Un liderazgo que se diluyó: ¿Existe un odio generalizado en México contra el expresidente Felipe Calderón?

El hecho se dio como parte de las protestas que encabezaron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a raíz de la participación del expresidente en el llamado Foro América Libre.Los involucrados acudieron al Centro Cultural Los Pinos, en la capital del país, para romper una efigie de Calderón que llevaba más de un año tirada en los jardines del recinto, luego de que un árbol le cayera encima y la derribara."Esa estatua, la verdad es que dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos: unos miserables", afirmó el exmandatario mexicano durante una entrevista radiofónica.Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó que tiene diferencias políticas con su antecesor, pero aclaró que no apoyaba este tipo de acciones violentas.Representante del viejo modelo políticoFelipe Calderón fue mandatario de México de 2006 a 2012. Fue el segundo integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en ocupar la presidencia después del histórico triunfo de Vicente Fox, el primer mandatario en la historia moderna del país que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI).En su Administración, el gobierno federal inició lo que, de manera informal, se conoce como guerra contra el narcotráfico: una estrategia de seguridad con la que se buscaba confrontar directamente a los cárteles del narcotráfico.El plan fue criticado desde entonces, ya que aumentó de forma considerable los niveles de violencia en el país, sin que ello, por ejemplo, menguara el poder de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, habría recibido apoyo directo del exsecretario de Seguridad Pública en esa época, Genaro García Luna, actualmente preso en EEUU.Cifras oficiales refieren que, durante el mandato del expresidente panista, se contabilizaron más de 120.000 homicidios, en un contexto de inseguridad generalizada por los enfrentamientos abiertos que tuvieron las fuerzas del orden con los integrantes del crimen organizado.El doctor en ciencias políticas explica que la decapitación de la estatua se da en un contexto de "batalla mediática", donde la imagen y los símbolos pesan mucho en el intercambio público y se usan para impulsar posiciones ideológicas encontradas.La trascendencia de esta acción, sostiene Sánchez Gudiño, se explica por el propio contexto en el que ocurrió, un ambiente fuertemente polarizado por los siguientes hechos: ¿Hay un sentimiento negativo general contra Calderón?Tanto la mandataria Claudia Sheinbaum como el exjefe de Estado López Obrador, y, en general, los simpatizantes de Morena, señalan constantemente la gestión de Calderón como la gran causa de los problemas de inseguridad relacionados con el narcotráfico; lo acusan de configurar un fraude electoral para ganar las elecciones de 2006, razón por la cual se ha ganado el mote de "espurio".Para el partido en el poder, el expresidente panista, al igual que otras figuras como García Luna o Fox, forma parte de la "mafia del poder" que se encargó de saquear a México a través de la implementación de un modelo neoliberal y permitió la consolidación del crimen organizado por permitir la corrupción en todos los niveles del Estado.Apenas esta semana, CE Research colocó a Felipe Calderón como el segundo mejor presidente de la historia de México, esto en una encuesta realizada a finales de septiembre de este año, solo superado por López Obrador.En este contexto, Sánchez Gudiño estima que no existe un odio generalizado hacia el panista y la decapitación de la estatua es, más bien, una acción de quienes perdieron su trabajo cuando, en 2009, por decreto, Calderón extinguió la paraestatal eléctrica Luz y Fuerza del Centro.El investigador de la UNAM considera que, en los últimos años, y a pesar de las críticas provenientes incluso desde la academia, la gestión de Calderón ha sido revalorada, sobre todo en un contexto en el que se promueven políticas más duras contra el narcotráfico en América Latina, impulsadas desde Washington y seguidas por gobiernos afines, entre ellos, los de El Salvador, Ecuador y Colombia.A pesar de esto, el experto destaca que el exmandatario panista ya no representa una figura lo suficientemente importante para aglutinar a la oposición mexicana, debido a que dicha oportunidad la perdió en 2018, cuando decidió respaldar las aspiraciones presidenciales de su esposa, la diputada Margarita Zavala, lo que provocó una ruptura con su agrupación política."Perdió fuerza. Sí tiene el prestigio de haber sido presidente, pero del 2018 a la fecha, lejos de recuperar parte de su liderazgo, al contrario, lo fue perdiendo", concluye Sánchez Gudiño.
El exmandatario mexicano Felipe Calderón (2006-2012) acaparó la atención de la opinión pública, luego de que un grupo de extrabajadores de la extinta compañía que proveía del servicio eléctrico nacional, Luz y Fuerza, decapitara una estatua con la que se le rendía homenaje al político.
El hecho se dio como parte de las protestas que encabezaron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a raíz de la participación del expresidente en el llamado Foro América Libre.
Los involucrados acudieron al Centro Cultural Los Pinos, en la capital del país, para romper una efigie de Calderón que llevaba más de un año tirada en los jardines del recinto, luego de que un árbol le cayera encima y la derribara.
"Esa estatua, la verdad es que dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos: unos miserables", afirmó el exmandatario mexicano durante una entrevista radiofónica.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó que tiene diferencias políticas con su antecesor, pero aclaró que no apoyaba este tipo de acciones violentas.
"No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, bajo ningún motivo; eso hay que condenarlo siempre, porque si no, se justifica la violencia venga de donde venga", declaró la titular del Poder Ejecutivo en su conferencia matutina.
Representante del viejo modelo político
Felipe Calderón fue mandatario de México de 2006 a 2012. Fue el segundo integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en ocupar la presidencia después del histórico triunfo de Vicente Fox, el primer mandatario en la historia moderna del país que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su Administración, el gobierno federal inició lo que, de manera informal, se conoce como guerra contra el narcotráfico: una estrategia de seguridad con la que se buscaba confrontar directamente a los cárteles del narcotráfico.
El plan fue criticado desde entonces, ya que aumentó de forma considerable los niveles de violencia en el país, sin que ello, por ejemplo, menguara el poder de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, habría recibido apoyo directo del exsecretario de Seguridad Pública en esa época, Genaro García Luna, actualmente preso en EEUU.
Apenas hace unas semanas, Sheinbaum recordó que, durante el sexenio de Calderón,el promedio de homicidios dolosos diarios llegó hasta los 70,9 por cada 100.000 habitantes, un crecimiento del 148% en tan solo seis años.
Cifras oficiales refieren que, durante el mandato del expresidente panista, se contabilizaron más de 120.000 homicidios, en un contexto de inseguridad generalizada por los enfrentamientos abiertos que tuvieron las fuerzas del orden con los integrantes del crimen organizado.
"Esta polarización da pie a que los adversarios políticos crucen mensajes de odio y, en esa lógica, Calderón representa a buena parte de ese modelo de gobierno que provocó parte de la crisis que hoy tenemos, especialmente en materia de narcotráfico y de inseguridad", declara en entrevista para Sputnik el analista político Hugo Sánchez Gudiño.
El doctor en ciencias políticas explica que la decapitación de la estatua se da en un contexto de "batalla mediática", donde la imagen y los símbolos pesan mucho en el intercambio público y se usan para impulsar posiciones ideológicas encontradas.
La trascendencia de esta acción, sostiene Sánchez Gudiño, se explica por el propio contexto en el que ocurrió, un ambiente fuertemente polarizado por los siguientes hechos:
La participación de Calderón en un foro catalogado como de ultraderecha.
"La respuesta de Calderón es un poco débil frente a la acción de los trabajadores. Esta situación se encuadra como si fuera una disputa de la sociedad civil contra un expresidente, pero en realidad es la batalla entre un sindicato que se vio severamente afectado por una medida injusta", comenta el académico.
¿Hay un sentimiento negativo general contra Calderón?
Tanto la mandataria Claudia Sheinbaum como el exjefe de Estado López Obrador, y, en general, los simpatizantes de Morena, señalan constantemente la gestión de Calderón como la gran causa de los problemas de inseguridad relacionados con el narcotráfico; lo acusan de configurar un fraude electoral para ganar las elecciones de 2006, razón por la cual se ha ganado el mote de "espurio".
Para el partido en el poder, el expresidente panista, al igual que otras figuras como García Luna o Fox, forma parte de la "mafia del poder" que se encargó de saquear a México a través de la implementación de un modelo neoliberal y permitió la consolidación del crimen organizado por permitir la corrupción en todos los niveles del Estado.
Pese a ello, el político michoacano terminó su gestión con una aprobación del 66%, según medios como Reforma, un porcentaje inferior a los 23 puntos con los que terminó su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el partido Morena, Calderón habría cerrado con 49% de apoyo, mientras que el priista concluyó con apenas 24%.
Apenas esta semana, CE Research colocó a Felipe Calderón como el segundo mejor presidente de la historia de México, esto en una encuesta realizada a finales de septiembre de este año, solo superado por López Obrador.
En este contexto, Sánchez Gudiño estima que no existe un odio generalizado hacia el panista y la decapitación de la estatua es, más bien, una acción de quienes perdieron su trabajo cuando, en 2009, por decreto, Calderón extinguió la paraestatal eléctrica Luz y Fuerza del Centro.
"Fue la expresión de un grupo afectado por una medida muy injusta del presidente (…). Podemos pensar que responde a un enojo social de esos trabajadores; habrá que ver si eso se repite o se reproduce con ciudadanos comunes y corrientes. Eso nos daría un nuevo parámetro para saber si realmente hay enojo social colectivo contra Calderón, aunque no lo creo", comenta.
El investigador de la UNAM considera que, en los últimos años, y a pesar de las críticas provenientes incluso desde la academia, la gestión de Calderón ha sido revalorada, sobre todo en un contexto en el que se promueven políticas más duras contra el narcotráfico en América Latina, impulsadas desde Washington y seguidas por gobiernos afines, entre ellos, los de El Salvador, Ecuador y Colombia.
A pesar de esto, el experto destaca que el exmandatario panista ya no representa una figura lo suficientemente importante para aglutinar a la oposición mexicana, debido a que dicha oportunidad la perdió en 2018, cuando decidió respaldar las aspiraciones presidenciales de su esposa, la diputada Margarita Zavala, lo que provocó una ruptura con su agrupación política.
"Perdió fuerza. Sí tiene el prestigio de haber sido presidente, pero del 2018 a la fecha, lejos de recuperar parte de su liderazgo, al contrario, lo fue perdiendo", concluye Sánchez Gudiño.
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