¿Al estilo Bukele? Colombia pone en marcha su plan de "megacárceles" para combatir el crimen
00:43 GMT 02.10.2026 (actualizado: 00:58 GMT 02.10.2026)
© Foto : X / @USPEC_ColombiaVista aérea de las obras de la nueva cárcel Renacer en Sabana de San Ángel, en Magdalena, norte de Colombia
© Foto : X / @USPEC_Colombia
Síguenos en
Colombia ajusta detalles sobre la primera de fase de 10 'megacárceles' que buscarán el aislamiento total de muchos jefes de organizaciones criminales. Expertos han dicho a Sputnik que cortar las comunicaciones tendrá 'efectos positivos' como la disminución en la extorsión, siempre y cuando se combata la corrupción en los centros penitenciarios.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca acelerar las gestiones para poder inaugurar, antes del final de 2026, su primera cárcel de máxima seguridad al "estilo Bukele", en el marco de una nueva política penitenciaria dispuesta por el presidente con el objetivo de lograr el aislamiento de los líderes criminales.
A finales de septiembre, una delegación del Gobierno encabezada por la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Isadora Fernández Posada, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gómina Diaz-Granados, recorrió las obras de la nueva cárcel, ubicada en el municipio Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, al norte del país.
Las autoridades comprobaron que las obras ya superan el 86% de avance, lo que entusiasma al Gobierno con la posibilidad de inaugurarla en los próximos meses y quizás incluso antes del final de 2026.
30 de septiembre, 02:35 GMT
De hecho, el proyecto para la construcción de la cárcel no corresponde a De la Espriella, que apenas atraviesa su segundo mes de gestión. El penal había sido ideado durante la Administración de Iván Duque (2018-2022) pero la pandemia de COVID-19 había paralizado su avance. Aunque las obras se retomaron con Gustavo Petro (2022-2026), finalmente será De la Espriella quien inaugure el penal, tras ordenar que su finalización sea prioritaria.
Con plazas para 1.974 reclusos y construida sobre un predio de 22 hectáreas, la nueva cárcel tendrá condiciones de máxima seguridad. De acuerdo a un informe del medio colombiano Caracol, el penal está diseñado para que los internos no tengan ningún tipo de contacto con el exterior y sus paredes poseen recubrimientos especiales para evitar la comunicación entre los presos.
La directora general de la USPEC, Isadora Fernández Posada, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, y el director de Gestión Corporativa del INPEC, Andrés Barney, junto a la comitiva interinstitucional, realizaron un pic.twitter.com/pSNJBaVKxE— USPEC (@USPEC_Colombia) September 28, 2026
La cárcel Renacer sería la primera de una lista de diez "megacárceles" que el Gobierno de De la Espriella quiere concretar en todo el territorio. Con ese fin, el mandatario se reunió a mediados de septiembre con empresarios de la construcción, buscando que el sector privado participe de la construcción de los penales, posiblemente en terrenos públicos.
En sintonía con ese plan, el Gobierno colombiano anunció recientemente un plan para bloquear las comunicaciones de los reclusos desde dentro de las cárceles, como una forma de evitar que líderes criminales se dediquen a la extorsión desde allí. El vocero del Gobierno, Miller Soto, adelantó que ya se hacen gestiones con las compañías telefónicas para bloquear los aparatos y sus tarjetas SIM cuando se reciban denuncias de extorsión desde esos números. Lo mismo sucederá con aplicaciones de mensajería instantánea que puedan tener instaladas.
El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades
28 de septiembre, 07:09 GMT
Penales en manos de los delincuentes
En diálogo con Sputnik, el investigador en temas de seguridad Andrés Nieto afirmó que el nuevo establecimiento permitirá aportar "infraestructura reciente" a un sistema caracterizado por centros de reclusión de la década de 1980 y que "no cumplen con requisitos internacionales". Además, valoró que la apertura de una nueva cárcel permita combatir un hacinamiento carcelario marcado por la existencia de cerca de 50.000 reclusos más de la capacidad total del sistema.
Pero, para el experto, uno de los asuntos más importantes radica en que la nueva política penitenciaria de De la Espriella también aborde la corrupción dentro de las cárceles colombianas, un flagelo que ha incluido reiteradas amenazas y atentados contra jerarcas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el control de las cárceles por parte de organizaciones.
"En Colombia tenemos celdas en diferentes cárceles que tienen chef privados o que celebran cumpleaños y hasta donde contratan a grandes artistas para hacer presentaciones privadas", advirtió Nieto.
En ese marco, el experto enfatizó que, aunque la nueva infraestructura sea bienvenida, "de nada sirve si se sigue en el sistema anticuado y corrupto de las cárceles de hoy en Colombia".
El aislamiento como política clave
También consultado por Sputnik, el consultor y experto en seguridad Javier Navarro opinó que la nueva estrategia carcelaria impulsada por el actual Gobierno colombiano puede traer "muchos efectos positivos" si logra cambiar la lógica actual de las cárceles, que "han dejado de ser el punto final o el límite para ser el punto de partida de la actividad criminal".
Navarro subrayó el hecho de que muchas de las organizaciones criminales que operan en Colombia "están siendo lideradas por privados de libertad", por lo que es necesario que los centros de detención garanticen un aislamiento efectivo que les impide coordinar nuevos delitos desde dentro.
En ese sentido, explicó que "el aislamiento físico" de los reclusos debe ser la primera medida pero también debe sostenerse "un aislamiento verdadero de las comunicaciones", imposibilitando que los líderes criminales accedan a teléfonos celulares y otros medios de comunicación para coordinar nuevas acciones delictivas.
El especialista recordó que se estima que el 20% de las llamadas extorsivas que se denuncian en Colombia provienen de teléfonos celulares ubicados en las cárceles. Aunque Colombia ya cuenta con un marco legal que permite bloquear estos teléfonos, el experto valoró la renovada "voluntad política" que está demostrando la administración De la Espriella en este campo.
"Todo parte de la voluntad política; el resto es añadidura. No quiero decir que el componente tecnológico no sea importante, pero parte de la voluntad política. Y venimos de cuatro años en que la seguridad se deterioró y ahora estamos retomando el rumbo", opinó Navarro.
Nieto, por su parte, mencionó una medida "muy interesante" que ya comenzó a ser adoptada por el Gobierno actual desde sus primeras semanas de gestión: la "rotación de personas privadas de libertad". "Se identifican a los reclusos que presuntamente son cabecillas o líderes de estructuras criminales y los mueven rápidamente cada dos meses por diferentes cárceles del país para romper la estructura de mando", explicó.
Navarro, en tanto, remarcó que, aunque se repliquen a lo largo del territorio colombiano, "las megacárceles por sí solas no son una estrategia", por lo que el Gobierno debe asegurar una "estrategia integral de seguridad" que incluya el control penitenciario pero también acciones en las calles contra los demás integrantes de las organizaciones.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.