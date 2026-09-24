https://noticiaslatam.lat/20260924/del-narcotrafico-a-la-defensa-de-la-soberania-asi-es-como-eeuu-y-mexico-se-usan-como-anzuelo-1175157942.html

Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo

Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo

Sputnik Mundo

Mientras que la Casa Blanca ha señalado en diversas ocasiones a México como el origen de sus males en cuanto a seguridad, e incluso ha amagado con realizar... 24.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-24T20:30+0000

2026-09-24T20:30+0000

2026-09-24T20:47+0000

américa latina

méxico

💬 opinión y análisis

política

seguridad

donald trump

claudia sheinbaum

eeuu

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0c/1170301595_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_00cb5d194971f9d7a4a62b788e761d33.jpg

El más reciente roce discursivo entre México y Estados Unidos fue a partir del mensaje del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde catalogó al Estado mexicano como el "epicentro de la violencia de los cárteles". "Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (3.218 kilómetros) con un territorio controlado por cárteles enemigos", dijo. Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseveró que desde su Administración se están realizando trabajos bilaterales para el combate al crimen organizado y contestó irónicamente a Washington. "Yo podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas', o podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas', pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente, también con el Gobierno de EEUU", respondió. "Los seguidores de Trump necesitan escucharlo" La segunda Administración del republicano Donald Trump ha estado marcada por la polarización, por lo que el estridente discurso del mandatario norteamericano en contra de México le ayuda a mantener posicionamiento político en su base electoral dura, señaló en charla con Sputnik el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz.Así, según el analista, la veracidad de los dichos de Trump respecto a México queda en segundo plano, al implantarse en un sector que, consideró, solo replica las ideas del jefe de Estado."No importa qué tan cierto, o falso, sea. No importa que tenga pruebas, o no, en contra de los políticos mexicanos. Eso es irrelevante. Lo relevante es que hay un grupo importante de personas que necesitan escucharlo y, a su vez, que les dé elementos para poderlo replicar y se vuelven cámaras de eco", explicó.En este sentido, el doctor en ciencia política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irwing Rico, apuntó en charla para este medio que Trump llegó al poder con una imagen de "hombre fuerte y tipo que resuelve", con cierto poder jerárquico frente a América Latina. Sin embargo, reflexionó el especialista, esta imagen se ha desdibujado y los republicanos parecen enfrentar un escenario complejo rumbo a las elecciones de noviembre de este año, mientras que reportes de medios locales colocan a la popularidad de Trump en apenas un 32%. De acuerdo con el analista internacional, una cosa son los dichos y otra los hechos de la Casa Blanca la cual, destacó, está lejos de ejecutar una intervención abierta en territorio mexicano, pero el país norteamericano lleva décadas con prácticas de injerencia velada en el país latinoamericano."Al Gobierno de México le ayuda en su legitimidad"En cuanto a México, Muñoz expresó que, actualmente, la Administración local tiene tres puntos fuertes que le suman políticamente hablando: los programas sociales, su forma de comunicar y su discurso soberanista.Este último punto, analizó, se ha visto fortalecido gracias a los dichos del presidente estadounidense, quien en México no tiene una imagen favorecedora."El tema de lo que diga EEUU de los mexicanos hasta le da un poco más de margen a la presidenta para mejorar su aceptación, porque ella habla de injerencia, y cada ataque del Gobierno de Trump para ella se convierte en algo positivo. Incluso hace ver mal a la oposición [local], que avala posturas de un Gobierno extranjero", sentenció.En cuanto a México, Rico Becerra señaló que, al final del día, el discurso soberanista sí le reditúa a la Administración mexicana, al menos políticamente hablando."El proyecto de Morena también está muy basado en la defensa a la soberanía nacional, a los recursos, al territorio, a las fronteras (...). Me parece que sí le es redituable, en el sentido de la legitimidad", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260922/trump-arremete-contra-mexico-ante-la-onu-son-el-epicentro-de-la-violencia-de-los-carteles-1175156241.html

https://noticiaslatam.lat/20260922/trump-en-la-onu-su-discurso-deja-en-claro-que-eeuu-esta-declinando-en-su-poder-hegemonico--1175155354.html

https://noticiaslatam.lat/20260916/no-puede-ni-debe-pasar-en-verdad-los-mexicanos-avalan-una-intervencion-de-eeuu-1175071993.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

méxico, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, donald trump, claudia sheinbaum, eeuu, narcotráfico