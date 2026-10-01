"Muy emotivo": esto dijo Sheinbaum sobre el mensaje de AMLO

"Algunos se pusieron muy molestos y enojados", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, al tiempo de asegurar que "todo libro es político", en referencia al ensayo que acaba de presentar López Obrador, titulado Pueblo.La aparición pública del expresidente mexicano se da en momentos en que, según filtraciones de la prensa estadounidense, uno de los hijos de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, es investigado por presuntos nexos con el contrabando de combustible y el crimen organizado.
López Obrador junto a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Gobierno de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum observó con optimismo el video que publicó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en el cual el exmandatario envió un mensaje al Gobierno de EEUU, en medio de las diferencias bilaterales que se han registrado en los últimos dos años.
"Algunos se pusieron muy molestos y enojados", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, al tiempo de asegurar que "todo libro es político", en referencia al ensayo que acaba de presentar López Obrador, titulado Pueblo.
La aparición pública del expresidente mexicano se da en momentos en que, según filtraciones de la prensa estadounidense, uno de los hijos de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, es investigado por presuntos nexos con el contrabando de combustible y el crimen organizado.
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