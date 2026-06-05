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"Lazos verdaderamente amistosos y fraternos": Lavrov destaca el apoyo mutuo entre Rusia y Nicaragua

"Lazos verdaderamente amistosos y fraternos": Lavrov destaca el apoyo mutuo entre Rusia y Nicaragua

Sputnik Mundo

Rusia valora mucho los lazos fraternos con Nicaragua y aprecia enormemente el apoyo mutuo entre ambos países, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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Los representantes de ambos países se reunieron al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).El jefe de la diplomacia rusa también destacó la labor de la embajadora de Nicaragua, Alba Azucena Torres Mejia, quien no solo promueve activamente los vínculos entre ambos países, sino que "ya se ha convertido en una celebridad en el cuerpo diplomático de Moscú".Ortega Murillo, por su parte, agradeció al presidente ruso, Vladímir Putin, por la oportunidad de desarrollar la cooperación bilateral y garantizar la lucha contra la injerencia en los asuntos de los dos países. Además, subrayó la importancia del SPIEF a nivel mundial.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.Nicaragua expresa sus condolencias por el ataque a la residencia estudiantil en StarobelskLa autoría del ataque solo podría atribuirse a un régimen fascista, declaró el representante especial de los copresidentes de Nicaragua para las relaciones con Rusia, al expresar sus condolencias.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil del colegio de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 menores. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.El presidente Putin declaró que el ataque no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.

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