"Símbolo de fortaleza y valentía": Lavrov felicita a Raúl Castro por su cumpleaños
© Sputnik / Cancillería de Rusia / Acceder al contenido multimediaEl expresidente de Cuba, Raúl Castro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por su 95.º cumpleaños. El ministro subrayó que Rusia valora su contribución personal al fortalecimiento de las relaciones multifacéticas entre Rusia y Cuba, basadas en "sólidas tradiciones de amistad y respeto mutuo".
"Su vida es un ejemplo destacado de servicio abnegado a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana. Para millones de personas en todo el mundo, usted sigue siendo un símbolo de fortaleza, valentía, patriotismo y voluntad inquebrantable", enfatizó Lavrov.
En este contexto, también recordó con especial calidez sus encuentros con Raúl Castro, así como las conversaciones francas y sustanciosas que mantuvieron.
"Le deseo buena salud, una fortaleza espiritual inagotable y bienestar", expresó el jefe de la diplomacia rusa.
29 de mayo, 12:42 GMT
Al mismo tiempo, destacó que Rusia expresa su firme solidaridad y respaldo a Cuba frente a la presión externa sobre la isla.
"En el contexto de la presión externa sin precedentes a la que se enfrenta el pueblo cubano, reiteramos nuestra firme solidaridad y apoyo", aseveró el diplomático.
Lavrov agregó que Rusia y Cuba continuarán trabajando "mano a mano" para fortalecer la cooperación, con el propósito de contribuir a la construcción de un orden mundial multipolar más justo.
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