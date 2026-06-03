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"Símbolo de fortaleza y valentía": Lavrov felicita a Raúl Castro por su cumpleaños

"Símbolo de fortaleza y valentía": Lavrov felicita a Raúl Castro por su cumpleaños

Sputnik Mundo

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por su 95.º cumpleaños. El ministro subrayó que Rusia valora su... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, también recordó con especial calidez sus encuentros con Raúl Castro, así como las conversaciones francas y sustanciosas que mantuvieron."Le deseo buena salud, una fortaleza espiritual inagotable y bienestar", expresó el jefe de la diplomacia rusa.Al mismo tiempo, destacó que Rusia expresa su firme solidaridad y respaldo a Cuba frente a la presión externa sobre la isla.Lavrov agregó que Rusia y Cuba continuarán trabajando "mano a mano" para fortalecer la cooperación, con el propósito de contribuir a la construcción de un orden mundial multipolar más justo.

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