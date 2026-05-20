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Lavrov explica de dónde proviene la actual agresividad de Occidente

Lavrov explica de dónde proviene la actual agresividad de Occidente

Sputnik Mundo

La política agresiva de Occidente está motivada por la pérdida de influencia global y el temor a la competencia leal, declaró el ministro de Asuntos Exteriores... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, lo que presenciamos ahora, en forma de sanciones, la toma de Estados soberanos y, si se quiere, intentos de invasión, es, ante todo, "una competencia desleal y deshonesta".A medida que los nuevos centros de crecimiento económico, principalmente China, India, Brasil y varios países africanos, han comenzado a desarrollarse a un ritmo acelerado, el mundo ha empezado a cambiar objetivamente, destacó el canciller.En sus palabras, los BRICS, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y muchas otras organizaciones son centros multilaterales para la formación de una nueva economía global, que están desarrollando sus capacidades y alejándose cada vez más de la dependencia del dólar como moneda de reserva mundial.En este sentido, insistió en la necesidad de reformar las instituciones internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Consejo de Seguridad de la ONU, para ampliar la representación de Asia, África y América Latina.Además, el canciller añadió que en Occidente "siguen intentando someter a todos a su voluntad", mientras que Rusia y China, según afirmó, están en el camino correcto. Lavrov señaló también que, a la luz de los recientes acontecimientos, en los que Occidente "ha mostrado la esencia de su política sin disimularla", Moscú y Pekín deben apoyarse antes que nada en "sus propias fuerzas y en su solidaridad fraternal".El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.

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