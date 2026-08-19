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Ecuador afianza lazos con Asia: ¿Un giro pragmático para el Gobierno de Noboa?

Ecuador afianza lazos con Asia: ¿Un giro pragmático para el Gobierno de Noboa?

Sputnik Mundo

La agenda internacional del Ejecutivo ecuatoriano suma un nuevo capítulo de alta relevancia geopolítica con el inicio de la gira del presidente Daniel Noboa... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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El país busca consolidar lazos diplomáticos, atraer capitales internacionales en sectores y acelerar la inserción de la oferta exportable nacional.El encuentro de Ecuador y ChinaEn el arranque de este recorrido por Pekín, el mandatario ecuatoriano mantuvo una reunión bilateral de alto nivel con el presidente de China, Xi Jinping. El encuentro derivó en la firma de siete acuerdos bilaterales y el anuncio de una asignación de cerca de 43 millones de dólares en cooperación no reembolsable.Según el reporte oficial, unos 28 millones de dólares financiarán la adquisición de 125 camionetas destinadas al patrullaje de la Policía Nacional, la repotenciación de servicios de quirófano y diálisis y la implementación de un programa de reactivación productiva en la zona norte del país sudamericano. El resto se invertirá en proyectos de educación, producción y prevención de riesgos ante desastres naturales.En el plano económico, la cita sirvió para destacar que, durante el primer semestre de este año, el comercio bilateral entre ambas naciones creció un 20%, consolidando al gigante asiático como el principal destino de los productos no petroleros ecuatorianos tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC). Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, el viaje desata un debate entre analistas sobre si la política exterior del país responde a un plan integral o a un pragmatismo coyuntural.¿Diversificación o profundización pragmática?Para los expertos, el despliegue diplomático en el Pacífico no debe interpretarse como un quiebre ideológico ni como una ruptura con los socios tradicionales de Occidente, sino como la continuidad de un proceso comercial de larga data.Según la experta, la política exterior de las autoridades adopta una postura eminentemente pragmática."EEUU se mantiene como un socio estratégico fundamental en materia de seguridad, defensa y cooperación institucional, mientras que con Asia se busca diversificar los lazos comerciales y afianzar la atracción de inversiones, manteniendo las puertas abiertas a diversos actores globales,” detalla.Para la experta, China ya ocupaba un lugar central y consolidado dentro de la estructura del comercio exterior ecuatoriano, con una relación económica que antecede a la administración actual.En ese sentido, Cárdenas enfatiza que el marco legal que proporciona el TLC facilita una desgravación arancelaria progresiva para bienes estrella como el camarón, el banano, el cacao, el café y las flores, al tiempo que reduce los costos de importación de maquinaria, insumos y bienes de capital necesarios para la industria local.Los límites del acuerdoDesde una perspectiva política y de análisis estratégico, existen otras lecturas sobre el alcance real de los instrumentos firmados en Pekín.Respecto a los aportes económicos no reembolsables anunciados en el boletín oficial, cuestiona su magnitud en comparación con la escala fiscal del Estado.De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los diez principales productos de la canasta ecuatoriana representan cerca del 97,5% del total de las ventas hacia el mercado chino lo que evidencia que está fuertemente concentrada en muy pocos productos primarios."Es un acuerdo que les puede funcionar a las élites agroexportadoras y que garantiza en el marco de la dolarización, la captura de divisas extranjeras necesarias para sostener el sistema monetario. Pero tal como está concebido en este momento, no sirve para apalancar estrategias de desarrollo productivo ni de desarrollo endógeno", afirma.Finalmente, el experto remarca que las falencias existentes por parte de Ecuador se deben a la falta de planificación interna.Con la gira presidencial trasladándose hacia Singapur y Vietnam, el periplo del Ejecutivo por Asia reafirma que, si bien la apertura de mercados en el Pacífico asegura liquidez inmediata y divisas para el sector agroexportador, el reto histórico de traducir ese intercambio en industrialización y desarrollo propio sigue siendo una asignatura pendiente en la política exterior nacional.

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