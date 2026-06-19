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La UE busca ganar tiempo para prepararse para conflicto con Rusia para 2030, afirma Lavrov

La UE busca ganar tiempo para prepararse para conflicto con Rusia para 2030, afirma Lavrov

Sputnik Mundo

Europa quiere ganar tiempo por todos los medios para alcanzar la "preparación para el combate" para un conflicto con Rusia antes de 2030, declaró el ministro... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T00:11+0000

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"Es bien sabido que las élites europeas invirtieron su 'capital político' en la confrontación con Rusia, gastaron cientos de miles de millones de dólares en apoyar al régimen de Kiev, en aumentar los presupuestos militares de los países de la UE y la OTAN. Europa planea alcanzar la 'preparación para el combate' para un conflicto con Rusia para 2030. Antes de eso, quieren ganar tiempo de varias maneras", señaló en su artículo 'Ucrania, Europa y la seguridad global'.El canciller explicó que Europa "sigue soñando con la expansión", "tiene la intención de apoderarse de Ucrania y Moldavia, está arrastrando a Armenia a su órbita", mientras la OTAN "se ha tragado" a Finlandia y Suecia.Ucrania, enfatizó, es vista como el "puño de ataque" de las futuras fuerzas armadas europeas, autónomas de Estados Unidos y la OTAN."Esta situación conlleva graves riesgos para la seguridad global, ya que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia podría convertirse rápidamente en un intercambio de ataques nucleares con consecuencias catastróficas", alertó Lavrov.Según el jefe de la diplomacia rusa, Europa, bajo el lema de la "autonomía estratégica", está fortaleciendo sus capacidades de poder, incluso en el ámbito nuclear."La intención de París de proporcionar un 'paraguas nuclear' a varios países de la UE y la OTAN es motivo de profunda preocupación. Esto ciertamente no conducirá a un fortalecimiento de la seguridad ni para la propia Francia ni para los beneficiarios de su 'ayuda'", insistió Lavrov.Los intentos de los europeos de atribuir a Rusia planes agresivos que no se limitan a Ucrania no crean un contexto favorable para negociaciones significativas sobre nada, indicó el ministro.Los líderes europeos, agregó, deben entender que no hay vuelta al modelo de seguridad de años anteriores, ya que fue destruido por sus propias manos."Ahora es necesario avanzar hacia la creación de una arquitectura de seguridad continental abierta a todos los países de Eurasia, que refleje las realidades multipolares de la actualidad. El principio de seguridad igual e indivisible, pisoteado en las construcciones euroatlánticas, puede hacerse realidad en la nueva arquitectura euroasiática", destacó Lavrov.El alto diplomático afirmó que Europa podrá unirse a los esfuerzos para crear una arquitectura de seguridad euroasiática "cuando las condiciones estén maduras"."No se puede hablar de la continuación de la expansión militar, política y económica occidental, esto contradice los imperativos de un mundo multipolar", apuntó.

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