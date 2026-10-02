Ecuador extiende el tiempo de desconexión eléctrica de más de 180 industrias

La medida tiene como objetivo reducir la presión sobre la capacidad de generación disponible ante la intensificación del periodo de sequía y el incumplimiento de las metas iniciales de ahorro por parte de varios sectores productivos del país. La restricción afecta principalmente a grandes consumidores clasificados como de Alto Voltaje 1 (AV1), concentrados en sectores como el minero y el manufacturero. Además, el Centro Nacional de Control de Energía había alertado que el caudal de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair —la principal fuente de energía del país— registró marcadas caídas en el último periodo, reduciendo de manera drástica su producción e incrementando el riesgo de desabastecimiento.El Gobierno de Noboa ha aclarado que la decisión no implica un apagón continuo e ininterrumpido, sino un esquema coordinado entre las empresas y distribuidoras para suspender procesos, reducir carga o encender sistemas de generación propios. Sin embargo, el sector empresarial ecuatoriano ha manifestado preocupación por las pérdidas económicas derivadas de esta medida.
El Gobierno de Daniel Noboa amplió de 24 a 48 horas semanales el periodo de corte obligatorio del Sistema Nacional Interconectado para un grupo de compañías de alto consumo eléctrico.
La medida tiene como objetivo reducir la presión sobre la capacidad de generación disponible ante la intensificación del periodo de sequía y el incumplimiento de las metas iniciales de ahorro por parte de varios sectores productivos del país.
La restricción afecta principalmente a grandes consumidores clasificados como de Alto Voltaje 1 (AV1), concentrados en sectores como el minero y el manufacturero.
Además, el Centro Nacional de Control de Energía había alertado que el caudal de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair —la principal fuente de energía del país— registró marcadas caídas en el último periodo, reduciendo de manera drástica su producción e incrementando el riesgo de desabastecimiento.
El Gobierno de Noboa ha aclarado que la decisión no implica un apagón continuo e ininterrumpido, sino un esquema coordinado entre las empresas y distribuidoras para suspender procesos, reducir carga o encender sistemas de generación propios. Sin embargo, el sector empresarial ecuatoriano ha manifestado preocupación por las pérdidas económicas derivadas de esta medida.
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