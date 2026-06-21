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El Poder Legislativo de Bolivia aprueba el estado de excepción decretado por Paz

El Poder Legislativo de Bolivia aprueba el estado de excepción decretado por Paz

Sputnik Mundo

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó el estado de emergencia declarado por el presidente Rodrigo Paz. Tras más de 50 días de protestas... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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El objeto del Decreto Supremo 5636 es retornar a la normalidad y garantizar el acceso a alimentos, combustible, medicamentos y servicios esenciales en las ciudades de La Paz y El Alto, que están sitiadas por protestas desde el 1 de mayo.La norma prohíbe bloquear calles y carreteras que afecten la circulación y el abastecimiento de las ciudades. Además, instruye a las FFAA apoyar temporalmente a la Policía boliviana para liberar las vías bloqueadas.La madrugada del sábado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para liberar las carreteras de los bloqueos, luego de un acuerdo de pacificación firmado con la Central Obrera Boliviana, que fue cuestionado por campesinos de la Federación Túpac Katari y de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).Desde el 1 de mayo, el país sudamericano lleva semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, encabezadas por organizaciones sociales para exigir la renuncia de Paz.Las protestas sociales comenzaron con demandas como incremento salarial, contra la ley 1720 que atentaba contra territorios indígenas y reclamos por la mala calidad del combustible, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del mandatario boliviano.

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