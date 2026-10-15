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¿Qué impacto han tenido las giras de Noboa para la captación de inversiones extranjeras en Ecuador?

¿Qué impacto han tenido las giras de Noboa para la captación de inversiones extranjeras en Ecuador?

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Con casi 50 viajes internacionales registrados hasta 2026, las giras del presidente Daniel Noboa se han consolidado como una de las principales vitrinas de su... 15.10.2026, Sputnik Mundo

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Promovidas de forma recurrente bajo la promesa de atraer inversión extranjera directa (IED) y proyectar una imagen de apertura comercial en los mercados globales, estas misiones ejecutivas plantean un debate de fondo en el ámbito económico y político.Sin embargo, el volumen de desplazamientos presidenciales reabre la interrogante sobre el retorno efectivo de la diplomacia económica. Analistas y economistas cuestionan cuánto de este flujo responde a capital genuino destinado a la producción y el empleo.Un repunte en las cifrasEn el plano estadístico, las cifras oficiales muestran una recuperación en los flujos de capital externo. Durante el primer semestre de 2026, el país reportó 715,5 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), un monto que representa más del doble de lo captado en el mismo período de 2025. Para el economista e investigador doctoral William Echeverría, se debe analizar con rigor qué significan realmente estos indicadores.Por su parte, Nela María Cedeño, experta en Ciencias Políticas, comenta para este medio sobre la objetividad de los resultados.En el primer semestre de 2026, cuatro sectores económicos concentraron aproximadamente el 83,4% de todas las IED captadas por Ecuador. El comercio encabezó la lista, con 161,6 millones de dólares, seguido de cerca por la industria manufacturera, que sumó 155,7 millones. En tercer lugar se ubicaron los servicios prestados a empresas, con 152,9 millones, mientras que el sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca alcanzó 126,4 millones.Aunque estas cifras reflejan una clara recuperación de los flujos de capital externo durante 2026, el volumen total acumulado debe analizarse bajo criterios de sostenibilidad, su grado de permanencia, los sectores específicos a los que se destina y su peso real dentro de la estructura económica ecuatoriana.Los anuncios y los resultadosUno de los principales problemas al evaluar las giras internacionales es la confusión entre compromisos conceptuales y desembolsos efectivos.A esta falta de concreción se suma la complejidad contable con la que operan los grupos corporativos internacionales. Echeverría habla sobre la existencia de sesgos derivados de la ingeniería fiscal y tributaria.Ambos analistas coinciden en que el debate público padece un vacío profundo respecto al impacto real de estos recursos.Cedeño concuerda en que el verdadero indicador de confianza no es cuántos empresarios reciben al presidente, sino cuántos proyectos se concretan, permanecen y generan beneficios para el Ecuador.¿Falta de estrategia estructural?La intensa agenda exterior del mandatario contrasta con la escasez de datos abiertos que permitan auditar el retorno de la inversión pública invertida en los viajes de Noboa al exterior. De acuerdo con la politóloga, la rendición de cuentas debe ser la norma en la diplomacia económica.La experta explica que, en política exterior, la presencia internacional es un medio, nunca un fin. Cuando el gobierno convierte los viajes en una de sus principales vitrinas, la política exterior no puede convertirse en una estrategia de imagen presidencial, tiene que ser una herramienta para transformar las condiciones de vida.Las condiciones internas y externasCoincidiendo en la necesidad de replantear la política de atracción de inversiones, los expertos enfatizan que la presencia internacional es apenas una herramienta secundaria si el entorno nacional no ofrece garantías básicas para la producción.Para la experta, la diplomacia económica debe negociar conocimientos, capacidades nacionales y mejores condiciones de inserción, y sugiere que cada acuerdo debería tener un mecanismo público de seguimiento para saber qué se prometió, qué se ejecutó, cuánto empleo se generó y qué beneficio recibe el país.

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