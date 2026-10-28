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"Cuba defenderá siempre": Díaz-Canel se pronuncia sobre amenazas de EEUU contra la isla en la ONU

"Cuba defenderá siempre": Díaz-Canel se pronuncia sobre amenazas de EEUU contra la isla en la ONU

Sputnik Mundo

Cuba "no retrocederá" frente a presiones y órdenes de EEUU, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel. Comentó así la reciente confrontación diplomática en la... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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También indicó que el canciller Bruno Rodríguez y la delegación de diplomáticos cubanos ante Naciones Unidas tuvieron una "firme actitud frente al irrespeto, la arrogancia y la prepotencia imperial".El 27 de octubre, durante una sesión en la Asamblea General dedicada al bloqueo de EEUU contra la isla caribeña, el canciller cubano forzó una suspensión momentánea de la sesión al interrumpir la intervención del representante permanente de Washington ante la ONU, Mike Waltz, para exigirle que dejara de mentir.En ese contexto, Rodríguez afirmó en X que el Gobierno estadounidense, "con sus burdas mentiras", realizó un "nuevo intento desesperado" de justificar la agresión económica y el cerco energético contra Cuba.Durante su intervención ante la Asamblea General, Waltz criticó a altos dirigentes cubanos, a quienes acusó de acumular riquezas mientras la población de la isla enfrenta apagones y dificultades económicas.Desde 1992, Cuba presenta ante la Asamblea General un proyecto de resolución para exigir el levantamiento del bloqueo, que ha recibido de forma reiterada el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU.Luego de la sesión del 27 de octubre en la Asamblea General, en la cual representantes de más de 10 países intervinieron y se pronunciaron en contra del bloqueo estadounidense, este 28 de octubre está prevista la votación del proyecto de resolución que exige su levantamiento.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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