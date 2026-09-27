https://noticiaslatam.lat/20260927/necesitamos-ayuda-padres-de-los-43-normalistas-marchan-a-12-anos-del-caso-ayotzinapa-1175207488.html

"Necesitamos ayuda": padres de los 43 normalistas marchan a 12 años del caso Ayotzinapa

"Necesitamos ayuda": padres de los 43 normalistas marchan a 12 años del caso Ayotzinapa

Sputnik Mundo

Al cumplirse más de una década de la desaparición de más de 40 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T01:45+0000

2026-09-27T01:45+0000

2026-09-27T01:45+0000

américa latina

sociedad

claudia sheinbaum

ayotzinapa

guerrero

📰 caso ayotzinapa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1b/1175207323_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_dfb4a05ec75879be4be9dfcf87d938fa.jpg

La movilización se da como parte de varias acciones de protesta encabezadas por los padres de los normalistas, a solo unos días de que el Gobierno encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presente un nuevo informe sobre las investigaciones del caso. Al respecto, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista Jesús Eduardo Bartolo, afirmó ante la prensa que han visto pocos avances en los últimos meses. Esto se da, a decir de Tlatempa Bello, porque las autoridades se han negado a entregar 853 reportes de inteligencia militar que podrían estar relacionados con las pesquisas, además de que han rechazado la existencia de los Centros Regionales en Funciones de Inteligencia Militar (CERFI). "Para nosotros, es pieza clave para llegar a la verdad [la entrega de los reportes], para poder encontrar la solución. Y también queremos decirle a la doctora Claudia [Sheinbaum], como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas (...), que nos ayude", declaró.

ayotzinapa

guerrero

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, claudia sheinbaum, ayotzinapa, guerrero, 📰 caso ayotzinapa