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"La seguridad debe ser apolítica": el giro ideológico en Sudamérica reabre debate sobre erradicar la violencia

"La seguridad debe ser apolítica": el giro ideológico en Sudamérica reabre debate sobre erradicar la violencia

Sputnik Mundo

El reciente cambio de mando en Colombia, con la llegada de Abelardo De La Espriella al poder, sumado al alineamiento político entre el jefe de Estado... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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¿Cuál es la situación actual de la región?Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como de los ministerios del Interior de la región, ubican a América Latina y el Caribe como la zona más violenta del planeta, concentrando cerca del 33% de los homicidios globales a pesar de albergar a solo el 8% de la población mundial.Según algunos expertos, la convergencia entre Quito, Bogotá y Buenos Aires podría facilitar, en el corto plazo, una mayor fluidez en el ámbito bilateral y multilateral.Sin embargo, los analistas advierten sobre el riesgo histórico de supeditar las políticas de seguridad a las tendencias del momento. Para la internacionalista ecuatoriana-argentina, especialista en crimen organizado Michelle Maffei, los intentos previos de integración regional han colapsado por esta razón."No creo que en América Latina funcione un Interpol, ni un tipo de cooperación regional duradera. La cooperación depende del gobierno de turno y de su ideología. Es un pecado capital la politización de la seguridad. Al crimen organizado que opera en la región no le interesa la ideología; lo que le interesa es un gobierno fácil de corromper", señala para este medio.Maffei complementa que el actual contexto no equivale a ciclos del pasado como la llamada Marea rosa, aquella fase fue de la mano con un boom de las materias primas, productos básicos o mercancías, mientras que hoy la situación económica es distinta. Si bien hay un alineamiento ideológico, este se limita esencialmente en llevarse bien con Estados Unidos.Del romanticismo a la mano duraUno de los principales desacuerdos conceptuales al abordar la delincuencia transnacional radica en la efectividad de las estrategias implementadas tanto por la izquierda como por la derecha.Por un lado, Maffei expone que el problema del crimen organizado en la región creció exponencialmente desde 2008, en plena Marea rosa. En su opinión, no lo abordaron de la forma en que tuvieron que haberlo abordado.Por otro lado, la internacionalista también cuestiona los enfoques tradicionales de la derecha centrados únicamente en la respuesta punitiva o letal."Cuando tú tratas con grupos de delincuencia organizada y solo matas a los criminales de bajo rango sin desmontar a los intermediarios políticos y económicos, lo que avivas es la fragmentación del grupo. Son personas que entienden que ellos nunca en su vida van a salir de esa organización y la única forma (...) es morir. Sea por el Estado, o por una balacera, o un grupo enemigo los mató. Entonces, a ellos no les interesa si los matan hoy, mañana o después de un año", detalla.En los últimos años, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y otras instituciones publican balances semestrales donde alertan que más de 300 menores de edad son asesinados cada seis meses debido a la violencia criminal.Pinto coincide en la necesidad de un enfoque integral que supere el discurso punitivo tradicional y explica que la derecha piensa que únicamente con la cárcel, la mano dura y la militarización se soluciona todo, pero eso es incompleto. Para el experto, hasta que no se entienda que la seguridad requiere nutrirse de diversos puntos de vista y desvincularse de la ideología, la situación no va a mejorar.¿Mecanismos hemisféricos o iniciativas aisladas?Frente a la ambición de megaestructuras regionales, los analistas resaltan que las herramientas operativas más efectivas han sido aquellas acotadas a la gestión técnica y fronteriza."Lo que funcionó bien en el pasado son instancias como las Comisiones Binacionales Fronterizas entre Ecuador y Colombia (Combifron). Esas reuniones implican un intercambio directo de información, inteligencia y protocolos de actuación", ejemplifica Pinto.Frente a la propuesta de estructurar una plataforma de inteligencia compartida y órdenes de captura unificadas a nivel suramericano, la fragilidad institucional de los Estados y la falta de continuidad administrativa se presentan como los mayores obstáculos.Maffei sostiene que la clave para combatir a las mafias transnacionales no reside en replicar modelos externos o estructuras burocráticas, sino en la profesionalización técnica y en la adaptación local."La seguridad debe ser totalmente apolítica: se requiere una Policía o fuerza estatal dotada de tecnología, capacidad operacional y armamento. Una política pública no puede replicar mecánicamente de un país a otro; es obligatorio territorializar y asentar la estrategia a la realidad nacional de cada territorio", concluye la internacionalista.

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