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Cuba denuncia la "obsesiva guerra de asfixia económica" de EEUU contra la isla
Cuba denuncia la "obsesiva guerra de asfixia económica" de EEUU contra la isla
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El mundo enfrenta un contexto internacional convulso, marcado por el unilateralismo, la pretensión imperialista e inviable de imponer la paz mediante la... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T13:50+0000
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En sus palabras, Estados Unidos ha llevado "su obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba a límites inhumanos de castigo colectivo".Además, en nombre del pueblo y Gobierno de Cuba, agradeció a los países iberoamericanos que votaron a favor de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de octubre en contra del bloqueo impuesto a la isla.Este año se registraron 10 votos en contra y 13 abstenciones más que en 2025, tras lo que Cuba describió como "un despliegue inusitado" de EEUU para restarle apoyos al proyecto de resolución que pide el fin de las sanciones económicas de Washington contra la isla.La Asamblea General de la ONU estuvo aprobando resoluciones que exigen el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba desde 1992, y estos documentos gozan de un apoyo abrumador entre los Estados miembros. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Cuba denuncia la "obsesiva guerra de asfixia económica" de EEUU contra la isla
El mundo enfrenta un contexto internacional convulso, marcado por el unilateralismo, la pretensión imperialista e inviable de imponer la paz mediante la fuerza, denunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. En este contexto, rechazó la "obsesiva guerra de asfixia económica" contra su país por parte de Estados Unidos.
"Durante los últimos 10 meses, el pueblo cubano ha sufrido el reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico estadounidense, la imposición de un cerco energético equivalente a un bloqueo naval y la aplicación de sanciones secundarias a individuos o entidades que establezcan relaciones comerciales con Cuba", denunció Bruno Rodríguez ante el plenario de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.
En sus palabras, Estados Unidos ha llevado "su obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba a límites inhumanos de castigo colectivo".
Además, en nombre del pueblo y Gobierno de Cuba, agradeció a los países iberoamericanos que votaron a favor de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU
el pasado 28 de octubre en contra del bloqueo impuesto a la isla.
Este año se registraron 10 votos en contra y 13 abstenciones más que en 2025, tras lo que Cuba describió como "un despliegue inusitado" de EEUU para restarle apoyos al proyecto de resolución que pide el fin de las sanciones económicas de Washington contra la isla.
La Asamblea General de la ONU estuvo aprobando resoluciones que exigen el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba desde 1992, y estos documentos gozan de un apoyo abrumador entre los Estados miembros. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes.
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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