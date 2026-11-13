https://noticiaslatam.lat/20261113/rusia-y-cuba-subrayan-el-caracter-inadmisible-del-bloqueo-economico-de-eeuu-contra-la-isla-1175867561.html

Rusia y Cuba subrayan el carácter inadmisible del bloqueo económico de EEUU contra la isla

Rusia y Cuba subrayan el carácter inadmisible del bloqueo económico de EEUU contra la isla

Sputnik Mundo

Moscú y La Habana condenan y rechazan el bloqueo impuesto a Cuba por EEUU, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicado tras... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T18:05+0000

2026-11-13T18:05+0000

2026-11-13T18:08+0000

américa latina

la habana

cuba

serguéi riabkov

política

ministerio de asuntos exteriores de rusia

rusia

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/05/11/1125524347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cea2914cb0f070e2eb8cf1f743af02d9.jpg

Rusia reafirmó "su postura de principios sobre la inadmisibilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, así como la necesidad de poner fin de inmediato al bloqueo comercial, energético y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla", señala el comunicado publicado en la página web de la Cancillería.Riabkov expresó su apoyo a las autoridades y al pueblo cubanos ante el bloqueo estadounidense. Asimismo, aseguró que Moscú está dispuesta a seguir prestando asistencia material y técnica a la nación caribeña.Durante la llamada también se abordaron cuestiones de actualidad relacionadas con la cooperación bilateral, detalla el comunicado.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año, solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

https://noticiaslatam.lat/20261111/las-consecuencias-son-inadmisibles-la-camara-baja-rusa-aprueba-llamado-a-la-onu-para-poner-fin-al-1175833788.html

la habana

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la habana, cuba, serguéi riabkov, política, ministerio de asuntos exteriores de rusia, rusia, 📰 bloqueo económico contra cuba