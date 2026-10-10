https://noticiaslatam.lat/20261010/la-cip-de-ecuador-insta-al-ahorro-en-todos-los-sectores-frente-a-la-situacion-energetica-1175387126.html

La CIP de Ecuador insta al ahorro en todos los sectores frente a la situación energética

La CIP de Ecuador insta al ahorro en todos los sectores frente a la situación energética

Sputnik Mundo

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Ecuador instó al Gobierno a buscar alternativas y a generalizar el ahorro en todos los sectores. Esto sucede... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T13:01+0000

2026-10-10T13:01+0000

2026-10-10T13:01+0000

américa latina

ecuador

gobierno de ecuador

electricidad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0a/1175386968_0:1666:2048:2818_1920x0_80_0_0_558567f0fd378a2d3ae7649db538d5fb.jpg

"Las desconexiones generan dificultades para mantener la producción y cumplir los compromisos comerciales, por lo que es importante trabajar juntos en alternativas que faciliten la continuidad de las operaciones", señaló la CIP en un comunicado difundido en la red social X.Además, enfatizó que comprende la situación que atraviesa el país ante los desafíos de la situación energética, y sugirió el ahorro energético en todos los sectores.Por su parte, la Federación de Exportadores y el Centro de la Industria Láctea expresaron su preocupación por esta medida y las eventuales afectaciones a sus respectivas cadenas logísticas de producción, y pidieron revisar la medida con urgencia.En previsión de afectaciones, el Gobierno ecuatoriano dispuso la desconexión de 9.089 empresas y compañías que utilizan medio y alto voltaje en bloque de 48 horas continuas para bajar el consumo en 9.516 megavatios-hora al día, pero posteriormente elevó el periodo de afectación a 72 horas.Días atrás, el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, integrado por profesionales del sector y entidades externas al Gobierno, recomendó apagones generales de unas dos horas durante la madrugada para evitar cortes prolongados del servicio durante el día.En tanto, la semana pasada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, descartó el retorno de apagones prolongados al país a causa del estiaje, que afecta anualmente la zona austral del país de septiembre a marzo por escasez de lluvias, y señaló que se adoptaron medidas para dar sostenibilidad al sistema de generación.Según precisó, cada año se registran tres semanas críticas de este fenómeno, pero se han creado condiciones para evitar los apagones, que en 2024 fueron de hasta 14 horas diarias durante unos tres meses.Los temores de una nueva afectación en el suministro de energía se deben al descenso de la cota de Mazar (embalse) a 2.132,02 metros sobre el nivel del mar (msnm), registrando caídas diarias de 0,8 a 0,9 metros. Mazar es considerado el regulador del sistema electroenergético e integra el Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, junto con las centrales Molino y Sopladora. De continuar esta tendencia, el embalse Mazar podría bajar a 2.115 msnm, lo cual obligaría a apagar las turbinas para evitar daños estructurales.

https://noticiaslatam.lat/20261003/el-nino-golpea-la-produccion-de-azucar-en-ecuador-1175298801.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, gobierno de ecuador, electricidad