Lucha contra la crisis: Bolivia autoriza la importación de diésel para empresas privadas
© AP Photo / Dado GaldieriTrabajador de la empresa estatal boliviana Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pone en marcha un generador diésel para proporcionar calefacción y electricidad a un campamento minero en el salar de Uyuni, en Bolivia, el 26 de julio de 2010
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Las empresas privadas de Bolivia ya pueden importar diésel para el sector agroindustrial. El Gobierno del país sudamericano emitió la autorización correspondiente debido a la escasez de combustible y al ajuste de sus precios para alinearlos con los internacionales.
"Ya no solamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) traerá combustibles, sino el sector importador privado; ellos traerán en cantidades importantes. Estamos tomando una serie de medidas que los beneficiará también", anunció el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, en una conferencia.
El Gobierno aprobó el decreto 5676, que eleva de 9,80 bolivianos (0,84 dólares) a 18 bolivianos (1,55 dólares) por litro el precio del diésel para las empresas agroindustriales que consumen entre 20.000 y 120.000 litros mensuales, un incremento de casi 100%.
El precio subvencionado de 9,80 bolivianos (0,84 dólares) por litro se mantendrá para el transporte público y los pequeños consumidores particulares.
29 de julio, 18:40 GMT
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, agregó que YPFB monopolizaba la importación de carburantes en el pasado y ahora se abrirá al sector privado.
"Ahora tenemos un precio competitivo, que quienes tengan el cumplimiento de requisitos, puedan hacer importación mayoritaria de diésel. Con esta apertura al precio internacional, con el cálculo que define el decreto, es que vamos a abrir el mercado para que haya muchos proveedores", explicó.
Bolivia enfrenta un desabastecimiento de diésel y gasolina que el Gobierno atribuye al contrabando hacia otros países de Sudamérica, debido a la diferencia entre los precios subsidiados de los combustibles en el mercado interno y los valores más altos en el exterior.
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