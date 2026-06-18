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Las maniobras de la OTAN en el Báltico son un ensayo para una guerra con Rusia, señala un experto
Las maniobras de la OTAN en el Báltico son un ensayo para una guerra con Rusia, señala un experto
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Los ejercicios Brave Boar 2026 forman parte de la estrategia de la OTAN para consolidar el dominio sobre la región del mar Báltico y preparar escenarios de un... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Desarrolladas en el corredor de Suwalki —un tramo de tierra de 65 km que separa la región de Kaliningrado de Bielorrusia—, las maniobras buscan que las tropas de la OTAN ensayen operaciones destinadas a cortar el acceso terrestre al enclave ruso, rodeado por Polonia, Lituania y el mar Báltico.El experto señala que pronto podría llevarse a cabo un ejercicio naval complementario, ya que varios países de la OTAN —entre ellos EEUU, Polonia, Lituania y Suecia— se están preparando para aislar por completo a Kaliningrado."No se trata de simulacros, sino, en la práctica, de un ensayo de una operación militar", advierte Dandikin.La situación se ve agravada por la insistencia de Alemania y sus generales en exacerbar a Rusia, como si estuvieran intentando "crear el Cuarto Reich". Sin embargo, el especialista asegura que, si la Alianza Atlántica intentara imponer un bloqueo a Kaliningrado, la respuesta de Moscú sería rápida y despiadada.Rusia dispone de la capacidad de atacar los centros logísticos de la OTAN, los centros de mando y control, así como las zonas de despliegue de las tropas del bloque militar, recuerda.
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Las maniobras de la OTAN en el Báltico son un ensayo para una guerra con Rusia, señala un experto
Los ejercicios Brave Boar 2026 forman parte de la estrategia de la OTAN para consolidar el dominio sobre la región del mar Báltico y preparar escenarios de un posible enfrentamiento con Rusia, declaró a Sputnik el capitán de primera clase retirado de la Armada rusa, Vasili Dandikin.
Desarrolladas en el corredor de Suwalki —un tramo de tierra de 65 km que separa la región de Kaliningrado de Bielorrusia—, las maniobras buscan que las tropas de la OTAN ensayen operaciones destinadas a cortar el acceso terrestre al enclave ruso, rodeado por Polonia, Lituania y el mar Báltico.
El experto señala que pronto podría llevarse a cabo un ejercicio naval complementario, ya que varios países de la OTAN —entre ellos EEUU, Polonia, Lituania y Suecia— se están preparando para aislar por completo a Kaliningrado.
"No se trata de simulacros, sino, en la práctica, de un ensayo de una operación militar", advierte Dandikin.
La situación se ve agravada por la insistencia de Alemania y sus generales en exacerbar a Rusia, como si estuvieran intentando "crear el Cuarto Reich". Sin embargo, el especialista asegura que, si la Alianza Atlántica intentara imponer un bloqueo a Kaliningrado, la respuesta de Moscú sería rápida y despiadada.
Rusia dispone de la capacidad de atacar los centros logísticos de la OTAN, los centros de mando y control, así como las zonas de despliegue de las tropas del bloque militar, recuerda.
"Los misiles balísticos Kalibr, los táctico-operativos Iskander y los hipersónicos Kinzhal rusos tardarían apenas unos minutos en alcanzar objetivos en Polonia y los países bálticos", señala.
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