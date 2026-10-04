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Un liderazgo que se diluyó: ¿Existe un odio generalizado en México contra el expresidente Felipe Calderón?

Un liderazgo que se diluyó: ¿Existe un odio generalizado en México contra el expresidente Felipe Calderón?

Sputnik Mundo

El exmandatario mexicano Felipe Calderón (2006-2012) acaparó la atención de la opinión pública, luego de que un grupo de extrabajadores de la extinta compañía... 04.10.2026, Sputnik Mundo

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El hecho se dio como parte de las protestas que encabezaron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a raíz de la participación del expresidente en el llamado Foro América Libre.Los involucrados acudieron al Centro Cultural Los Pinos, en la capital del país, para romper una efigie de Calderón que llevaba más de un año tirada en los jardines del recinto, luego de que un árbol le cayera encima y la derribara."Esa estatua, la verdad es que dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos: unos miserables", afirmó el exmandatario mexicano durante una entrevista radiofónica.Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó que tiene diferencias políticas con su antecesor, pero aclaró que no apoyaba este tipo de acciones violentas.Representante del viejo modelo políticoFelipe Calderón fue mandatario de México de 2006 a 2012. Fue el segundo integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en ocupar la presidencia después del histórico triunfo de Vicente Fox, el primer mandatario en la historia moderna del país que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI).En su Administración, el gobierno federal inició lo que, de manera informal, se conoce como guerra contra el narcotráfico: una estrategia de seguridad con la que se buscaba confrontar directamente a los cárteles del narcotráfico.El plan fue criticado desde entonces, ya que aumentó de forma considerable los niveles de violencia en el país, sin que ello, por ejemplo, menguara el poder de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, habría recibido apoyo directo del exsecretario de Seguridad Pública en esa época, Genaro García Luna, actualmente preso en EEUU.Cifras oficiales refieren que, durante el mandato del expresidente panista, se contabilizaron más de 120.000 homicidios, en un contexto de inseguridad generalizada por los enfrentamientos abiertos que tuvieron las fuerzas del orden con los integrantes del crimen organizado.El doctor en ciencias políticas explica que la decapitación de la estatua se da en un contexto de "batalla mediática", donde la imagen y los símbolos pesan mucho en el intercambio público y se usan para impulsar posiciones ideológicas encontradas.La trascendencia de esta acción, sostiene Sánchez Gudiño, se explica por el propio contexto en el que ocurrió, un ambiente fuertemente polarizado por los siguientes hechos: ¿Hay un sentimiento negativo general contra Calderón?Tanto la mandataria Claudia Sheinbaum como el exjefe de Estado López Obrador, y, en general, los simpatizantes de Morena, señalan constantemente la gestión de Calderón como la gran causa de los problemas de inseguridad relacionados con el narcotráfico; lo acusan de configurar un fraude electoral para ganar las elecciones de 2006, razón por la cual se ha ganado el mote de "espurio".Para el partido en el poder, el expresidente panista, al igual que otras figuras como García Luna o Fox, forma parte de la "mafia del poder" que se encargó de saquear a México a través de la implementación de un modelo neoliberal y permitió la consolidación del crimen organizado por permitir la corrupción en todos los niveles del Estado.Apenas esta semana, CE Research colocó a Felipe Calderón como el segundo mejor presidente de la historia de México, esto en una encuesta realizada a finales de septiembre de este año, solo superado por López Obrador.En este contexto, Sánchez Gudiño estima que no existe un odio generalizado hacia el panista y la decapitación de la estatua es, más bien, una acción de quienes perdieron su trabajo cuando, en 2009, por decreto, Calderón extinguió la paraestatal eléctrica Luz y Fuerza del Centro.El investigador de la UNAM considera que, en los últimos años, y a pesar de las críticas provenientes incluso desde la academia, la gestión de Calderón ha sido revalorada, sobre todo en un contexto en el que se promueven políticas más duras contra el narcotráfico en América Latina, impulsadas desde Washington y seguidas por gobiernos afines, entre ellos, los de El Salvador, Ecuador y Colombia.A pesar de esto, el experto destaca que el exmandatario panista ya no representa una figura lo suficientemente importante para aglutinar a la oposición mexicana, debido a que dicha oportunidad la perdió en 2018, cuando decidió respaldar las aspiraciones presidenciales de su esposa, la diputada Margarita Zavala, lo que provocó una ruptura con su agrupación política."Perdió fuerza. Sí tiene el prestigio de haber sido presidente, pero del 2018 a la fecha, lejos de recuperar parte de su liderazgo, al contrario, lo fue perdiendo", concluye Sánchez Gudiño.

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