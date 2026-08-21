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La economía de Bolivia se contraerá 3,6% en 2026, advierte el Banco Central
La economía de Bolivia se contraerá 3,6% en 2026, advierte el Banco Central
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Entre los factores que prevé el Banco Central de Bolivia (BCB) destacan la contracción del sector de la construcción, el encarecimiento de insumos importados... 21.08.2026, Sputnik Mundo
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El banco central detalló también que, durante el primer semestre del año, la actividad económica del país andino mostró un "marcado deterioro", por lo que se proyecta que "el Producto Interno Bruto (PIB) cierre 2026 en torno a -3,6 %". Según el BCB, uno de los principales factores detrás de la caída es "la intensificación de los conflictos sociales" que se suscitaron entre mayo y junio y "que paralizaron el eje troncal del país durante más de 50 días" con bloqueos carreteros y huelgas que "interrumpieron las cadenas logísticas y de abastecimiento".
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banco central de bolivia, pib, el niño (fenómeno natural)
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La economía de Bolivia se contraerá 3,6% en 2026, advierte el Banco Central

03:39 GMT 21.08.2026
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Hombre contando dólares en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2026
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Entre los factores que prevé el Banco Central de Bolivia (BCB) destacan la contracción del sector de la construcción, el encarecimiento de insumos importados, el posible impacto del fenómeno climático El Niño en el sector agricultor y el deterioro de los ingresos reales de los hogares, que se ha acelerado en los últimos años.
El banco central detalló también que, durante el primer semestre del año, la actividad económica del país andino mostró un "marcado deterioro", por lo que se proyecta que "el Producto Interno Bruto (PIB) cierre 2026 en torno a -3,6 %".
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) de Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
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Según el BCB, uno de los principales factores detrás de la caída es "la intensificación de los conflictos sociales" que se suscitaron entre mayo y junio y "que paralizaron el eje troncal del país durante más de 50 días" con bloqueos carreteros y huelgas que "interrumpieron las cadenas logísticas y de abastecimiento".
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