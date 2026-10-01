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"Muy emotivo": esto dijo Sheinbaum sobre el mensaje de AMLO
"Muy emotivo": esto dijo Sheinbaum sobre el mensaje de AMLO
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum observó con optimismo el video que publicó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en el cual el exmandatario envió... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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"Algunos se pusieron muy molestos y enojados", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, al tiempo de asegurar que "todo libro es político", en referencia al ensayo que acaba de presentar López Obrador, titulado Pueblo.La aparición pública del expresidente mexicano se da en momentos en que, según filtraciones de la prensa estadounidense, uno de los hijos de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, es investigado por presuntos nexos con el contrabando de combustible y el crimen organizado.
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"Muy emotivo": esto dijo Sheinbaum sobre el mensaje de AMLO

23:06 GMT 01.10.2026
López Obrador junto a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Gobierno de México
López Obrador junto a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Gobierno de México - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum observó con optimismo el video que publicó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en el cual el exmandatario envió un mensaje al Gobierno de EEUU, en medio de las diferencias bilaterales que se han registrado en los últimos dos años.
"Algunos se pusieron muy molestos y enojados", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, al tiempo de asegurar que "todo libro es político", en referencia al ensayo que acaba de presentar López Obrador, titulado Pueblo.
La aparición pública del expresidente mexicano se da en momentos en que, según filtraciones de la prensa estadounidense, uno de los hijos de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, es investigado por presuntos nexos con el contrabando de combustible y el crimen organizado.
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