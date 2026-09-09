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"No hay liderazgos jóvenes": ¿por qué la oposición en México trajo de vuelta a Vicente Fox?

"No hay liderazgos jóvenes": ¿por qué la oposición en México trajo de vuelta a Vicente Fox?

Sputnik Mundo

En el año 2000, el panista Vicente Fox prometió "sacar a patadas de Los Pinos" al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hoy, 26 años después de encabezar... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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Con una corbata roja, sonriente y abrazado al líder priista, Alejandro Moreno, fue como Fox se dejó ver en la sede nacional del PRI, la fuerza política que él, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), sacó del poder al iniciar el siglo XXI, tras más de siete décadas de un poder hegemónico en la nación latinoamericana.En su momento, llamó "corruptos", "mañosos" y "malos para gobernar" a los integrantes del partido tricolor, en donde su actual líder busca tender, de nuevo, una alianza electoral con el PAN rumbo a las elecciones del próximo año, en donde se disputarán más de 19.600 cargos populares, entre ellas, 17 gubernaturas.¿Estamos ante el regreso de una antaña figura política a la arena pública de México? "Lo que están haciendo es generar ruido" La visita de Fox al PRI es un hecho que tiende más a que "generar ruido" que a una posible alianza significativa entre el tricolor y Acción Nacional, dijo en charla con Sputnik Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política y académico del Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con el experto, ante la falta de cohesión dentro del mismo partido, el líder del Revolucionario Institucional apuesta más a "una posición de fuerza, más que a un frente opositor porque sabe que no puede articularlo". Con él coincide el doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Iberoamericana Enrique Gutiérrez Márquez, quien ponderó en charla para este medio que si bien la figura política de Vicente Fox es recordada como el presidente con el que México transitó hacia la democracia, lo cierto es que hoy por hoy este personaje no tiene relevancia política en el país latinoamericano. Para López Montiel, la reaparición del exjefe del Estado mexicano no se puede interpretar como un retorno de lleno de este personaje a la vida política nacional. Sin embargo, resaltó el analista exhibe una problemática: la falta de personajes y líderes actuales en los partidos. No hay oportunidad para nuevos cuadrosEn los partidos políticos de México, señaló Gutiérrez Márquez, actualmente no se vislumbra un relevo generacional a partir del cual surjan nuevos líderes dentro de estos grupos. "Más bien les valdría a los partidos políticos opositores empezar a buscar nuevas figuras, que es un poco lo que le ha faltado a la oposición en estos años. No han construido figuras, liderazgos y, sobre todo, un proyecto alternativo a ese proyecto que construyó Morena", sentenció.De acuerdo con el experto, esto es producto de una carencia al interior de los grupos políticos, entre otras cosas, en cuanto a su formación de cuadros. Al respecto, López Montiel indicó este relevo generacional "se está dando de manera muy lenta" en todos los partidos de México, incluso en el oficialista Morena. "El promedio de edad que hay entre quienes gobiernan desde Morena, el sexenio pasado era arriba de los 60 años, y en esta Administración está por arriba de los 50. Es decir, a final de cuentas sigue gobernando la generación que viene desde los 60-70", dijo. ¿Una buena apuesta? Los expertos coinciden en que, a pesar de su imagen popular, la posible unión de esfuerzos entre el PRI y Fox no bastaría para hacerle frente a Morena. De acuerdo con Gutiérrez Márquez, incluso si el PAN y el PRI se volvieran a aliar, al igual que lo hicieron en la votación general de 2024, lo cierto es que la jugada política no dio los frutos esperados en aquel momento, lo que podría repetirse. "El argumento del PRI y de Alejandro Moreno, en términos generales, es que esta alianza puede fortalecerlos políticamente y mejorar las cifras en términos del electorado", expuso.Para López Montiel, la estrategia del líder priista es la de "hacer ruido con quien se deje". "Al final de cuentas, si eventualmente quisiera realmente generar un frente opositor, el camino este sería otro o sea, no sería con este tipo de actores no tienen capital político", finalizó.

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