Este es el plan que presentó el presidente de Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional
© Foto : x / @Presidencia_Ec Este es el plan que presentó el presidente de Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional
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Daniel Noboa, presidente de Ecuador, hizo un llamado a la cooperación internacional para cortar los flujos ilícitos generados por los grupos delictivos con operaciones de alcance global, esto durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Estos son las tres propuestas planteadas por el jefe de Estado ecuatoriano para alcanzar dicho fin:
La implementación de un mecanismo internacional en el marco de las Naciones Unidas para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional.
La creación de una plataforma permanente para el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia para que los Estados puedan virar hacia políticas de prevención y no solo de reacción.
La incorporación a la Iniciativa ONU 80 del crimen organizado transnacional como una "prioridad de prevención de conflictos", además de dotar a la organización de capacidad para ofrecer apoyo a los Gobiernos.
"Son propuestas que el Ecuador está dispuesto a impulsar junto a todos los países que quieran sumarse", aseguró. En ese sentido, Noboa hizo énfasis en el contrabando de armas como flagelo del crimen, así como el lavado de activos y las actividades ilícitas que los grupos criminales emprenden fuera del trasiego de drogas, como la minería ilegal y la trata de personas.
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