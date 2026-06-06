https://noticiaslatam.lat/20260606/no-a-la-intervencion-no-a-la-guerra-cuba-denuncia-una-nueva-ofensiva-digital-de-eeuu--1173781787.html
"No a la intervención, no a la guerra": Cuba denuncia una nueva ofensiva digital de EEUU
"No a la intervención, no a la guerra": Cuba denuncia una nueva ofensiva digital de EEUU
Sputnik Mundo
Durante mayo se desarrolló una campaña de EEUU destinada a intensificar la presión sobre Cuba, la cual estuvo acompañada de mensajes orientados a fomentar la... 06.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-06T18:35+0000
2026-06-06T18:35+0000
2026-06-06T18:49+0000
américa latina
cuba
eeuu
política
bruno rodríguez
📰 bloqueo económico contra cuba
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_0:53:1023:628_1920x0_80_0_0_c207adaa8da58e2bdfaee2e50c9813d3.jpg
"Durante mayo se intentó instalar un clima de miedo, urgencia y desenlace contra nuestro país. Como demuestra un estudio sobre la conversación global asociada a Cuba en Internet, el mes pasado se produjo una ofensiva desde EEUU, amplificada por medios, operadores políticos y plataformas digitales", escribió en la red social X.A las restricciones económicas impuestas por Washington y a las limitaciones en el suministro de combustible se añadieron nuevas sanciones, acusaciones judiciales, reportes militares y un mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región del Caribe, detalló el ministro.Además, "el libreto fue claro", explicó Rodríguez. Se generó desde la nación norteña discursos sobre "derrumbe" o "transición" en la isla caribeña."Frente a esa operación, nuestra respuesta es firme e invariable: no a la intervención, no a la guerra y no al uso del hambre, la energía y las sanciones como armas políticas contra un pueblo", concluyó.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
https://noticiaslatam.lat/20260604/nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-lideres-cubanos-reflejan-la-ceguera-politica-de-washington-dice-1173746908.html
cuba
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173781947_57:0:965:681_1920x0_80_0_0_75a59362c63795a050cf6682cf3e094e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, eeuu, política, bruno rodríguez, 📰 bloqueo económico contra cuba
cuba, eeuu, política, bruno rodríguez, 📰 bloqueo económico contra cuba
"No a la intervención, no a la guerra": Cuba denuncia una nueva ofensiva digital de EEUU
18:35 GMT 06.06.2026 (actualizado: 18:49 GMT 06.06.2026)
Durante mayo se desarrolló una campaña de EEUU destinada a intensificar la presión sobre Cuba, la cual estuvo acompañada de mensajes orientados a fomentar la incertidumbre y la preocupación entre la población, afirmó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.
"Durante mayo se intentó instalar un clima de miedo, urgencia y desenlace contra nuestro país. Como demuestra un estudio sobre la conversación global asociada a Cuba en Internet, el mes pasado se produjo una ofensiva desde EEUU, amplificada por medios, operadores políticos y plataformas digitales", escribió en la red social X.
A las restricciones económicas impuestas por Washington y a las limitaciones en el suministro de combustible se añadieron nuevas sanciones, acusaciones judiciales, reportes militares y un mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región del Caribe, detalló el ministro.
"Cuba no amenaza a Estados Unidos. Cuba está siendo amenazada", destacó.
Además, "el libreto fue claro", explicó Rodríguez. Se generó desde la nación norteña discursos sobre "derrumbe" o "transición" en la isla caribeña.
"Frente a esa operación, nuestra respuesta es firme e invariable: no a la intervención, no a la guerra y no al uso del hambre, la energía y las sanciones como armas políticas contra un pueblo", concluyó.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.