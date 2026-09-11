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México logró reducir más de 50% los homicidios dolosos: ¿cómo lo consiguió en solo dos años?

México logró reducir más de 50% los homicidios dolosos: ¿cómo lo consiguió en solo dos años?

Sputnik Mundo

La baja en la cifra de asesinatos en México es un indicador de que está funcionando la estrategia de seguridad, aunque queda pendiente atender otras... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, durante sus primeros dos años de Gobierno, disminuyó un 53% los homicidios dolosos al pasar de un promedio de 86,9 en septiembre de 2024 a 40,8 en agosto de 2026, es decir, 46 casos menos.La mandataria destacó que esta cifra, la más baja reportada desde agosto de 2015, es resultado de la implementación del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, a la creación de escuelas para alejar a los jóvenes del crimen organizado y al fortalecimiento de las estrategias de inteligencia e investigación para la seguridad pública.Asimismo, Sheinbaum señaló que la reforma al Poder Judicial tuvo un impacto directo en la impartición de justicia, lo que también influyó en la baja de los homicidios.Pese al resultado, la inseguridad y la incidencia delictiva se mantiene prácticamente en los mismos niveles que el año anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Según los datos de la dependencia, en el 28,5% de los hogares mexicanos (cerca de 11,7 millones) al menos una persona ha sido víctima de algún delito, entre febrero y abril de este año, lo que representa apenas una disminución del 0,5% en comparación con el mismo período de 2025.El poder de los programas socialesEn entrevista para Sputnik, la directora del Programa Americas/MIRA, Laura Carlsen, afirmó que la disminución se trata de un hito y una señal de que la estrategia de atajar las causas de la violencia está funcionando.No obstante, aclaró que la actual estrategia de seguridad mantiene un modelo "importado de Estados Unidos que pone el énfasis en la captura o el asesinato de los grandes [jefes] de los cárteles".La analista en temas de seguridad explicó que la tendencia a la baja inició desde 2020 y, aunque es un fenómeno multifactorial cuyas causas exactas son difíciles de determinar, sí existen elementos para señalar que la estrategia de programas sociales e integración de las juventudes funciona.No obstante, la investigadora advirtió que, así como los homicidios dolosos han descendido, las desapariciones, al contrario, han registrado un aumento, un fenómeno que ya se había visto en otros sexenios como el de Felipe Calderón (2006-2012) cuando inició la llamada Guerra contra el narco.En este sentido, la especialista consideró que el incremento de las desapariciones y la baja en los asesinatos podrían tener una relación directa, aunque no se puede afirmar tal correlación con la información disponible, ya que existe un subregistro en las cifras relacionadas con la desaparición.Sobre la estrategia de seguridad, la especialista sostuvo que el enfoque de los programas sociales para la integración de las juventudes comienza a dar resultados, pero se insiste en un modelo de seguridad que no permite plantear soluciones para los diferentes contextos que se viven en el país, lo que deriva que la violencia criminal y de otras índoles —como la sexual o manifestada en otros flagelos como la extorsión— se focalicen en entidades federativas muy específicas."El gobierno todavía no está pensando con la profundidad necesaria qué hay que cambiar para construir la paz y cómo hay que trabajar con la sociedad, reconociendo las fallas y las lagunas de la actuación hoy en día para lograr un nuevo modelo", concluyó.Pendientes en la estrategiaPor su parte, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva, opinó en charla para este medio que la baja en la cifra de asesinatos responde a dos elementos principales: el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo del país y el incremento de las incautaciones de armas.El especialista en temas de seguridad indicó que, si bien los programas de prevención son parte esencial de la estrategia, aún es prematuro considerar que son los responsables de este resultado, sobre todo cuando desde el Poder Ejecutivo se han impulsado otras medidas que sí han reforzado las capacidades de seguridad del Estado.Entre ellas, Oliva enlistó la integración de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los ordenamientos jurídicos promovidos por la presidenta al inicio de su sexenio para, entre otras cosas, crear el sistema nacional de inteligencia.El experto comentó que se está logrando "la recuperación de la seguridad pública en algunas partes del país", aunque en otras la situación no parece replicarse, principalmente por la responsabilidad de las autoridades locales, como puede apreciarse en estados como Sinaloa (noroeste).Oliva aseveró que, entre los pendientes que se ven en la estrategia de seguridad, está la reestructuración de los sistemas penitenciarios, la "refuncionalización del Ministerio Público" y la capacitación del nuevo Poder Judicial, elementos que considera necesarios para atajar otras problemáticas que no ceden, a diferencia de los homicidios como lo son la extorsión o la desaparición."La disminución en el índice de homicidios dolosos, principalmente con arma de fuego, estaría en la ruta de propiciar la mejora en la prevención y contención de otros delitos de alto impacto como la extorsión, el cobro de piso. Pero algo que me parece que está fuera del radar del gobierno son las desapariciones. Ese sí es el gran punto débil de la estrategia", concluyó.

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