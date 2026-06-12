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No fue Rusia quien inició la guerra, subraya Putin
No fue Rusia quien inició la guerra, subraya Putin
Sputnik Mundo
El conflicto en Ucrania fue desencadenado por la OTAN, que atacó el sureste del país, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Moscú esperó durante ocho... 12.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-12T15:47+0000
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Ahora, todos los países de la Alianza Atlántica están intensificando sus esfuerzos para llevar a cabo acciones hostiles contra Rusia, agregó. No obstante, nadie ha logrado ni logrará infligir una derrota estratégica al país euroasiático, destacó Putin.Asimismo, el mandatario reconoció el alto nivel de desarrollo tecnológico de los países de la OTAN, pero sostuvo que incluso ellos han comprendido que derrotar a Moscú es imposible.Enfatizó que el adversario carece de numerosos sistemas de armamento que posee Rusia y, en sus palabras, el país contará en el futuro con equipos aún más avanzados y eficaces.De este modo, continúan los trabajos del desarrollo y la producción de drones pesados con control vía satélite, señaló. La futura constelación rusa de satélites en órbita baja no será inferior a Starlink y, según Putin, incluso podría superarla.Además, el presidente agradeció a los soldados y les pidió que compartieran sus sugerencias para que las tareas de combate puedan cumplirse con el menor costo posible y la máxima eficacia. El 12 de junio se celebra el Día de Rusia. Con motivo de esta festividad, el presidente de la nación se reunió con los participantes de la operación militar en Ucrania, además de destacadas figuras de los ámbitos de la ciencia, el arte y la producción. Putin apuntó que los militares defienden directamente a la patria, por lo que el Día de Rusia es su día.
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No fue Rusia quien inició la guerra, subraya Putin
El conflicto en Ucrania fue desencadenado por la OTAN, que atacó el sureste del país, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Moscú esperó durante ocho años a que se resolviera el conflicto en la región de Donbás por la vía pacífica y se vio obligada a defender a la población de la zona por la vía armada, subrayó.
"Durante ocho años intentamos que [las autoridades ucranianas] alcanzaran una solución pacífica con esa parte de Ucrania donde vive población rusa", indicó el dirigente ruso durante un encuentro con participantes de la operación militar especial.
Ahora, todos los países de la Alianza Atlántica están intensificando sus esfuerzos para llevar a cabo acciones hostiles contra Rusia, agregó. No obstante, nadie ha logrado ni logrará infligir una derrota estratégica al país euroasiático, destacó Putin.
Asimismo, el mandatario reconoció el alto nivel de desarrollo tecnológico de los países de la OTAN, pero sostuvo que incluso ellos han comprendido que derrotar a Moscú es imposible.
Enfatizó que el adversario carece de numerosos sistemas de armamento que posee Rusia y, en sus palabras, el país contará en el futuro con equipos aún más avanzados y eficaces.
De este modo, continúan los trabajos del desarrollo y la producción de drones pesados con control vía satélite, señaló. La futura constelación rusa de satélites en órbita baja no será inferior a Starlink y, según Putin, incluso podría superarla.
Además, el presidente agradeció a los soldados y les pidió que compartieran sus sugerencias para que las tareas de combate puedan cumplirse con el menor costo posible y la máxima eficacia.
El 12 de junio se celebra el Día de Rusia. Con motivo de esta festividad, el presidente de la nación se reunió con los participantes de la operación militar en Ucrania, además de destacadas figuras de los ámbitos de la ciencia, el arte y la producción.
Putin apuntó que los militares defienden directamente a la patria, por lo que el Día de Rusia es su día.
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