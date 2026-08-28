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México revela lo que ha comenzado a recuperar de la fortuna de su exsecretario de Seguridad
México revela lo que ha comenzado a recuperar de la fortuna de su exsecretario de Seguridad
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Las autoridades mexicanas lograron la primera recuperación de todo el dinero que desvió Genaro García Luna, el alto funcionario que asumió el liderazgo de la... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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Actualmente, Genaro García Luna está cumpliendo su condena en una prisión de EEUU por haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa.De este modo, el Gobierno de México recuperó 5,8 millones de dólares como parte de una compleja trama de corrupción que encabezó García Luna, en alianza con la familia Weinberg, la cual generó daños a las arcas mexicanas por 727,9 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este primer dinero recaudado se destinará a las comunidades más pobres de la Montaña de Guerrero (suroeste).
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México revela lo que ha comenzado a recuperar de la fortuna de su exsecretario de Seguridad

22:38 GMT 28.08.2026
© AP Photo / Elizabeth WilliamsJuicio de García Luna
Juicio de García Luna - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Elizabeth Williams
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Las autoridades mexicanas lograron la primera recuperación de todo el dinero que desvió Genaro García Luna, el alto funcionario que asumió el liderazgo de la guerra contra las drogas durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Actualmente, Genaro García Luna está cumpliendo su condena en una prisión de EEUU por haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa.
Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
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Fuerzas de EEUU usan láser para derribar drones en la frontera con México
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De este modo, el Gobierno de México recuperó 5,8 millones de dólares como parte de una compleja trama de corrupción que encabezó García Luna, en alianza con la familia Weinberg, la cual generó daños a las arcas mexicanas por 727,9 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este primer dinero recaudado se destinará a las comunidades más pobres de la Montaña de Guerrero (suroeste).
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