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¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
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En los últimos años, Rusia ha manifestado reiteradamente su preocupación por la creciente actividad de la OTAN en las proximidades de sus fronteras. Mientras... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?

11:52 GMT 13.06.2026
© Sputnik¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia?
¿Cuál es la magnitud de los ejercicios de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia? - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
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En los últimos años, Rusia ha manifestado reiteradamente su preocupación por la creciente actividad de la OTAN en las proximidades de sus fronteras. Mientras tanto, la Alianza continúa ampliando la escala de sus ejercicios militares tanto en la tierra como en el mar.
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