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¿Cuál es el balance de la reunión en Ecuador entre Noboa y Milei?

¿Cuál es el balance de la reunión en Ecuador entre Noboa y Milei?

Sputnik Mundo

La reciente visita oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, a la capital ecuatoriana para reunirse con su homólogo Daniel Noboa el 6 de agosto de... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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La cita en el Palacio de Carondelet entregó una serie de avances tangibles: la firma de instrumentos bilaterales en materia de seguridad, ciberdefensa, transporte aéreo y comercio automotor, además de un renovado respaldo político en foros internacionales.La ciberdefensa y el sector automotorEl resultado formal de la cumbre en Quito se tradujo en acuerdos diseñados para actualizar marcos normativos desfasados y responder a crisis contemporáneas. Entre los instrumentos suscritos destacan un entendimiento de servicios aéreos para flexibilizar la conectividad y el turismo, así como un pacto de cooperación en usos pacíficos de la energía nuclear orientado al desarrollo científico y la formación de talento.Adicionalmente, un punto determinante para el Gobierno de Daniel Noboa fue el agradecimiento explícito a Buenos Aires por la reciente designación de bandas criminales ecuatorianas, como Los Lobos y Los Choneros, bajo el estatus de organizaciones terroristas.Para Félix Andueza, docente universitario y especialista en Relaciones Internacionales, la relevancia de esta agenda radica en que varios compromisos tocan vulnerabilidades del Estado. En ese marco, el acuerdo de cooperación en ciberdefensa establece protocolos de actuación, capacitación e intercambio de información mediante un grupo de trabajo bilateral.En el campo económico, el especialista señala que el impacto más inmediato y medible se dará en el sector de la movilidad. El acuerdo comercial en el sector automotor configura las preferencias arancelarias y las reglas de origen."El resultado medible de inmediato es el automotriz; este representa un acercamiento a Argentina y también significa una oportunidad concreta para los vehículos ensamblados en Ecuador, que podrán ingresar al mercado argentino con mejores condiciones", destaca.Por otro lado, la declaración binacional sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) busca elevar los controles de trazabilidad en altamar. Aunque Andueza aclaró que esta medida protege, pero no abre directamente el mercado atunero hacia Argentina, sí genera un beneficio indirecto para la flota pesquera ecuatoriana al estrechar el cerco sobre la competencia desleal y la depredación de recursos marinos.Afinidad ideológica e intereses realesResulta imposible desvincular de la reunión el tono ideológico que comparten Noboa y Milei. No obstante, la historia diplomática de América Latina demuestra que la simpatía política suele ser el detonante, pero no necesariamente la garantía de éxito de una relación bilateral."En principio, sí tiene que ver con un interés ideológico; creo que es lo central, pero si nos vamos un poco atrás, creo que no es una falla del Gobierno de Noboa o del de Milei, sino un patrón histórico en Latinoamérica. Las cooperaciones o reuniones siempre han tenido una afinidad ideológica que habilita y acelera el proceso", enfatiza el internacionalista.Esta sintonía política ha permitido consolidar posturas comunes en el tablero hemisférico o la coordinación en iniciativas de seguridad como el Escudo de las Américas. Sin embargo, el encuentro de Quito logró perforar la narrativa polarizante."Hay un trasfondo económico que rompe lo retórico. La preferencia arancelaria hacia el sector automotriz y menores costes para las exportaciones muestran que la afinidad fue utilizada para destrabar temas comerciales concretos", recalca el experto.La sombra de Washington y el dilema de las MalvinasDurante la reunión bilateral, Noboa ratificó el respaldo histórico de Ecuador a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y al mismo tiempo hizo un llamado a reanudar negociaciones con el Reino Unido y a que este se abstenga de medidas unilaterales de explotación de recursos en la zona.En el mismo día del encuentro bilateral, congresistas republicanos de Estados Unidos solicitaron que Ecuador sea designado como "aliado principal" fuera de la OTAN. Para Andueza, este tipo de coincidencias no son accidentales."El trabajo que está haciendo Milei tiene que ver con crear alianzas regionales. El posicionamiento distante frente a Brasil o las críticas a otros gobiernos de la región buscan unir piezas para luego situarse como una especie de interlocutor o intermediario clave con Washington y la Administración estadounidense. Es una búsqueda de posicionamiento a largo plazo", analiza el experto.Esta lectura sugiere la paulatina articulación de una red bilateral de gestiones alineadas con la agenda de seguridad de Estados Unidos, un bloque que podría sentar las bases para futuros tratados de libre comercio o alianzas de defensa regional.Andueza advierte que parcialmente lo firmado en Quito se mantiene dentro de la categoría declarativa."Parte de la buena sintonía que se ve entre Noboa y Milei sigue siendo 'derecho blando': declaraciones, protocolos y programas que no requieren o no han pasado por una ratificación legislativa robusta", explica.La sostenibilidad de las iniciativas conjuntas dependerá de la continuidad de ambos líderes en el poder o de que sus sucesores mantengan una orientación similar. Para Andueza, si estos compromisos no se traducen en leyes o tratados blindados antes de un cambio de ciclo político, corren el riesgo de diluirse, tal como ocurrió con varias iniciativas del pasado.

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