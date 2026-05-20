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Lavrov explica de dónde proviene la actual agresividad de Occidente
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En sus palabras, lo que presenciamos ahora, en forma de sanciones, la toma de Estados soberanos y, si se quiere, intentos de invasión, es, ante todo, "una competencia desleal y deshonesta".A medida que los nuevos centros de crecimiento económico, principalmente China, India, Brasil y varios países africanos, han comenzado a desarrollarse a un ritmo acelerado, el mundo ha empezado a cambiar objetivamente, destacó el canciller.En sus palabras, los BRICS, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y muchas otras organizaciones son centros multilaterales para la formación de una nueva economía global, que están desarrollando sus capacidades y alejándose cada vez más de la dependencia del dólar como moneda de reserva mundial.En este sentido, insistió en la necesidad de reformar las instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Consejo de Seguridad de la ONU, para ampliar la representación de Asia, África y América Latina.Además, el canciller añadió que en Occidente "siguen intentando someter a todos a su voluntad", mientras que Rusia y China, según afirmó, están en el camino correcto. Lavrov señaló también que, a la luz de los recientes acontecimientos, en los que Occidente "ha mostrado la esencia de su política sin disimularla", Moscú y Pekín deben apoyarse antes que nada en "sus propias fuerzas y en su solidaridad fraternal".El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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Lavrov explica de dónde proviene la actual agresividad de Occidente

20:05 GMT 20.05.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimedia Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante la ceremonia del té en el marco de la reunión entre el presidente ruso y el presidente chino en el Gran Salón del Pueblo en Pekín
 Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante la ceremonia del té en el marco de la reunión entre el presidente ruso y el presidente chino en el Gran Salón del Pueblo en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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La política agresiva de Occidente está motivada por la pérdida de influencia global y el temor a la competencia leal, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En su opinión, la redistribución del poder en la economía global continúa y el futuro pertenece a los países del sur global.

"El sistema financiero y económico que Occidente lideró tras la Segunda Guerra Mundial ya no puede funcionar de manera que permita a los países occidentales seguir beneficiándose. Otros países comenzaron a superarlos en este sistema, utilizando las reglas ideadas por EEUU y sus aliados occidentales", expresó el canciller ruso al grupo mediático chino Shanghai Media Group.

En sus palabras, lo que presenciamos ahora, en forma de sanciones, la toma de Estados soberanos y, si se quiere, intentos de invasión, es, ante todo, "una competencia desleal y deshonesta".
A medida que los nuevos centros de crecimiento económico, principalmente China, India, Brasil y varios países africanos, han comenzado a desarrollarse a un ritmo acelerado, el mundo ha empezado a cambiar objetivamente, destacó el canciller.
En sus palabras, los BRICS, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y muchas otras organizaciones son centros multilaterales para la formación de una nueva economía global, que están desarrollando sus capacidades y alejándose cada vez más de la dependencia del dólar como moneda de reserva mundial.
Xi Jinping, el presidente chino, y Vladímir Putin, el presidente ruso, durante una reunión en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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"La multipolaridad resuena con fuerza en el sur global": comenta experto británico sobre la relación ruso-china
11:03 GMT
En este sentido, insistió en la necesidad de reformar las instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Consejo de Seguridad de la ONU, para ampliar la representación de Asia, África y América Latina.
Además, el canciller añadió que en Occidente "siguen intentando someter a todos a su voluntad", mientras que Rusia y China, según afirmó, están en el camino correcto. Lavrov señaló también que, a la luz de los recientes acontecimientos, en los que Occidente "ha mostrado la esencia de su política sin disimularla", Moscú y Pekín deben apoyarse antes que nada en "sus propias fuerzas y en su solidaridad fraternal".
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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