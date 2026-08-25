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Bolivia anuncia ajuste a decreto sobre combustibles
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El Gobierno boliviano dio a conocer cambios en el decreto supremo 5676, mismo que ha causado polémica por su repercusión en el precio referencial del diésel... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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Ante ello, el funcionario dio a conocer una nueva normativa inclusiva, que abra la puerta a más sectores que deseen importar combustibles.Paredes "también sostuvo que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) debe elevar la producción de sus refinerías, que, según dijo, operan entre el 18% y el 20% de su capacidad. No precisó el nuevo precio ni cuándo se aprobará la modificación", expuso el medio boliviano.
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Bolivia anuncia ajuste a decreto sobre combustibles

20:15 GMT 25.08.2026
© AP Photo / Dado GaldieriTrabajador de la empresa estatal boliviana Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pone en marcha un generador diésel para proporcionar calefacción y electricidad a un campamento minero en el salar de Uyuni, en Bolivia, el 26 de julio de 2010
Trabajador de la empresa estatal boliviana Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pone en marcha un generador diésel para proporcionar calefacción y electricidad a un campamento minero en el salar de Uyuni, en Bolivia, el 26 de julio de 2010 - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
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El Gobierno boliviano dio a conocer cambios en el decreto supremo 5676, mismo que ha causado polémica por su repercusión en el precio referencial del diésel, que se estableció en 18 bolivianos por litro (1,55 dólares, aproximadamente).
"Tiene que haber una modificación para que se permita tener diésel a un precio competitivo”, declaró el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, de acuerdo con el diario El Deber.
Ante ello, el funcionario dio a conocer una nueva normativa inclusiva, que abra la puerta a más sectores que deseen importar combustibles.
Paredes "también sostuvo que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) debe elevar la producción de sus refinerías, que, según dijo, operan entre el 18% y el 20% de su capacidad. No precisó el nuevo precio ni cuándo se aprobará la modificación", expuso el medio boliviano.
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