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"Es un escenario de absoluto desgaste en Bolivia": ¿a qué se enfrenta Paz en lo político y económico?

"Es un escenario de absoluto desgaste en Bolivia": ¿a qué se enfrenta Paz en lo político y económico?

Sputnik Mundo

El Gobierno boliviano afronta un panorama político y económico complicado, con la perspectiva de que no mejore. Incluso el vicepresidente Edmand Lara dijo a la... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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Según la ley de la nación sudamericana, este mecanismo se podría activar cuando el Ejecutivo cumpla dos años de gestión. Por ahora lleva 10 meses en el poder. Legisladores de la oposición, y hasta oficialistas, expresaron su desazón por la oportunidad que están perdiendo las fuerzas liberales, que volvieron al poder luego de 20 años y en vez de ejecutar su plan de gobierno están facilitando "el regreso de los movimientos populares" a la Casa Grande del Pueblo.El 20 de junio, Paz decretó el estado de excepción para detener las movilizaciones de campesinos y obreros que, durante 53 días, mantuvieron parado al territorio boliviano en reclamo de la renuncia del Gobierno. El presidente pudo resolver este conflicto sin que militares y policías abrieran fuego contra la población, como lo habilitaba la normativa todavía vigente, que fue avalada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.En estos dos meses, el Gobierno no pudo solucionar los problemas económicos ni la escasez de combustibles. En cambio, se peleó con sus aliados, como Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, tercera fuerza en la Asamblea. Además, tuvo que enfrentar escándalos políticos, como la adquisición de un Audi Q4 por parte de su exministro de Economía Gabriel Espinoza, quien dejó el gabinete por orden de los asambleístas, debido a este y otros problemas, hasta el momento, sin resolución.También dañó a la imagen gubernamental la detención del "asesor personal" de Paz, tal como se presentaba Fernando Cerimedo, think tank de los movimientos conservadores y liberales de América Latina. En los últimos días, políticos de la oposición pidieron al Gobierno que aclare su vínculo con el nuevo reo del penal de Palmasola, Santa Cruz (centro).Lara y Paz se distanciaron ni bien asumieron sus cargos, en noviembre de 2025. El vicepresidente reconoció: "Me preocupa cómo en tan poco tiempo estamos desprestigiados como Gobierno. Estamos muy mal vistos en la sociedad".Paz llegó al Poder Ejecutivo con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyos legisladores no le responden del todo en la Asamblea. El diputado del oficialismo, Diego Copa, se dirigió a él a través de la prensa: "Presidente Rodrigo Paz: usted ha matado al liberalismo, porque ya nadie cree en los liberales"."Regresa el movimiento popular, regresa el movimiento de la izquierda y a ustedes no les agrada, pero ¿por culpa de quién? Por nuestro presidente", vaticinó.Una fuerte encrucijada¿Es realmente tan adverso el panorama para el Ejecutivo? "Es un escenario de absoluto desgaste del Gobierno nacional, principalmente impulsado por [él mismo]. No es que necesariamente factores externos hayan jugado un rol central, sino que [la Administración] se ha estado metiendo en problemas de manera casi voluntaria. No ha habido una semana en que no exista un escándalo nuevo, una polémica nueva. Eso le ha llevado a vivir hoy día una verdadera crisis de credibilidad frente a la población", dijo para Sputnik el analista Marcelo Arequipa.Arequipa evaluó que, desde el estallido del caso Cerimedo, el 17 de agosto, la imagen presidencial quedó muy afectada."Esto va más allá de ese posible intento de feminicidio, porque a Cerimedo se le está abriendo una causa judicial por legitimación de ganancias ilícitas. Ahí es donde el ruido alrededor [del mandatario] se hace más estridente. El Gobierno está metido en un enorme problema que lo termina por enterrar porque está la idea de que es difícil confiar hoy día en su palabra".Sumado a la causa iniciada a Espinoza por la compra irregular de su vehículo de alta gama, "terminan por dar un golpe durísimo a la línea de la moral en el Gobierno", dijo el analista y académico en Ciencias Políticas.En los últimos días, 10 sectores sociales advirtieron que iniciarán protestas contra el Gobierno ni bien termine el estado de excepción, dentro de tres semanas. Los descontentos van desde campesinos hasta agroindustriales, choferes y mineros. Para Arequipa estarán en mejores condiciones para manifestarse, en comparación con los 53 días, porque "ahora tienen un recurso discursivo que les sirve para reivindicarse frente a la población. Hay una acumulación de descontento en contra de Rodrigo Paz y esa va a ser, en realidad, la moneda de transacción de las organizaciones que vayan a protestar con la población".Movimiento a los extremosEn diálogo con Sputnik, el analista Gabriel Campero advirtió que el actual contexto se puede decantar hacia dos tendencias: un fortalecimiento de los "movimientos populares" mencionados en la Asamblea, o en el empoderamiento de Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), derrotado en el balotaje de 2025 contra el ahora presidente. El exmandatario lidera a la Alianza Libre, la segunda fuerza en el Parlamento.El experto consideró que el Gobierno nacional asumió "una actitud muy soberbia" cuando logró finalizar los 53 días de bloqueo. Esto lo alejó de su aliado Doria Medina y también de Quiroga, quien, pese a las diferencias, apoyó con sus legisladores el decreto del estado de excepción."Se generó un malestar no únicamente en el ala que respondía a Tuto Quiroga, sino también en aliados que aportaron cuadros, según la valoración que ellos tienen de cuadros dentro de sus líneas de formación, participación y militancia", dijo el analista.Para aliados y exaliados, "el Gobierno [actual] no llevó adelante las reformas que ellos desearían, pese a que le han dado un estado de excepción para garantizar gobernabilidad durante estos tres meses", diagnosticó Campero.Descontento con el diéselVarios sectores productivos comenzaron a movilizarse en rechazo al incremento del diésel, cuyo precio pasó de 9,80 pesos bolivianos por litro a 18 unidades (1,56 dólar, aproximadamente). Para Campero, los productores de alimentos trasladarán este incremento a los consumidores finales, las familias bolivianas. "Y, lógicamente, la población va a estar molesta", pronosticó.Ante este contexto, "se desarrolla una dinámica que puede traer de nuevo a Tuto Quiroga al poder. Y va a entrar con la fuerza que requiere para, incluso, modificar la Constitución, para cortar con todos los logros de los últimos 20 años".¿Y podrían volver al poder las fuerzas, ahora disgregadas, que integraron durante dos décadas al Movimiento al Socialismo (MAS)? Para Arequipa también es difícil augurar el retorno del progresismo al poder. "Si uno mira objetivamente el tiempo político que vivimos, es difícil pensar en que la izquierda vaya a volver a obtener el poder, porque la representación social y sindical no está en su mejor momento".Además, en este sector "la representación política partidaria no existe. No hay liderazgo político partidario en esa izquierda". Arequipa adelantó que "el mandato del siguiente Gobierno será bajo una crisis económica y va a ser necesario poner orden en el país. Y, normalmente, la izquierda no vende esto en su oferta electoral, especialmente esta idea de poner orden".

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