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Rusia libera una localidad y derriba 992 drones en la última jornada de combates

Rusia libera una localidad y derriba 992 drones en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Rai Alexándrovka, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, reportan... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T10:49+0000

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En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque de represalia con armas de alta precisión y drones contra instalaciones del complejo energético y de combustible utilizadas en interés de las tropas de Kiev, informan desde el ente castrense.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 285 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 445 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 992 aeronaves no tripuladas.Asimismo, las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 7 bastiones ucranianos y 48 edificios.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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