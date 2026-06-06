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"No a la intervención, no a la guerra": Cuba denuncia una nueva ofensiva digital de EEUU

"No a la intervención, no a la guerra": Cuba denuncia una nueva ofensiva digital de EEUU

Sputnik Mundo

Durante mayo se desarrolló una campaña de EEUU destinada a intensificar la presión sobre Cuba, la cual estuvo acompañada de mensajes orientados a fomentar la... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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"Durante mayo se intentó instalar un clima de miedo, urgencia y desenlace contra nuestro país. Como demuestra un estudio sobre la conversación global asociada a Cuba en Internet, el mes pasado se produjo una ofensiva desde EEUU, amplificada por medios, operadores políticos y plataformas digitales", escribió en la red social X.A las restricciones económicas impuestas por Washington y a las limitaciones en el suministro de combustible se añadieron nuevas sanciones, acusaciones judiciales, reportes militares y un mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región del Caribe, detalló el ministro.Además, "el libreto fue claro", explicó Rodríguez. Se generó desde la nación norteña discursos sobre "derrumbe" o "transición" en la isla caribeña."Frente a esa operación, nuestra respuesta es firme e invariable: no a la intervención, no a la guerra y no al uso del hambre, la energía y las sanciones como armas políticas contra un pueblo", concluyó.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

https://noticiaslatam.lat/20260604/nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-lideres-cubanos-reflejan-la-ceguera-politica-de-washington-dice-1173746908.html

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