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¿A cuánto asciende el patrimonio actual del presidente de Ecuador, Daniel Noboa?

¿A cuánto asciende el patrimonio actual del presidente de Ecuador, Daniel Noboa?

Sputnik Mundo

El mandatario ecuatoriano declaró bienes por más de 3,5 millones de dólares en 2026, más del doble de lo reportado un año antes. La Presidencia aclaró que el... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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En las declaraciones, el mandatario señaló que no mantiene deudas, por lo que el valor de su patrimonio rinde cuentas al total de los activos registrados.Entre los bienes declarados en 2026 se hace énfasis en un inmueble valorado en 3,4 millones de dólares, que constituye la mayor parte de los activos reportados por el presidente.Su declaración también registra participaciones en las empresas Logic Imports Logimp, Nobexport y Logic Choice, además de Wolkengarten, una firma ubicada en Estados Unidos.Asimismo, la declaración incluye recursos financieros que Noboa mantiene en entidades bancarias. Estos activos forman parte del patrimonio presentado ante las autoridades ecuatorianas.La Secretaría de Comunicación del país sudamericano informó que el jefe de Estado cumplió con la presentación de sus declaraciones patrimoniales, además de que puso a disposición pública sus dos registros más recientes.La Presidencia especificó que el patrimonio familiar de Noboa no está incluido en su declaración personal. De igual modo, señaló que el mandatario mantiene un régimen de separación de bienes con su cónyuge desde 2021.Los registros correspondientes a 2026 y 2025 quedaron disponibles para consulta pública a través de los canales oficiales de comunicación de la Presidencia ecuatoriana.

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