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"Necesitamos ayuda": padres de los 43 normalistas marchan a 12 años del caso Ayotzinapa
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Al cumplirse más de una década de la desaparición de más de 40 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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La movilización se da como parte de varias acciones de protesta encabezadas por los padres de los normalistas, a solo unos días de que el Gobierno encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presente un nuevo informe sobre las investigaciones del caso. Al respecto, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista Jesús Eduardo Bartolo, afirmó ante la prensa que han visto pocos avances en los últimos meses. Esto se da, a decir de Tlatempa Bello, porque las autoridades se han negado a entregar 853 reportes de inteligencia militar que podrían estar relacionados con las pesquisas, además de que han rechazado la existencia de los Centros Regionales en Funciones de Inteligencia Militar (CERFI). "Para nosotros, es pieza clave para llegar a la verdad [la entrega de los reportes], para poder encontrar la solución. Y también queremos decirle a la doctora Claudia [Sheinbaum], como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas (...), que nos ayude", declaró.
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"Necesitamos ayuda": padres de los 43 normalistas marchan a 12 años del caso Ayotzinapa

01:45 GMT 27.09.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoMarcha por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Ciudad de México.
Marcha por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Ciudad de México. - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
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Al cumplirse más de una década de la desaparición de más de 40 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur), las familias de los estudiantes encabezaron una manifestación en el centro de la Ciudad de México.
La movilización se da como parte de varias acciones de protesta encabezadas por los padres de los normalistas, a solo unos días de que el Gobierno encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presente un nuevo informe sobre las investigaciones del caso.
Al respecto, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista Jesús Eduardo Bartolo, afirmó ante la prensa que han visto pocos avances en los últimos meses.
Esto se da, a decir de Tlatempa Bello, porque las autoridades se han negado a entregar 853 reportes de inteligencia militar que podrían estar relacionados con las pesquisas, además de que han rechazado la existencia de los Centros Regionales en Funciones de Inteligencia Militar (CERFI).
"Para nosotros, es pieza clave para llegar a la verdad [la entrega de los reportes], para poder encontrar la solución. Y también queremos decirle a la doctora Claudia [Sheinbaum], como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas (...), que nos ayude", declaró.
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