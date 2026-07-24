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"Estamos peleando una guerra": Noboa detalla la estrategia de seguridad en Ecuador
"Estamos peleando una guerra": Noboa detalla la estrategia de seguridad en Ecuador
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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señaló que la estrategia de seguridad de su Gobierno avanzó a otro estrato, donde buscarán debilitar la estructura... 24.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-24T04:30+0000
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En ese documento, ahondó el mandatario sudamericano, se establece la creación de tribunales militares especializados para, en caso dado, someter a juicio a las fuerzas del orden."Eso le da también tranquilidad y seguridad a nuestras Fuerzas Armadas de que van a ser juzgados acorde [con la normativa], que ellos pueden hacer su trabajo, y si se apegan estrictamente a las normas militares, no van a ser juzgados de una manera errónea", detalló.
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"Estamos peleando una guerra": Noboa detalla la estrategia de seguridad en Ecuador
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señaló que la estrategia de seguridad de su Gobierno avanzó a otro estrato, donde buscarán debilitar la estructura económica del crimen organizado.
"Estamos peleando una guerra", aseguró en una charla para Radio Centro. Asimismo, resaltó que el nuevo planteamiento forma parte del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029.
En ese documento, ahondó el mandatario sudamericano, se establece la creación de tribunales militares especializados para, en caso dado,
someter a juicio a las fuerzas del orden.
"
Eso le da también tranquilidad y seguridad a nuestras Fuerzas Armadas
de que van a ser juzgados acorde [con la normativa], que ellos pueden hacer su trabajo, y si se apegan
estrictamente a las normas militares
, no van a ser juzgados de una manera errónea", detalló.
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