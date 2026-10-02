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¿Al estilo Bukele? Colombia pone en marcha su plan de "megacárceles" para combatir el crimen

¿Al estilo Bukele? Colombia pone en marcha su plan de "megacárceles" para combatir el crimen

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Colombia ajusta detalles sobre la primera de fase de 10 'megacárceles' que buscarán el aislamiento total de muchos jefes de organizaciones criminales. Expertos... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca acelerar las gestiones para poder inaugurar, antes del final de 2026, su primera cárcel de máxima seguridad al "estilo Bukele", en el marco de una nueva política penitenciaria dispuesta por el presidente con el objetivo de lograr el aislamiento de los líderes criminales.A finales de septiembre, una delegación del Gobierno encabezada por la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Isadora Fernández Posada, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gómina Diaz-Granados, recorrió las obras de la nueva cárcel, ubicada en el municipio Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, al norte del país.Las autoridades comprobaron que las obras ya superan el 86% de avance, lo que entusiasma al Gobierno con la posibilidad de inaugurarla en los próximos meses y quizás incluso antes del final de 2026.De hecho, el proyecto para la construcción de la cárcel no corresponde a De la Espriella, que apenas atraviesa su segundo mes de gestión. El penal había sido ideado durante la Administración de Iván Duque (2018-2022) pero la pandemia de COVID-19 había paralizado su avance. Aunque las obras se retomaron con Gustavo Petro (2022-2026), finalmente será De la Espriella quien inaugure el penal, tras ordenar que su finalización sea prioritaria.Con plazas para 1.974 reclusos y construida sobre un predio de 22 hectáreas, la nueva cárcel tendrá condiciones de máxima seguridad. De acuerdo a un informe del medio colombiano Caracol, el penal está diseñado para que los internos no tengan ningún tipo de contacto con el exterior y sus paredes poseen recubrimientos especiales para evitar la comunicación entre los presos.La cárcel Renacer sería la primera de una lista de diez "megacárceles" que el Gobierno de De la Espriella quiere concretar en todo el territorio. Con ese fin, el mandatario se reunió a mediados de septiembre con empresarios de la construcción, buscando que el sector privado participe de la construcción de los penales, posiblemente en terrenos públicos.En sintonía con ese plan, el Gobierno colombiano anunció recientemente un plan para bloquear las comunicaciones de los reclusos desde dentro de las cárceles, como una forma de evitar que líderes criminales se dediquen a la extorsión desde allí. El vocero del Gobierno, Miller Soto, adelantó que ya se hacen gestiones con las compañías telefónicas para bloquear los aparatos y sus tarjetas SIM cuando se reciban denuncias de extorsión desde esos números. Lo mismo sucederá con aplicaciones de mensajería instantánea que puedan tener instaladas.Penales en manos de los delincuentesEn diálogo con Sputnik, el investigador en temas de seguridad Andrés Nieto afirmó que el nuevo establecimiento permitirá aportar "infraestructura reciente" a un sistema caracterizado por centros de reclusión de la década de 1980 y que "no cumplen con requisitos internacionales". Además, valoró que la apertura de una nueva cárcel permita combatir un hacinamiento carcelario marcado por la existencia de cerca de 50.000 reclusos más de la capacidad total del sistema.Pero, para el experto, uno de los asuntos más importantes radica en que la nueva política penitenciaria de De la Espriella también aborde la corrupción dentro de las cárceles colombianas, un flagelo que ha incluido reiteradas amenazas y atentados contra jerarcas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el control de las cárceles por parte de organizaciones.En ese marco, el experto enfatizó que, aunque la nueva infraestructura sea bienvenida, "de nada sirve si se sigue en el sistema anticuado y corrupto de las cárceles de hoy en Colombia".El aislamiento como política claveTambién consultado por Sputnik, el consultor y experto en seguridad Javier Navarro opinó que la nueva estrategia carcelaria impulsada por el actual Gobierno colombiano puede traer "muchos efectos positivos" si logra cambiar la lógica actual de las cárceles, que "han dejado de ser el punto final o el límite para ser el punto de partida de la actividad criminal".Navarro subrayó el hecho de que muchas de las organizaciones criminales que operan en Colombia "están siendo lideradas por privados de libertad", por lo que es necesario que los centros de detención garanticen un aislamiento efectivo que les impide coordinar nuevos delitos desde dentro.En ese sentido, explicó que "el aislamiento físico" de los reclusos debe ser la primera medida pero también debe sostenerse "un aislamiento verdadero de las comunicaciones", imposibilitando que los líderes criminales accedan a teléfonos celulares y otros medios de comunicación para coordinar nuevas acciones delictivas.El especialista recordó que se estima que el 20% de las llamadas extorsivas que se denuncian en Colombia provienen de teléfonos celulares ubicados en las cárceles. Aunque Colombia ya cuenta con un marco legal que permite bloquear estos teléfonos, el experto valoró la renovada "voluntad política" que está demostrando la administración De la Espriella en este campo.Nieto, por su parte, mencionó una medida "muy interesante" que ya comenzó a ser adoptada por el Gobierno actual desde sus primeras semanas de gestión: la "rotación de personas privadas de libertad". "Se identifican a los reclusos que presuntamente son cabecillas o líderes de estructuras criminales y los mueven rápidamente cada dos meses por diferentes cárceles del país para romper la estructura de mando", explicó.Navarro, en tanto, remarcó que, aunque se repliquen a lo largo del territorio colombiano, "las megacárceles por sí solas no son una estrategia", por lo que el Gobierno debe asegurar una "estrategia integral de seguridad" que incluya el control penitenciario pero también acciones en las calles contra los demás integrantes de las organizaciones.

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