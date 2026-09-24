Mundo
EN VIVO: Tercer día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260924/del-narcotrafico-a-la-defensa-de-la-soberania-asi-es-como-eeuu-y-mexico-se-usan-como-anzuelo-1175157942.html
Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo
Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo
Sputnik Mundo
Mientras que la Casa Blanca ha señalado en diversas ocasiones a México como el origen de sus males en cuanto a seguridad, e incluso ha amagado con realizar... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T20:30+0000
2026-09-24T20:47+0000
américa latina
méxico
💬 opinión y análisis
política
seguridad
donald trump
claudia sheinbaum
eeuu
narcotráfico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0c/1170301595_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_00cb5d194971f9d7a4a62b788e761d33.jpg
El más reciente roce discursivo entre México y Estados Unidos fue a partir del mensaje del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde catalogó al Estado mexicano como el "epicentro de la violencia de los cárteles". "Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (3.218 kilómetros) con un territorio controlado por cárteles enemigos", dijo. Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que desde su Administración se están realizando trabajos bilaterales para el combate al crimen organizado y contestó irónicamente a Washington. "Yo podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas', o podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas', pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente, también con el Gobierno de EEUU", respondió. "Los seguidores de Trump necesitan escucharlo" La segunda Administración del republicano Donald Trump ha estado marcada por la polarización, por lo que el estridente discurso del mandatario norteamericano en contra de México le ayuda a mantener posicionamiento político en su base electoral dura, señaló en charla con Sputnik el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz.Así, según el analista, la veracidad de los dichos de Trump respecto a México queda en segundo plano, al implantarse en un sector que, consideró, solo replica las ideas del jefe de Estado."No importa qué tan cierto, o falso, sea. No importa que tenga pruebas, o no, en contra de los políticos mexicanos. Eso es irrelevante. Lo relevante es que hay un grupo importante de personas que necesitan escucharlo y, a su vez, que les dé elementos para poderlo replicar y se vuelven cámaras de eco", explicó.En este sentido, el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irwing Rico, apuntó en charla para este medio que Trump llegó al poder con una imagen de "hombre fuerte y tipo que resuelve", con cierto poder jerárquico frente a América Latina. Sin embargo, reflexionó el especialista, esta imagen se ha desdibujado y los republicanos parecen enfrentar un escenario complejo rumbo a las elecciones de noviembre de este año, mientras que reportes de medios locales colocan a la popularidad de Trump en apenas un 32%. De acuerdo con el analista internacional, una cosa son los dichos y otra los hechos de la Casa Blanca la cual, destacó, está lejos de ejecutar una intervención abierta en territorio mexicano, pero el país norteamericano lleva décadas con prácticas de injerencia velada en el país latinoamericano."Al Gobierno de México le ayuda en su legitimidad"En cuanto a México, Muñoz expresó que, actualmente, la Administración local tiene tres puntos fuertes que le suman políticamente hablando: los programas sociales, su forma de comunicar y su discurso soberanista.Este último punto, analizó, se ha visto fortalecido gracias a los dichos del presidente estadounidense, quien en México no tiene una imagen favorecedora."El tema de lo que diga EEUU de los mexicanos hasta le da un poco más de margen a la presidenta para mejorar su aceptación, porque ella habla de injerencia, y cada ataque del Gobierno de Trump para ella se convierte en algo positivo. Incluso hace ver mal a la oposición [local], que avala posturas de un Gobierno extranjero", sentenció.En cuanto a México, Rico Becerra señaló que, al final del día, el discurso soberanista sí le reditúa a la Administración mexicana, al menos políticamente hablando."El proyecto de Morena también está muy basado en la defensa a la soberanía nacional, a los recursos, al territorio, a las fronteras (...). Me parece que sí le es redituable, en el sentido de la legitimidad", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260922/trump-arremete-contra-mexico-ante-la-onu-son-el-epicentro-de-la-violencia-de-los-carteles-1175156241.html
https://noticiaslatam.lat/20260922/trump-en-la-onu-su-discurso-deja-en-claro-que-eeuu-esta-declinando-en-su-poder-hegemonico--1175155354.html
https://noticiaslatam.lat/20260916/no-puede-ni-debe-pasar-en-verdad-los-mexicanos-avalan-una-intervencion-de-eeuu-1175071993.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Daniela Díaz
Daniela Díaz
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0c/1170301595_168:0:1113:709_1920x0_80_0_0_1b0c21cc9f38395fefd85e77483b8a1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, donald trump, claudia sheinbaum, eeuu, narcotráfico
méxico, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, donald trump, claudia sheinbaum, eeuu, narcotráfico

Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo

20:30 GMT 24.09.2026 (actualizado: 20:47 GMT 24.09.2026)
© AP Photo / Evan Vucci, Marco UgarteEl presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidente de México, Claudia Sheinbaum
El presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidente de México, Claudia Sheinbaum - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
© AP Photo / Evan Vucci, Marco Ugarte
Síguenos en
Daniela Díaz
Desde México
Todos los artículosEscribir al autor
Mientras que la Casa Blanca ha señalado en diversas ocasiones a México como el origen de sus males en cuanto a seguridad, e incluso ha amagado con realizar operaciones especiales unilaterales, el Gobierno del país latinoamericano ha optado por exaltar un discurso soberanista. ¿Cómo se benefician ambas naciones con esto?
El más reciente roce discursivo entre México y Estados Unidos fue a partir del mensaje del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde catalogó al Estado mexicano como el "epicentro de la violencia de los cárteles".
"Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (3.218 kilómetros) con un territorio controlado por cárteles enemigos", dijo.
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
Internacional
Trump arremete contra México ante la ONU: "Son el epicentro de la violencia de los cárteles"
22 de septiembre, 22:20 GMT
Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que desde su Administración se están realizando trabajos bilaterales para el combate al crimen organizado y contestó irónicamente a Washington.
"Yo podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas', o podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas', pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente, también con el Gobierno de EEUU", respondió.

"Los seguidores de Trump necesitan escucharlo"

La segunda Administración del republicano Donald Trump ha estado marcada por la polarización, por lo que el estridente discurso del mandatario norteamericano en contra de México le ayuda a mantener posicionamiento político en su base electoral dura, señaló en charla con Sputnik el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz.

"Le reditúa mucho dentro de su público (...), el que se puede considerar núcleo duro de los seguidores de Trump y que cree fervientemente en ese discurso y requieren que lo esté alimentando permanentemente", dijo.

Así, según el analista, la veracidad de los dichos de Trump respecto a México queda en segundo plano, al implantarse en un sector que, consideró, solo replica las ideas del jefe de Estado.
"No importa qué tan cierto, o falso, sea. No importa que tenga pruebas, o no, en contra de los políticos mexicanos. Eso es irrelevante. Lo relevante es que hay un grupo importante de personas que necesitan escucharlo y, a su vez, que les dé elementos para poderlo replicar y se vuelven cámaras de eco", explicó.
Trump en la ONU: Su discurso deja en claro que EEUU está declinando en su poder hegemónico - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
Séptimo piso
Trump en la ONU: "Su discurso deja claro que EEUU está declinando en su poder hegemónico"
22 de septiembre, 22:29 GMT
En este sentido, el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irwing Rico, apuntó en charla para este medio que Trump llegó al poder con una imagen de "hombre fuerte y tipo que resuelve", con cierto poder jerárquico frente a América Latina.
Sin embargo, reflexionó el especialista, esta imagen se ha desdibujado y los republicanos parecen enfrentar un escenario complejo rumbo a las elecciones de noviembre de este año, mientras que reportes de medios locales colocan a la popularidad de Trump en apenas un 32%.

"Es verdad que señalar constantemente a México y a América Latina en general, pero particularmente a México como culpable de los males en torno al narcotráfico y la seguridad, sí responden a un discurso electorero, que lo que busca es reconectar con una población", indicó.

De acuerdo con el analista internacional, una cosa son los dichos y otra los hechos de la Casa Blanca la cual, destacó, está lejos de ejecutar una intervención abierta en territorio mexicano, pero el país norteamericano lleva décadas con prácticas de injerencia velada en el país latinoamericano.

"Al Gobierno de México le ayuda en su legitimidad"

En cuanto a México, Muñoz expresó que, actualmente, la Administración local tiene tres puntos fuertes que le suman políticamente hablando: los programas sociales, su forma de comunicar y su discurso soberanista.
Este último punto, analizó, se ha visto fortalecido gracias a los dichos del presidente estadounidense, quien en México no tiene una imagen favorecedora.
"El tema de lo que diga EEUU de los mexicanos hasta le da un poco más de margen a la presidenta para mejorar su aceptación, porque ella habla de injerencia, y cada ataque del Gobierno de Trump para ella se convierte en algo positivo. Incluso hace ver mal a la oposición [local], que avala posturas de un Gobierno extranjero", sentenció.
Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
América Latina
"No puede ni debe pasar": ¿En verdad los mexicanos avalan una intervención de EEUU?
16 de septiembre, 02:35 GMT

"La forma en cómo Trump hace declaraciones y en cómo la presidenta lo expone y le responde, ha hecho que los mexicanos sientan que, efectivamente, Sheinbaum ha sido enérgica", subrayó.

En cuanto a México, Rico Becerra señaló que, al final del día, el discurso soberanista sí le reditúa a la Administración mexicana, al menos políticamente hablando.
"El proyecto de Morena también está muy basado en la defensa a la soberanía nacional, a los recursos, al territorio, a las fronteras (...). Me parece que sí le es redituable, en el sentido de la legitimidad", concluyó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала