argumentos" fabricados por Washington para justificar el bloqueo contra Cuba, política que fue condenada por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU.
Tras una reunión de dos días en París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7, integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, publicaron una declaración en la que expresaron su "inquietud por la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" en Cuba.
Además, en los dos párrafos dedicados a la isla, solicitaron "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación" e hicieron un llamado al "diálogo constructivo e inclusivo".
6 de noviembre, 09:37 GMT
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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