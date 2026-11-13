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Rusia y Cuba subrayan el carácter inadmisible del bloqueo económico de EEUU contra la isla
Rusia y Cuba subrayan el carácter inadmisible del bloqueo económico de EEUU contra la isla
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Moscú y La Habana condenan y rechazan el bloqueo impuesto a Cuba por EEUU, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicado tras... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Rusia reafirmó "su postura de principios sobre la inadmisibilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, así como la necesidad de poner fin de inmediato al bloqueo comercial, energético y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla", señala el comunicado publicado en la página web de la Cancillería.Riabkov expresó su apoyo a las autoridades y al pueblo cubanos ante el bloqueo estadounidense. Asimismo, aseguró que Moscú está dispuesta a seguir prestando asistencia material y técnica a la nación caribeña.Durante la llamada también se abordaron cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación bilateral, detalla el comunicado.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Rusia y Cuba subrayan el carácter inadmisible del bloqueo económico de EEUU contra la isla

18:05 GMT 13.11.2026 (actualizado: 18:08 GMT 13.11.2026)
© Sputnik / Maxim BlinovEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
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Moscú y La Habana condenan y rechazan el bloqueo impuesto a Cuba por EEUU, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicado tras una conversación telefónica entre el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, y el viceministro primero de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver Portal.
Rusia reafirmó "su postura de principios sobre la inadmisibilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, así como la necesidad de poner fin de inmediato al bloqueo comercial, energético y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla", señala el comunicado publicado en la página web de la Cancillería.
Riabkov expresó su apoyo a las autoridades y al pueblo cubanos ante el bloqueo estadounidense. Asimismo, aseguró que Moscú está dispuesta a seguir prestando asistencia material y técnica a la nación caribeña.

"Se expresó una firme solidaridad y apoyo al liderazgo y al pueblo del país hermano en estos tiempos tan difíciles", destaca la publicación.

Durante la llamada también se abordaron cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación bilateral, detalla el comunicado.
Una sesión plenaria de la Duma Estatal de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
América Latina
"Las consecuencias son inadmisibles": la Cámara Baja rusa aprueba llamado a la ONU para poner fin al bloqueo de EEUU contra Cuba
11 de noviembre, 16:29 GMT
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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