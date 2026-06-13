https://noticiaslatam.lat/20260613/cual-es-la-magnitud-de-los-ejercicios-de-la-otan-cerca-de-las-fronteras-de-rusia-1173849131.html
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
Sputnik Mundo
En los últimos años, Rusia ha manifestado reiteradamente su preocupación por la creciente actividad de la OTAN en las proximidades de sus fronteras. Mientras... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T11:52+0000
2026-06-13T11:52+0000
2026-06-13T11:52+0000
multimedia
📊 infografía
🛡️ infografías militares
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173877327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8d9ea1d5193f7ad3c94626f373cf0b7.png
Sputnik te detalla dónde, cuándo y con qué frecuencia los países del bloque llevaron a cabo las maniobras desde 2024 hasta el año en curso.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173877327_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_919c6bc0660c24f8512a0c68f0c18ef7.png
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
Sputnik Mundo
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
2026-06-13T11:52+0000
true
PT2M46S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografía, 🛡️ infografías militares, otan, видео
📊 infografía, 🛡️ infografías militares, otan, видео
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
En los últimos años, Rusia ha manifestado reiteradamente su preocupación por la creciente actividad de la OTAN en las proximidades de sus fronteras. Mientras tanto, la Alianza continúa ampliando la escala de sus ejercicios militares tanto en la tierra como en el mar.
Sputnik te detalla dónde, cuándo y con qué frecuencia los países del bloque llevaron a cabo las maniobras desde 2024 hasta el año en curso.