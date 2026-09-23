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Este es el plan que presentó el presidente de Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional

Este es el plan que presentó el presidente de Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional

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Daniel Noboa, presidente de Ecuador, hizo un llamado a la cooperación internacional para cortar los flujos ilícitos generados por los grupos delictivos con... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Estos son las tres propuestas planteadas por el jefe de Estado ecuatoriano para alcanzar dicho fin: "Son propuestas que el Ecuador está dispuesto a impulsar junto a todos los países que quieran sumarse", aseguró. En ese sentido, Noboa hizo énfasis en el contrabando de armas como flagelo del crimen, así como el lavado de activos y las actividades ilícitas que los grupos criminales emprenden fuera del trasiego de drogas, como la minería ilegal y la trata de personas.

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