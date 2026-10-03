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"Estará a prueba la estructura de Morena": México va a su primera elección sin AMLO en más de 20 años

"Estará a prueba la estructura de Morena": México va a su primera elección sin AMLO en más de 20 años

Sputnik Mundo

Durante casi dos décadas, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) apareció en las boletas, o su imagen fue clave en los procesos... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Aunque su búsqueda por los cargos públicos de elección popular se remonta a 1988, fue la elección del 2000 cuando la figura de López Obrador comenzó a tomar vuelo tras su triunfo en el entonces Distrito Federal (actual Ciudad de México), un encargo que lo puso en el tablero político nacional y que lo impulsó a buscar la Presidencia del país por primera vez en 2006. Desde entonces, la figura del tabasqueño ha sido elemental. Fue desde entonces que, señaló el experto, el entonces integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue consolidando su imagen como líder moral de la izquierda mexicana, participando también en la elección presidencial del 2012, creando su propio movimiento en 2011 y ganando, ya de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el liderazgo del Poder Ejecutivo en 2018. Así, el nombre y la figura del exmandatario mexicano han sido clave al menos durante las últimas dos décadas. No obstante, tras el retiro de López Obrador, la nación latinoamericana avanza rumbo al proceso electoral intermedio en 2027, en el cual están en juego la mitad de las gubernaturas del país y el Congreso. Por ahora, Morena es mayoría gracias a sus alianzas. Sin embargo, ¿podrá esta fuerza política mantener esto sin la presencia de AMLO?El desafío que vieneUno de los principales retos que ha tenido Morena, el movimiento creado por López Obrador que en 2015 obtuvo el registro como partido político, es despegar sin su líder histórico. Es decir, que su fortaleza política vaya más allá de ciertos personajes con los que se relaciona al grupo, dijo el doctor en Ciencia Política Maximiliano García en charla con Sputnik. Hoy por hoy, agregó, la fuerza política oficialista mexicana tiene enfrente de sí el deber de institucionalizarse, un paso necesario para no depender de la simpatía a ciertas figuras. "Me parece que va a ser una [jornada electoral] en la que vamos a tener muchos aprendizajes, en términos de qué tan maduro se encuentra nuestro sistema de partidos, a partir de distinguir lo que es una estructura institucional de una figura personal", señaló. Mientras tanto, Gutiérrez aseguró que, si bien es muy temprano para predecir resultados electorales del próximo año, lo cierto es que Morena goza de ciertas ventajas, a pesar de que su líder moral histórico se encuentra "en el retiro". El analista detalló que el partido tiene un amplio reconocimiento entre la población mexicana, además de que tiene a su favor "este peso histórico de una figura emblemática" y la amplia aprobación de la que goza la actual presidenta Claudia Sheinbaum. La reaparición de AMLO Aunque el exmandatario aseveró en varias ocasiones que, terminando su paso por Palacio Nacional, se retiraría de la vida pública de México, López Obrador ha reaparecido en dos ocasiones en las que ha dado a conocer un par de nuevos libros, siendo Pueblo (Planeta, 2026) el más reciente. Para la presentación del material, el político tabasqueño emitió un mensaje el 30 de septiembre, cuya duración fue de casi hora y media.En su alocución, el fundador de Morena hizo una fuerte crítica a los problemas sociales que aquejan a Estados Unidos, como su alto consumo de drogas y desintegración familiar. Además, adelantó que escribirá un libro dedicado al país vecino del norte, para que pueda superar sus problemas. Asimismo, López Obrador dedicó su más reciente material a Sheinbaum, a quien llamó "la mejor presidenta del mundo". Los analistas consultados coincidieron en que la reaparición del exjefe de Estado no es casualidad porque, sumado a que México ya arrancó el proceso electoral para 2027 y su partido está en un proceso interno para definir candidaturas, EEUU también se aproxima a las votaciones intermedias.Para Gutiérrez, el mensaje de López Obrador estuvo mayormente encaminado a resaltar los postulados y el discurso que Sheinbaum ha encumbrado ante las acciones de EEUU en contra del país latinoamericano, así como las críticas constantes desde la Casa Blanca."Tiene que ver más con ese juego en el espacio internacional y con las declaraciones que ha hecho la presidenta para fortalecer el tema de la soberanía y para aprovechar, digamos, todo el capital político que se necesita en este último tramo del año, dando también el espaldarazo para el arranque de las campañas", finalizó.

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