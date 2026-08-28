México revela lo que ha comenzado a recuperar de la fortuna de su exsecretario de Seguridad

Actualmente, Genaro García Luna está cumpliendo su condena en una prisión de EEUU por haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa.De este modo, el Gobierno de México recuperó 5,8 millones de dólares como parte de una compleja trama de corrupción que encabezó García Luna, en alianza con la familia Weinberg, la cual generó daños a las arcas mexicanas por 727,9 millones de dólares. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este primer dinero recaudado se destinará a las comunidades más pobres de la Montaña de Guerrero (suroeste).
Las autoridades mexicanas lograron la primera recuperación de todo el dinero que desvió Genaro García Luna, el alto funcionario que asumió el liderazgo de la guerra contra las drogas durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Actualmente, Genaro García Luna está cumpliendo su condena en una prisión de EEUU por haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa.
De este modo, el Gobierno de México recuperó 5,8 millones de dólares como parte de una compleja trama de corrupción que encabezó García Luna, en alianza con la familia Weinberg, la cual generó daños a las arcas mexicanas por 727,9 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este primer dinero recaudado se destinará a las comunidades más pobres de la Montaña de Guerrero (suroeste).
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