Rusia libera una localidad y derriba 992 drones en la última jornada de combates
© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Rai Alexándrovka, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas derribaron 992 drones en las últimas 24 horas de combates. Kiev perdió unos 1.360 soldados en todos los frentes.
En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque de represalia con armas de alta precisión y drones contra instalaciones del complejo energético y de combustible utilizadas en interés de las tropas de Kiev, informan desde el ente castrense.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 285 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 445 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", agregan desde el ministerio.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 4 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 992 aeronaves no tripuladas.
Asimismo, las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 7 bastiones ucranianos y 48 edificios.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 164.703 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.819 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.740 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.395 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.357 vehículos militares especiales.
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