https://noticiaslatam.lat/20261112/falsos-argumentos-cuba-critica-la-declaracion-del-g7-por-omitir-el-impacto-del-bloqueo-de-eeuu-1175850616.html

"Falsos argumentos": Cuba critica la declaración del G7 por omitir el impacto del bloqueo de EEUU

"Falsos argumentos": Cuba critica la declaración del G7 por omitir el impacto del bloqueo de EEUU

Sputnik Mundo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó una reciente declaración del Grupo de los Siete (G7) por omitir el "cruel impacto" del bloqueo y la "guerra... 12.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-12T17:33+0000

2026-11-12T17:33+0000

2026-11-12T17:33+0000

américa latina

cuba

bruno rodríguez

g7

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169276210_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_31eefe49eb760672544837398429ad84.jpg

El G7, añadió el canciller, optó por repetir los "falsos argumentos" fabricados por Washington para justificar el bloqueo contra Cuba, política que fue condenada por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU.Tras una reunión de dos días en París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7, integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, publicaron una declaración en la que expresaron su "inquietud por la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias" en Cuba.Además, en los dos párrafos dedicados a la isla, solicitaron "medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación" e hicieron un llamado al "diálogo constructivo e inclusivo".A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

https://noticiaslatam.lat/20261106/seguiran-fracasando-cuba-denuncia-nuevas-sanciones-de-eeuu--1175764346.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, bruno rodríguez, g7, 📰 bloqueo económico contra cuba