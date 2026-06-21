El Poder Legislativo de Bolivia aprueba el estado de excepción decretado por Paz
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó el estado de emergencia declarado por el presidente Rodrigo Paz. Tras más de 50 días de protestas que exigen la dimisión del mandatario, el nuevo decreto prohíbe los bloqueos de carreteras y autoriza la intervención del Ejército para dispersar las manifestaciones.
"Queda aprobada la resolución de la Asamblea que aprueba las medidas asumidas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Supremo 5636, que declara estado de excepción en el Estado Plurinacional de Bolivia", informó el presidente del Senado, Diego Ávila, en la sesión legislativa, en la ciudad de La Paz.
El objeto del Decreto Supremo 5636 es retornar a la normalidad y garantizar el acceso a alimentos, combustible, medicamentos y servicios esenciales en las ciudades de La Paz y El Alto, que están sitiadas por protestas desde el 1 de mayo.
La norma prohíbe bloquear calles y carreteras que afecten la circulación y el abastecimiento de las ciudades. Además, instruye a las FFAA apoyar temporalmente a la Policía boliviana para liberar las vías bloqueadas.
La madrugada del sábado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para liberar las carreteras de los bloqueos, luego de un acuerdo de pacificación firmado con la Central Obrera Boliviana, que fue cuestionado por campesinos de la Federación Túpac Katari y de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).
"He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares. Este estado de excepción no pretende quitar la normalidad, sino devolverla", informó Paz, en un mensaje al país, transmitido por televisión nacional.
Desde el 1 de mayo, el país sudamericano lleva semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, encabezadas por organizaciones sociales para exigir la renuncia de Paz.
Las protestas sociales comenzaron con demandas como incremento salarial, contra la ley 1720 que atentaba contra territorios indígenas y reclamos por la mala calidad del combustible, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del mandatario boliviano.
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